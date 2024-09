Grasso et Shevchenko s’embrassent après un regard familier lors de la conférence de presse

LAS VEGAS – La dernière d’une série de confrontations apparemment sans fin entre Alexa Grasso et Valentina Shevchenko a eu lieu jeudi lors de la conférence de presse d’avant-combat de l’UFC 306.

Grasso (16-3-1 MMA, 8-3-1 UFC) mettra son titre de poids mouche féminin en jeu contre Shevchenko (23-4-1 MMA, 12-3-1 UFC) dans le premier combat de trilogie féminine de l’histoire de la société, qui sert de co-événement principal de la Noche UFC samedi à Sphere (ESPN+ paiement à la séance, ESPNews).

Grasso a l’avantage dans la série à 1-0-1 et elle cherchera à fermer la porte à « The Bullet ». L’ancienne championne Shevchenko aura son mot à dire après avoir eu le sentiment d’avoir été volée dans la décision du deuxième combat, et sa férocité a brillé lors de la confrontation.

Regardez la vidéo ci-dessus pour voir Grasso et Shevchenko s’affronter lors de la conférence de presse d’avant-combat de l’UFC 306.

Pour en savoir plus sur la carte, visitez le centre d’événements de MMA Junkie pour l’UFC 306.