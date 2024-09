Granulome annulaire généralisé | CMAJ

Une femme de 57 ans sans comorbidités connues s’est présentée à notre clinique de dermatologie avec des lésions asymptomatiques sur le haut du dos et les membres supérieurs depuis 6 mois. L’examen a révélé des plaques bien définies, annulaires, non squameuses avec des bords érythémateux surélevés et une clarification centrale sur le dos de ses mains, de ses bras, de ses avant-bras et du haut du dos selon un schéma principalement photo-distribué (Figure 1). L’histopathologie a montré un collagène nécrobiotique central entouré d’un infiltrat histiocytaire dermique disposé en palissade, avec dépôt de mucine, indiquant un granulome annulaire généralisé. Nous avons prescrit une crème topique à base de propionate de clobétasol (0,05 %) et les lésions se sont améliorées d’environ 50 % après 8 semaines de traitement.

Figure 1 : Plaques annulaires sur (A, B) le dos des mains et (C) l’avant-bras d’une femme de 57 ans atteinte d’un granulome annulaire généralisé, ainsi que (D) plaques annulaires bien définies sur le haut du dos.

Le granulome annulaire est une dermatose inflammatoire qui touche les personnes de tous âges, en particulier les femmes, avec une incidence annuelle de 37,9 pour 100 000 personnes.1 Le granulome annulaire généralisé représente 15 % des cas et se manifeste généralement par des plaques annulaires érythémateuses ou de couleur chair avec une bordure surélevée en forme de corde et une clairance centrale, affectant principalement le tronc et les extrémités. Le granulome annulaire localisé est la variante la plus courante. D’autres variantes comprennent le granulome annulaire perforant, sous-cutané, en patch, papuleux, photo-distribué et induit par les médicaments. Les déclencheurs potentiels comprennent l’exposition aux médicaments et les infections virales. Les associations signalées comprennent le diabète, la malignité, la dyslipidémie, l’hypothyroïdie et la prédisposition génétique (c.-à-d. l’antigène leucocytaire humain). [HLA] B35 en variante généralisée).2 Les patients doivent faire l’objet d’une investigation pour ces pathologies selon les indications cliniques.

Les diagnostics différentiels du granulome annulaire varient en fonction de la variante clinique. Les lésions annulaires isolées peuvent être attribuées à la teigne du corps, à la sarcoïdose, au lichen plan annulaire et à l’érythème annulaire centrifuge. La teigne du corps est caractérisée par des plaques annulaires squameuses avec une clarification centrale et la présence d’hyphes sur une monture d’hydroxyde de potassium. La sarcoïdose se présente sous forme de papules de couleur chair et de plaques annulaires présentant des caractéristiques pathologiques. Le lichen plan annulaire présente des papules prurigineuses violacées qui touchent souvent les organes génitaux. L’érythème annulaire centrifuge présente généralement une squame traînante et des caractéristiques histopathologiques distinctives. Le diagnostic est généralement clinique et peut être étayé par une biopsie en cas d’incertitude diagnostique. Lorsque le granulome annulaire ne se résorbe pas spontanément, le traitement peut être difficile. Les options comprennent des stéroïdes topiques puissants, des corticostéroïdes intralesionnels et des inhibiteurs de la calcineurine. Dans les cas de maladie étendue, les rétinoïdes oraux, le méthotrexate, la photothérapie et, plus récemment, le tofacitinib se sont avérés bénéfiques.3

