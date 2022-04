Graphique : Où les forêts tropicales ont disparu en 2021

L’automne dernier, plus de 140 dirigeants mondiaux ont conclu un pacte pour arrêter la déforestation dans la décennie, peu de temps après que des dizaines de pays se sont engagés à conserver près d’un tiers de leurs terres. Mais pendant que les décideurs délibéraient, les arbres continuaient d’être abattus.

Sous les tropiques, où presque toute la déforestation a lieu, l’agriculture, l’exploitation forestière et les incendies de forêt ont détruit plus de 11,1 millions d’hectares (27 millions d’acres) d’arbres l’année dernière, une superficie à peu près de la taille de la Virginie, selon une nouvelle analyse de l’organisation à but non lucratif World Institut des ressources (WRI). Plus d’un tiers de cette perte concernait les forêts tropicales humides “primaires” – des bosquets d’arbres anciens et indemnes qui stockent d’énormes quantités de carbone, qui est maintenant susceptible de réintégrer l’atmosphère où il alimentera le changement climatique.

Ces pertes se sont également étendues aux zones situées en dehors des tropiques. En Russie, qui abrite la plus grande zone boisée de la planète, les incendies de forêt ont anéanti plus de 6,5 millions d’hectares (16 millions d’acres) de forêt boréale ou enneigée en 2021, soit à peu près l’équivalent de la superficie de la Virginie-Occidentale, selon l’analyse du WRI. (L’organisation ne considère généralement pas ces pertes comme une « déforestation », car les forêts peuvent repousser après un incendie de forêt.)

Perdre la valeur des forêts de deux États en une seule année est alarmant mais pas inhabituel. Par rapport à 2021, les tropiques ont perdu un peu plus forêt primaire en 2020. Ce qui est surprenant, c’est que la déforestation galopante se poursuit, apparemment débridée, alors même que les entreprises et les pays promettent de sauver ces écosystèmes, dont dépendent les hommes et les animaux. De plus, seuls quelques endroits – et quelques produits – sont à l’origine de l’essentiel de cette destruction.

Un seul pays est responsable de plus d’un tiers de toute la déforestation dans les tropiques

Selon l’analyse du WRI, plus de 40 % des forêts primaires que les humains ont décimées l’année dernière des tropiques se trouvaient au Brésil. La majeure partie de cette perte s’est produite en Amazonie, la plus grande forêt tropicale de la planète.

La déforestation comme celle-ci apparaît souvent dans les images satellite sous forme de grandes formes découpées dans des étendues vert foncé, généralement à proximité des routes. Les images ci-dessous, prises au printemps dernier, montrent la déforestation dans le Mato Grosso, au Brésil.

Imagerie Union européenne/Copernicus Sentinel-2

Continuer à réduire l’Amazonie a un coût énorme. Cela affaiblit la forêt et la rapproche d’un dangereux point de basculement, craignent certains scientifiques, au-delà duquel une grande partie pourrait se transformer en une savane herbeuse, c’est-à-dire un écosystème entièrement différent.

“De telles pertes sont un désastre pour le climat, elles sont un désastre pour la biodiversité, elles sont un désastre pour les peuples autochtones”, a déclaré Frances Seymour, chercheuse au WRI, lors d’un appel avec des journalistes, parlant de la déforestation au Brésil. (Des centaines de tribus indigènes vivent en Amazonie.)

L’analyse du WRI a également montré de fortes pertes en République démocratique du Congo (RDC), qui abrite la deuxième plus grande forêt tropicale du monde. Le bassin du Congo n’est pas aussi célèbre que l’Amazonie mais n’en est pas moins important, fournissant un habitat à d’innombrables animaux en voie de disparition comme les chimpanzés et les éléphants de forêt d’Afrique et abritant plus de 100 groupes ethniques distincts.

