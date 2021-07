Grant Shapps supprimera la quarantaine pour les Britanniques à double piqûre revenant des pays ambre dans l’annonce des Communes AUJOURD’HUI

Les vacanciers DOUBLE-JABBED recevront la confirmation AUJOURD’HUI qu’ils peuvent ignorer la quarantaine au retour des pays de la liste orange.

Le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, devrait faire l’annonce aux députés aux Communes vers 11h30.

Les jeunes parents risquent de rater des vacances à l’étranger cet été car ils ne seront pas doublement piqués d’ici la fin des vacances scolaires Crédit : Getty

Le Sun a révélé cette semaine que les Britanniques entièrement vaccinés pourront voyager dans des pays comme la France, l’Espagne et l’Italie à partir du 19 juillet sans s’isoler à leur retour.

Ceux qui aspirent à des vacances post-pandémiques ont salué la nouvelle après des mois de séjour au Royaume-Uni.

Mais les parents de moins de 30 ans s’insurgent contre un délai de deux semaines pour s’enfuir.

Les vacanciers potentiels ne se verront accorder des libertés de voyage qu’une fois qu’ils seront totalement immunisés contre Covid, quinze jours après leur deuxième jab.

Bien que les libertés entrent probablement en vigueur le 19 juillet en Angleterre, les jeunes voyageurs ne seront protégés que jusqu’en août.

En conséquence, beaucoup ne pourront pas faire une escapade à l’étranger avant septembre, lorsque leurs enfants seront de retour à l’école.

Cela signifie que des milliers de jeunes familles ne pourront pas se rendre en Espagne, en France ou en Grèce à cause des règles.

Les chiffres montrent que seulement 32% des personnes dans la trentaine ont reçu une double piqûre, tandis que seulement une personne sur cinq âgée de 18 à 29 ans est totalement immunisée.

En revanche, 96 % des plus de 60 ans et 90 % des plus de 50 ans pourront accéder à un passeport vaccinal.

La mère célibataire Leah Williams, 22 ans, de Runcorn, Cheshire, est dévastée après que ses premières vacances avec son fils Jackson-Lee ont dû être suspendues.

Le couple prévoyait d’aller aux îles Canaries en août, avant que l’enfant de quatre ans ne commence l’école en septembre.

Mais maintenant, ce voyage semble impossible, car il n’y a aucun moyen pour Leah d’avoir les deux vaccins à temps.

Elle devrait débourser des centaines de dollars pour des tests et une quarantaine pendant dix jours si elle y allait – rendant les vacances inabordables et impossibles à intégrer au travail.

Leah vient tout juste de se voir offrir son premier jab et devrait attendre au moins huit semaines avant d’obtenir son deuxième.

Et les Britanniques doivent ensuite attendre deux semaines après la deuxième injection pour que le vaccin fonctionne pleinement.

Le nettoyeur a déclaré au Sun : « Nous voulions aller en Espagne et aller à la plage, parce que Jackson n’a jamais été sur une très belle plage.

« Nous voulions juste passer des vacances amusantes et vivre l’expérience de partir avant qu’il ne commence l’école en septembre.

« Cela allait être nos premières vacances à l’étranger – nous préparons ce voyage depuis environ trois ans.

« Au départ, nous voulions partir avant, mais nous avons dû attendre à cause de la pandémie. »

Le petit Jackson-Lee demande tous les jours quand ils vont à la plage, et maman Leah doit répondre : « Pas encore, bientôt. »

Elle a ajouté : « Je pense que le gouvernement devrait faire plus pour aider les jeunes familles à partir en vacances. Je ne pense pas que nous devrions avoir besoin des deux jabs pour pouvoir partir en vacances facilement.

« Cela pénalise les jeunes et les jeunes familles, qui n’ont pas pu se faire vacciner.

« POLITIQUES PRAGMATIQUES »

« Nous avons tous été enfermés pendant le même temps que les personnes âgées, alors pourquoi devraient-ils d’abord pouvoir partir en vacances ? Et après la rentrée scolaire, nous ne pourrons pas aller à l’étranger.

L’expert en voyages Paul Charles a déclaré que la quarantaine devrait être supprimée. Il a ajouté: «Ils peuvent s’en aller, mais ils devront probablement faire plus de tests PCR et également mettre en quarantaine s’ils reviennent d’ambre.

«Pour être honnête, la quarantaine devrait être complètement supprimée et les tests plus fiables.

« La quarantaine a toujours été un outil contondant pour empêcher les gens de voyager – mais le monde a évolué et ce gouvernement doit le faire. »

Le député conservateur Henry Smith, dont la circonscription couvre l’aéroport de Gatwick, a déclaré que le déploiement du vaccin devrait « nous permettre de voyager à nouveau à l’étranger, sans la menace de quarantaine ou d’exigences de tests coûteux, y compris depuis les pays » orange « sous le système de feux de circulation ».

Il a ajouté : « Ouvrir des voyages sûrs à ces personnes serait un énorme pas en avant, parallèlement à des politiques pragmatiques pour les enfants où ils n’ont pas à se mettre en quarantaine s’ils voyagent avec des adultes vaccinés. »

Mais Tim Alderslade, d’Airlines UK – qui représente British Airways, Virgin et easyJet entre autres – s’est félicité de la nouvelle.

Il a déclaré: «La mise en œuvre de cela à partir du 19 juillet contribuerait grandement à sauver la saison estivale et nous permettrait de répondre à l’énorme demande de vacances en famille que nous connaissons.

« Les gens veulent désespérément s’en aller maintenant – ils ne veulent pas attendre. Plus tard et l’été est pratiquement terminé.

« Ce serait une énorme opportunité gâchée et le glas de dizaines de milliers d’emplois. »

Pendant ce temps, Heathrow doit fournir des voies rapides pour les arrivées entièrement vaccinées alors que l’industrie du transport aérien intensifie la pression sur les ministres pour qu’ils ouvrent les voyages sans quarantaine vers les destinations orange.

