Grant Wahl meurt à la Coupe du monde après s’être effondré lors du match contre l’Argentine

Wahl était au milieu de sa huitième Coupe du monde, avec un calendrier agressif de reportages et d’apparitions.

L’épouse de Wahl, le Dr Céline Gounder, a également confirmé le décès dans un publier sur Twitter.

Wahl, 48 ans, a commencé sa carrière de journaliste professionnel en 1996, chez Sports Illustrated, où il a travaillé pendant 24 ans. Il a d’abord couvert à la fois le basket-ball universitaire et le football – il a écrit une célèbre histoire de couverture de Sports Illustrated en 2002 sur LeBron James, qui était alors un junior au lycée – mais au cours des deux décennies suivantes, il est passé exclusivement au football, assistant et écrivant sur chaque Coupe du monde, prend de l’importance à mesure que le sport se développe aux États-Unis.

“La passion de Grant pour le football et son engagement à élever son profil dans notre paysage sportif ont joué un rôle majeur en aidant à susciter l’intérêt et le respect pour notre beau jeu”, a déclaré la Fédération américaine de football dans un communiqué vendredi soir. Don Garber, le commissaire de la Major League Soccer, a écrit que Wahl “était une personne gentille et attentionnée dont la passion pour le football et le dévouement au journalisme étaient incommensurables”.

Ces derniers jours, Wahl a écrit sur ses problèmes de santé lors d’une série de reportages qui, a-t-il dit, laissaient généralement de la place pour environ cinq heures de sommeil par nuit.

“Mon corps s’est finalement effondré sur moi”, a-t-il écrit lundi. “Trois semaines de peu de sommeil, de stress élevé et de beaucoup de travail peuvent vous faire cela.”