Mais il y a quelques lueurs de bonnes nouvelles dans le rapport. Selon le WRI, autrefois endémique, la déforestation en Indonésie continue de diminuer grâce aux engagements et aux politiques solides des entreprises. En 2021, il a chuté pour la cinquième année consécutive, a indiqué le groupe, en baisse de 25 % par rapport à 2020. (Cependant, le prix du palmier à huile, une culture liée à la déforestation en Indonésie, est actuellement à son plus haut niveau depuis 40 ans, WRI Cela pourrait pousser l’industrie à abattre davantage de forêts pour les plantations.)

La plus grande menace pour nos forêts

Ce n’est pas du papier toilette, du parquet ou même de l’huile de palme. C’est du boeuf.

Le défrichement des arbres pour le bétail est le principal moteur de la déforestation, et de loin. Il cause plus du double de la déforestation liée au soja, au palmier à huile et aux produits du bois combinés, selon le World Wildlife Fund.

Et la consommation mondiale de bœuf augmente. En 1990, le monde a consommé environ 48 milliards de kilogrammes de bœuf (et de veau) ; en 2019, la consommation a dépassé 70 milliards de kilogrammes (154 milliards de livres), selon l’Organisation de coopération et de développement économiques.

Une grande partie de la déforestation alimentée par le bœuf se situe au Brésil, suivi du Paraguay. Les entreprises qui élèvent du bétail sont responsables de 80% de la perte de forêt en Amazonie, estiment les scientifiques.

La production de palmiers à huile est également un problème, mais de nombreuses entreprises qui le vendent se sont engagées à prévenir la perte de forêts ; ces engagements sont moins courants parmi les entreprises qui achètent et vendent du bétail et du bœuf, selon un rapport de 2016 de l’organisation à but non lucratif Forest Trends.

« La disparité est alarmante », écrivent les auteurs du rapport, qui mentionnent que l’élevage bovin cause environ 10 fois plus de déforestation que le palmier à huile.

Le monde peut-il réellement arrêter la déforestation d’ici 2030 ?

Les avocats ont déjà essayé.

Lors d’un sommet des Nations Unies sur le climat en 2014, des dizaines de gouvernements ont signé un pacte appelé la Déclaration de New York sur les forêts, qui visait à mettre fin à la déforestation d’ici 2030. Jusqu’à présent, cela n’a pas fait grand-chose.

L’année dernière, un groupe beaucoup plus important de dirigeants mondiaux a fait une promesse similaire lors de la grande conférence sur le climat à Glasgow, en Écosse. Cette fois sera-t-elle différente ?

“Nous avons eu de nombreuses déclarations auparavant et rien n’a changé”, a déclaré Kimaren ole Riamit, un leader autochtone au Kenya, à Vox l’année dernière. “Il y a très peu de choses pour nous inspirer.”

Mais certains scientifiques et défenseurs des forêts gardent espoir. L’engagement de l’année dernière implique un grand nombre de puissances économiques, dont la Chine, et beaucoup d’argent. Les pays et les institutions privées ont soutenu cet engagement avec plus de 19 milliards de dollars, qui aideront les pays les plus pauvres à restaurer les forêts endommagées et à prévenir les incendies de forêt.



marque-vox

Enregistrez-vous pour recevoir le bulletin d’informations

Viande/Moins

Comment bien manger et se faire du bien, en 5 emails.

Il y a aussi d’autres signaux positifs, comme ce qui se passe en Indonésie. Et plus que jamais, les principaux organismes qui façonnent les politiques environnementales commencent à intégrer les droits et les contributions des peuples autochtones et des communautés locales. (Il reste à voir si le soutien aux groupes autochtones va au-delà de leur reconnaissance sur papier, prône la prudence.)

Faire baisser la consommation de bœuf est un peu plus délicat, mais il y a eu des progrès. Les fast-foods, dont Burger King et TGI Fridays, servent désormais des hamburgers à base de plantes, par exemple, et le secteur de la viande alternative commence à recevoir un financement gouvernemental.

En fin de compte, les entreprises et les politiciens sont responsables de mettre fin à la déforestation, mais cela ne signifie pas que les individus ne peuvent pas aider. Manger moins de bœuf (et d’autres viandes) est peut-être le meilleur moyen de limiter votre impact sur la planète.