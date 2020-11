Gratitude pour Baby Yoda cette année pandémique

Alors que nous luttons tous tout au long de l’année qui a été WTF (qui, dans le but d’être familial, nous dirons signifie “Pire que l’échec”), résumons quelques-unes des raisons pour lesquelles nous pouvons être reconnaissants pour la culture pop:

Streaming, streaming, streaming: Parce que vous ne pouvez que promener le chien et “modifier” votre maison mais tant de fois (je regrette vraiment d’avoir donné cet humidificateur, mais c’est pour une autre fois). Pour ma part, je suis plus que reconnaissant pour la multitude de contenu en streaming.

Il y en a pour tous les goûts.

Netflix a “The Speed ​​Cubers”, présenté comme un documentaire qui “capture les rebondissements extraordinaires dans les voyages des champions de la résolution de Rubik’s Cube Max Park et Feliks Zemdegs.”

Un doc destiné aux amateurs de Rubik’s Cube est la définition même de «niche».

De plus, il existe de nouveaux services de streaming tels que HBO Max (propriété de la société mère de CNN) et Peacock de NBC, vous ne risquez donc pas de manquer d’émissions de sitôt.

Sans oublier les nouveaux épisodes de “The Mandalorian” sur Disney +, qui nous amène aux deux mots les plus mignons du monde: Baby Yoda.

La musique est toujours en cours: Les grands concerts sont en attente, mais les artistes cherchent encore des moyens de se connecter avec leur public.

Il y a des concerts au volant, des batailles de Verzuz sur Instagram Live – certains d’entre nous ont traité le dernier avec les rappeurs Jeezy et Gucci Mane comme une soirée au club – et des spectacles virtuels.

Voici quelque chose à espérer: Kiss a annoncé un concert virtuel «Kiss 2020 Goodbye», qui se tiendra le soir du Nouvel An.

Alors, préparez-vous à “Rock and Roll All Nite”.

Nous avons encore plus à anticiper: Le divertissement est le cadeau qui continue de donner.

La suite de “Wonder Woman” doit sortir le jour de Noël, et dans la prochaine saison de récompenses, nous pouvons compter sur de nombreuses discussions sur la performance finale de Chadwick Boseman dans “Ma Rainey’s Black Bottom” de Netflix.

L’industrie est déterminée à continuer de ne pas oublier nos malheurs.

Merci, Hollywood.

Pour votre week-end

Trois choses à surveiller:

‘Folklore: Les sessions du studio Long Pond’

Dites ce que vous voulez de Taylor Swift, mais elle est une sacrée auteur-compositeur.

Et là où il y a une bonne chanson, il y a presque toujours une bonne histoire. Grâce à son nouveau film sur Disney +, nous aurons les histoires derrière son dernier album, “Folklore”.

Taylor Swift, Aaron Dessner (The National), Jack Antonoff (Bleachers) et Justin Vernon (Bon Iver) ont créé l’album et se sont réunis pour interpréter les 17 chansons et renverser le thé.

“Folklore: The Long Pond Studio Sessions” est actuellement diffusé sur Disney +.

“ Fou, pas fou ”

En tant que véritable mordu du crime, j’ai trouvé que le documentaire de HBO sur la psychiatre Dorothy Otnow Lewis et son étude sur les meurtriers tout au long de ma carrière me convenait parfaitement.

Les gens sont-ils nés mauvais ou le deviennent-ils ainsi? Vous devrez regarder pour voir ce que pense Lewis en fonction de son travail.

“Crazy, Not Insane” est actuellement diffusé sur HBO, qui appartient à la société mère de CNN.

‘Un Noël Charlie Brown’

C’est la bande originale de Vince Guaraldi qui le fait pour moi.

En fait, ce ne serait tout simplement pas les vacances sans “A Charlie Brown Christmas”.

Apple TV + a acquis les droits de l’offre spéciale de vacances bien-aimée Peanuts et a conclu un accord avec PBS pour le diffuser via son service d’abonnement.

Si vous l’avez manqué sur PBS et que vous n’avez pas Apple TV +, PBS réémettra le spécial vacances le 13 décembre. Et, oui, je sais que c’est Thanksgiving – Apple TV + vous a également amené là-bas car “A Charlie Brown Thanksgiving” est gratuit à regarder via son application jusqu’au vendredi.

Deux choses à écouter:

À travers tout cela, elle a continué à faire de la musique. Son dernier album, “Plastic Hearts”, sort vendredi.

Si son nouveau single avec Dua Lipa, intitulé “Prisoner”, en est une indication, nous sommes sur la bonne voie.

Comment est déjà l’album numéro 11 pour The Smashing Pumpkins?

Il semble que ce n’est qu’hier que le groupe a fait irruption sur la scène pour réchauffer nos cœurs de rock alternatif.

Maintenant, les alt-rockers sont de retour avec “Cyr”, dont une critique dans Clash a noté, “La tentative de Billy Corgan de faire un disque amusant et léger tout en ne comprenant fondamentalement aucun de ces concepts a abouti à un niveau de campness simplement astronomique que je je suis assez convaincu qu’il ne reconnaît même pas, et encore moins ne comprend pas. “

Comptez sur moi quand “Cyr” tombe vendredi.

Une chose dont il faut parler:

Je suis tout à fait pour les artistes qui trouvent des moyens créatifs de faire valoir leur point de vue. Le Weeknd, cependant, a eu beaucoup de gens qui se grattent la tête lorsqu’il a reçu le premier prix de la soirée dimanche aux American Music Awards.

Le chanteur est monté sur scène avec une veste de costume rouge, une chemise noire, un pantalon noir et un visage entièrement bandé pour récupérer le trophée de l’album soul / R & B préféré pour “After Hours”.

Le regard de la momie en avait confus et d’autres inquiets, étant donné qu’il portait la même tenue mais avec un visage et un bandage nasal ensanglantés en mars lorsqu’il a joué sur “Saturday Night Live”.

Il avait expliqué au magazine Esquire que son single à succès “Blinding Lights” parlait de “comment vous voulez voir quelqu’un la nuit, et vous êtes en état d’ébriété, et vous conduisez vers cette personne et vous êtes juste aveuglé par les lampadaires, mais rien ne pourrait vous empêcher d’essayer d’aller voir cette personne, parce que vous êtes si seul. Je ne veux jamais promouvoir la conduite en état d’ébriété, mais c’est ça le ton sombre. “

Alors, c’était peut-être ça? Voici un conseil, cependant: si vous essayez de faire une déclaration et que les gens ne comprennent pas tout à fait, vous n’avez pas vraiment fait de déclaration.

Aussi, désolé que les Grammys vous aient snobé, monsieur.

Quelque chose à siroter

En cette période des fêtes, soyez gentil avec vous-même et les autres. Ce sont des temps effrayants dans lesquels nous vivons et nous essayons tous d’y naviguer du mieux que nous pouvons.

Si vous avez du mal à trouver quelque chose pour lequel être reconnaissant, saisissez le fait que vous êtes en vie et assez bien pour lire ce bulletin.

Toi, être ici, en ce moment, est quelque chose pour lequel je suis extrêmement reconnaissant.

Revenez ici jeudi prochain pour tous les derniers événements de divertissement qui comptent.