Graphgan sera tiré au sort pour la restauration d’une peinture murale à Sterling – Shaw Local

STERLING – Sterling Main Street commencera à vendre des billets pour tirer au sort un graphgan Kokopelli, créé par l’artiste Olga Torres.

Le produit de la tombola servira à payer l’artiste Robert Valdez pour la restauration de sa peinture murale “Adelante”, située sur la rue Main à Sterling. La restauration de la peinture murale devrait commencer le mardi 16 août.

Un graphagan est un afghan avec un dessin ou une photo qui est cousu sur un dessin graphique situé sur l’afghan.

Les billets de tombola coûteront 2 $ pour un billet de 10 $ pour six billets. Les billets peuvent être achetés au Primitive Frills, 7 E. Third St., ou le jeudi au Pop up Market de Dale Park.

Un tirage en direct du ticket de tombola gagnant aura lieu sur Facebook. La date du tirage sera annoncée sur la page Facebook de Primitive Frills ou sur la page Facebook personnelle de la propriétaire de Primitive Frills, Sonia Robinson.