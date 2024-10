Grape Meme Residences / bureau d’architecture barsav

© Studio Diman

© Studio Diman

Description textuelle fournie par les architectes. Le quartier MAJD, situé dans le district n°2 de la municipalité de Mashhad, est l’un des quartiers les plus anciens avec une histoire qui remonte à environ cent ans. L’histoire de la combinaison des abris de jardin, des jardins fruitiers et des vignes remonte à au moins quatre cents ans. Les traces de ce substrat organique sont aujourd’hui visibles sous la forme de rues non géométriques abritant des arbres plusieurs années.

© Studio Diman

Diagramme

Les habitants du quartier ayant vécu là pendant de longues périodes, la majorité des proches d’une même famille ont choisi de ne rester qu’à faible distance les uns des autres. Cette problématique a donné lieu, au fil du temps, au développement de relations de voisinage qui ont permis aux habitants de développer un sentiment d’appartenance et une passion pour le tissu. Comparé à d’autres quartiers de la ville, le quartier MAJD est l’une des rares régions de Mashhad avec un taux de construction relativement faible. En raison de la demande de la jeune génération et des personnes qui tentent d’améliorer la qualité de leur espace de vie, la majorité des constructions réalisées dans cette région aujourd’hui le sont en réponse à ce besoin.

© Studio Diman

L’employeur est un des anciens résidents du MAJD. Sa proximité avec le lieu de travail (boutique d’or) et l’histoire de vivre dans le quartier ont été ses principales motivations pour continuer à vivre dans ce contexte. Le projet a été défini comme un terrain de 250 mètres au nord avec une forte densité pour notre bureau. Le plan initial du client était de construire un appartement de six étages pour l’usage du propriétaire sur un étage, et les étages restants auraient la forme d’un immeuble classique et seraient disponibles à la location sur les étages restants.

© Studio Diman

Diagramme

© Dayan Mazraei

Lors des recherches préliminaires et des discussions concernant le mode de vie de l’employeur, la perspective d’agrandir le niveau résidentiel à un total de deux étages et la définition d’une unité duplex ont été proposées. En outre, sur la base des résultats des études de site, le potentiel des étages supérieurs a été déterminé en termes de manque de noblesse environnante et de possibilité de visibilité adéquate. En conséquence, l’unité duplex a été positionnée sur les deux étages supérieurs, la majeure partie de son toit servant de jardin sur le toit, donnant l’impression qu’il s’agissait d’une maison avec une cour transformée en appartement résidentiel.

© Studio Diman

Plan – Étage typique

© Studio Diman

Idée – Compte tenu du manque d’investissement de l’employeur dans le projet et de la création d’une maison de qualité pour eux-mêmes et pour les résidents autochtones de Baft, la première préoccupation de notre bureau s’est formée autour de la question de savoir ce que les résidents du projet ressentent par rapport à leur appartenance au quartier. améliore et développe également le sentiment d’appartenance et la mémoire des passants et les relations de voisinage et donne une nouvelle âme à son corps. D’un autre côté, le métier du client (vendeur d’or), son élégance et la façon dont il remarque les décorations en or et les pièces qu’il en retire nous ont donné la confiance nécessaire pour parvenir à un consensus concernant la sélection de la fonctionnalité centrée autour de l’élément mème raisin.

Diagramme

© Dayan Mazraei

Pour servir de souvenir aux passants du quartier, le mème du raisin a évolué vers une stratégie visant à être un souvenir à la place des jardins disparus de Mashhad et des mèmes du raisin qui ornaient autrefois les rues et ruelles de ce quartier. Le plan a été créé avec flexibilité et potentiel pour des zones polyvalentes sur des étages à logements individuels. En tant qu’espace intermédiaire, la terrasse du premier étage confère de l’intimité à l’espace de travail de la cuisine tout en ajoutant à la profondeur de l’espace la qualité d’un espace ouvert et semi-ouvert.