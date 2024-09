Grapple Dogs a deux choses qui rendent chaque jeu meilleur

C’est un principe fondamental de l’univers que deux choses rendent chaque jeu vidéo meilleur : les chiens et les grappins. Chiens de lutte : les canidés cosmiques (sorti la semaine dernière sur Switch, Steam et Xbox Series X) a les deux.

Développé par Medallion Games, GD:CC est un délicieux jeu de plateforme 2D avec deux styles de jeu différents, selon votre personnage principal : Pablo ou Luna. Pablo ressemble à Mario ou Sonic, il écrase les ennemis avec un saut léger et fracasse les plateformes avec un coup de poing au sol chargé. Luna, en revanche, a une arme et un super dash. Elle est (et je dis cela en guise d’éloge) la Shadow the Hedgehog du duo.

Les deux chiens ont, comme promis, des grappins, qui leur permettent de traverser les environnements, d’atteindre des espaces obscurs et de se balancer dans le seul but de s’amuser. Bien sûr, je ne vous recommanderais pas un jeu basé uniquement sur des chiens et des grappins. Le véritable attrait est le rythme fantastique – la façon dont les créateurs, à la manière de Nintendo, construisent leurs idées d’un niveau à l’autre. Il suffit de regarder cette bande-annonce.

Le fait que Canines cosmiques elle-même s’appuie sur l’original Chien de grappinsorti en 2022, montre que ses créateurs font ce qui est communément considéré comme une entreprise intelligente dans l’industrie du jeu. Ils apprennent des projets précédents, créent une marque reconnaissable, intègrent des mécanismes et des personnages qui plaisent au public et (surtout) construisent une boucle de jeu vraiment géniale. Alors pourquoi Chiens de lutte : les canidés cosmiques avoir moins de 100 critiques sur Steam, un signe courant qu’un jeu ne parvient pas à trouver un public ?

La réponse évidente est « l’excès de jeux ». Je vous épargnerai un autre traité sur les problèmes d’approvisionnement démesurés de l’industrie du jeu, mais je ferai remarquer que Canines cosmiques est un autre point dans cette dispute en cours : ses développeurs ont sorti le jeu la semaine dernière sur la Nintendo Switch aux côtés de plus de 70 autres jeuxAvec autant de nouvelles sorties, plus les backlogs et les jeux en service en direct, c’est un miracle qu’un nouveau jeu trouve un public.

Nous ne pouvons pas résoudre ce problème aujourd’hui. Mais nous pouvons jouer à de grands jeux lorsqu’ils sont retirés de la montagne de compétition. Chiens de lutte : les canidés cosmiques c’est un super jeu.

Source link