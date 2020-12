Fondateurs de Graphcore Simon Knowles et Nigel Toon

LONDRES – Le fabricant de puces basé au Royaume-Uni Graphcore a annoncé mardi qu’il avait levé 222 millions de dollars d’investissement alors qu’il cherchait à affronter ses rivaux américains Nvidia et Intel.

Graphcore a déclaré qu’il utilisera le financement pour soutenir son expansion mondiale et pour accélérer le développement de ses unités de traitement de l’intelligence (UIP), qui sont spécifiquement conçues pour alimenter les logiciels d’intelligence artificielle. La société a déjà expédié des dizaines de milliers de ses puces à des clients tels que Microsoft et Dell.

Le cycle de financement de la série E, qui intervient moins d’un an après que Graphcore a levé une extension de 150 millions de dollars à son dernier cycle, valorise la société à 2,77 milliards de dollars, contre 1,5 milliard de dollars en 2018.

Le PDG et co-fondateur de Graphcore, Nigel Toon, a déclaré à CNBC en juillet: « Nous sommes maintenant au point où nous ne recherchons pas vraiment d’investisseurs en capital-risque dans l’entreprise. Nous sommes plus intéressés par les entreprises qui seraient des investisseurs et des détenteurs à long terme. du stock, peut-être, sur les marchés publics, si jamais nous atteignons ce point. «

À l’époque, Toon a déclaré que la mise en bourse était «idéalement ce que nous aimerions faire», mais il a souligné que «beaucoup d’eau doit encore couler sous le pont avant d’en arriver là».

L’investissement total dans Graphcore s’élève désormais à 710 millions de dollars et la société, âgée de quatre ans, dispose de 440 millions de dollars de liquidités.

La dernière ronde de financement a été dirigée par le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, tandis que d’autres nouveaux investisseurs comprenaient l’investisseur en capital-investissement Baillie Gifford, l’investisseur en capital-risque Draper Esprit, ainsi que des fonds gérés par Fidelity International et Schroders.

Mardi, Toon a déclaré dans un communiqué: « Le soutien de ces investisseurs institutionnels respectés en dit long sur la façon dont les marchés perçoivent désormais Graphcore. La confiance qu’ils ont en nous vient de la compétence que nous avons démontrée dans la construction de nos produits et de nos activités. . «

Il a ajouté: « Nous avons créé une technologie qui surpasse considérablement les processeurs existants tels que les GPU, un ensemble puissant d’outils logiciels adaptés aux besoins des développeurs d’IA et une opération de vente mondiale qui met nos produits sur le marché. »