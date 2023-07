Grassley publie une note complète du FBI avec des affirmations non vérifiées sur le travail de Hunter Biden en Ukraine

WASHINGTON (AP) – Le sénateur républicain Chuck Grassley a publié jeudi un document non classifié que les républicains affirment être important dans leur enquête sur Hunter Biden alors qu’ils se penchent sur les affaires financières du président et de son fils, et relancent des allégations d’actes répréhensibles précédemment démystifiées.

Grassley de l’Iowa a travaillé aux côtés du président du comité de surveillance de la Chambre, James Comer, R-Ky., Alors que les républicains approfondissent leur enquête sur le président Joe Biden et son fils, Hunter, avant les élections de 2024. Comer avait délivré une assignation à comparaître pour le document du FBI.

Alors que les législateurs du comité de surveillance ont déjà pu examiner en partie les informations, c’est la première fois que le document complet – qui contient des informations brutes et non vérifiées – est rendu public. Appelé formulaire FD-1023, il implique des allégations d’un informateur confidentiel faites en 2020 au sujet des relations commerciales présumées de Hunter Biden lorsqu’il siégeait au conseil d’administration de la société énergétique ukrainienne Burisma. Les meilleurs républicains ont reconnu qu’ils ne peuvent pas confirmer si les informations sont vraies.

« Le peuple américain peut désormais lire ce document par lui-même », a déclaré Grassley.

Le document s’ajoute aux informations qui avaient été largement diffusées lors du premier procès en destitution de Donald Trump, qui impliquait les efforts de l’avocat de Trump Rudy Giuliani pour déterrer la saleté sur les Bidens avant les élections de 2020. Il a également fait l’objet d’un examen ultérieur du ministère de la Justice que le procureur général de Trump, William Barr, a lancé en 2020 et fermé plus tard cette année-là.

Le bureau de Grassley a déclaré que le FBI avait dit au sénateur que le document était lié à une affaire en cours.

Le porte-parole de la Maison Blanche, Ian Sams, a déclaré jeudi : « Il est remarquable que les républicains du Congrès, dans leur empressement à poursuivre le président Biden quelle que soit la vérité, continuent de faire valoir des revendications qui ont été démenties pendant des années.

« Ces allégations auraient été examinées par le ministère de la Justice de Trump, un procureur américain nommé par Trump et un procès en destitution complet de l’ancien président centré sur ces mêmes questions, et à maintes reprises, il a été constaté qu’elles manquaient de crédibilité », a-t-il déclaré. « Il est clair que les républicains du Congrès sont déterminés à faire de la politique éhontée et malhonnête et refusent de laisser la vérité faire obstacle. »

Dans le document de quatre pages, l’informateur confidentiel affirme avoir été impliqué dans diverses réunions quelques années plus tôt, en 2015 ou 2016, avec des responsables de la société énergétique Burisma cherchant à faire des affaires aux États-Unis. L’informateur affirme avoir été informé par des responsables de Burisma de leur relation et de leurs relations avec Hunter Biden.

Un responsable de l’entreprise a déclaré qu’ils avaient gardé Hunter Biden au conseil d’administration de Burisma parce qu’ils pensaient que, grâce à « son père », cela pourrait les protéger de toutes sortes de problèmes, a affirmé l’informateur.

Dans un autre cas, un haut responsable de l’entreprise a suggéré le paiement de 5 millions de dollars à chacun des Bidens alors que l’entreprise cherchait à faire démis de ses fonctions le procureur général d’Ukraine de l’époque, Viktor Shokin, selon le document.

Le représentant Jamie Raskin du Maryland, le meilleur démocrate du comité de surveillance, a déclaré que le document publié par les républicains « enregistre les allégations non vérifiées, de seconde main, vieilles de plusieurs années » qui se sont déjà avérées fausses lors des audiences de destitution de 2019.

Après que les législateurs ont examiné un document expurgé en juin, Raskin avait déclaré que « le Congrès a soigneusement examiné et démystifié » des allégations similaires que Giuliani avait faites.

« Comme l’a expliqué le FBI, les allégations ont également fait l’objet d’une enquête approfondie par le propre ministère de la Justice de Donald Trump », a écrit Raskin. Cette évaluation a été clôturée en août 2020 après huit mois d’efforts d’enquête, a-t-il dit, et « a trouvé des preuves insuffisantes » pour justifier une enquête plus approfondie.

Mais Comer a déclaré jeudi : « Le peuple américain doit être capable de lire ce disque par lui-même. Je remercie le sénateur Grassley d’avoir fourni une transparence indispensable.

Grassley a déclaré que bien que le FBI ait publié une version expurgée aux législateurs, il a pu fournir un document plus complet car les lanceurs d’alerte l’ont mis à sa disposition.

Le panel de Comer a tenu une audience cette semaine avec deux dénonciateurs du Service d’examen interne qui ont revendiqué l’ingérence du ministère de la Justice alors qu’ils tentaient d’enquêter sur les affaires financières de Hunter Biden. Ils ont dit qu’ils n’étaient pas au courant du document.

Le ministère de la Justice a démenti les allégations du lanceur d’alerte. La politique du ministère demande depuis longtemps aux procureurs de faire attention lorsqu’ils portent des accusations à connotation politique si près d’une élection.

Un toxicomane en convalescence, Hunter Biden a plaidé coupable le mois dernier à des accusations de délit sur ses finances après des années de non-paiement d’impôts. Les républicains ont dénoncé l’accord avec les procureurs fédéraux comme un « accord de faveur ».

Le principal procureur chargé de l’affaire, le procureur américain David Weiss du Delaware, a déclaré qu’il était disposé à témoigner devant le panel de la Chambre une fois qu’il serait légalement en mesure de partager des informations avec le Congrès sans violer la politique de longue date du département consistant à discuter d’une enquête en cours.

Le témoignage de responsables du ministère de la Justice pourrait intervenir après la comparution de Hunter Biden pour son audience de plaidoyer la semaine prochaine.

