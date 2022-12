Grant Wahl est mort d’un vaisseau sanguin éclaté, selon sa famille

L’autopsie a révélé que M. Wahl avait un anévrisme de l’aorte thoracique ascendante, un affaiblissement du vaisseau sanguin qui passe souvent inaperçu. Au fur et à mesure que l’anévrisme se développe, il peut produire une toux, un essoufflement ou des douleurs thoraciques, dont certains que les médecins consultés par M. Wahl au Qatar auraient pu attribuer à son rhume et à un éventuel cas de bronchite.

Dans de rares cas, l’anévrisme peut se rompre et entraîner la mort. Les médecins cherchent maintenant à savoir si M. Wahl avait le syndrome de Marfan, un facteur de risque pour ce type d’anévrisme. Il était grand et mince et avait de longs bras, qui peuvent tous être des signes du syndrome génétique.

M. Wahl a rejoint Sports Illustrated en 1996 en tant que vérificateur des faits, une voie d’entrée traditionnelle pour les jeunes journalistes, et a écrit des centaines d’articles sur une variété de sports pour le magazine au cours des deux décennies suivantes.

Un premier profil, une histoire de couverture sur un adolescent LeBron James en 2002, est resté une pierre de touche pour l’écrivain et le sujet 20 ans plus tard. M. Wahl s’en souvenait occasionnellement à ses 850 000 abonnés sur Twitter, et M. James a parlé de sa signification pour lui et sa famille tout en faisant l’éloge de l’écrivain lors d’une conférence de presse et sur les réseaux sociaux pendant le weekend.

Mais M. Wahl était surtout connu pour ses écrits sur le football, qu’il a commencé à couvrir alors qu’il était étudiant journaliste à l’Université de Princeton au début des années 1990. À travers ses livres, tweets, podcasts et articles de magazines, il est devenu une sorte de guide pour une génération de fans et de lecteurs qui découvrent le jeu.

Il a également utilisé son profil et son mégaphone sur les réseaux sociaux pour souligner la croissance du football féminin, l’ampleur de la corruption dans le football, les violations des droits de l’homme et les droits des homosexuels.

M. Wahl travaillait chez Sports Illustrated depuis plus de 23 ans lorsque l’éditeur du magazine l’a brusquement licencié pour un différend concernant les réductions de salaire liées à la pandémie. Mais il avait alors un large public et a lancé une newsletter par e-mail et un podcast qui ont rapidement connu un succès.