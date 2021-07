Grant Shapps suggère que les critiques soient adressées à Priti Patel pour avoir pris les commentaires du genou «inhabituels» et «étranges»

Les critiques adressées à Priti Patel à propos de ses commentaires sur la prise de genou lors du tournoi Euro 2020 sont « inhabituelles » et « étranges », a suggéré Grant Shapps.

Alors que les commentaires de la ministre de l’Intérieur plus tôt dans la compétition faisaient l’objet d’un examen minutieux, la secrétaire aux Transports a souligné qu’elle avait parlé « de manière très émouvante » à la Chambre des communes de sa propre expérience du racisme.

Au cours des premières étapes du concours, Mme Patel a refusé de condamner la minorité de supporters qui avaient hué le footballeur anglais qui s’était agenouillé pour exprimer sa solidarité contre le racisme, suggérant que c’était un « choix pour eux ».

La dispute s’est intensifiée après la défaite de l’Euro lorsque trois joueurs – Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka – ont été victimes d’abus raciaux sur les réseaux sociaux, que le ministre de l’Intérieur et le n°10 ont condamnés.

La star anglaise Tyrone Mings, cependant, a suggéré que Mme Patel avait «attisé[d] le feu » du racisme au début du tournoi, « en qualifiant notre message antiraciste de « politique des gestes » et en prétendant être dégoûté lorsque la chose même contre laquelle nous militons se produit ».

Jonny Mercer, un député conservateur qui a récemment quitté le gouvernement, a soutenu M. Mings sur les réseaux sociaux, déclarant : « La douloureuse vérité est que ce type a tout à fait raison ».

Mais parlant sur Nouvelles du ciel, M. Shapps est devenu le dernier ministre principal à défendre Mme Patel, déclarant: « Je pensais que les commentaires sur Priti Patel étaient inhabituels ou étranges parce que Priti Patel a parlé de manière très émouvante à la Chambre des communes de sa propre expérience de souffrance du racisme. »

Il a également insisté sur le fait que le gouvernement était « absolument uni » dans son opposition au racisme, mais a refusé de dire si le Parti conservateur devait remettre en cause de toute urgence son attitude envers le racisme après que l’ancien ministre Steve Baker a exhorté ses collègues à le faire à la suite du tournoi de l’Euro. .

« C’est peut-être un moment décisif pour notre parti », a déclaré M. Baker mardi soir. « Même si nous ne pouvons pas être associés à des appels pour financer la police, nous devons de toute urgence remettre en question notre propre attitude envers les personnes qui se mettent à genoux. »

Apparaissant le BBC Radio 4 aujourd’hui programme, le principal député conservateur a ajouté qu’il s’agissait d’un « réveil » pour le Parti conservateur « de la puissance de nos mots lorsque nous naviguons sur ces questions », mais a refusé de critiquer Mme Patel.

« C’est une chose de huer l’arbitre avec une décision marginale », a-t-il ajouté, « mais c’en est une autre de huer des joueurs noirs courageux qui disent non au racisme et qui vont courageusement sur le terrain pour se mettre à genoux et dire que nous exprimons notre solidarité avec ceux qui souffrent de racisme ».

Pressé par les propos, M. Shapps a déclaré : « Je pense que c’est très simple : le racisme est odieux, vous ne voulez jamais le voir dans la société, nous voulons nous assurer qu’il est expulsé sous toutes ses formes.

« Nos joueurs anglais ont clairement fait un travail brillant et nous devrions toujours les encourager et je m’opposerais à quiconque dit que nous ne devrions pas faire tout notre possible pour nous débarrasser du racisme, et c’est exactement ce qui s’est passé. »

Interrogé à nouveau, il a ajouté: «Je pense que nous devrions respecter tout le monde et quelle que soit la forme sous laquelle ils veulent montrer qu’ils sont contre le racisme, ça me va.

« Je pense en fait que c’est dommage car cela nuit à une performance phénoménale de l’équipe d’Angleterre qui s’est réunie et a fait la fierté de l’Angleterre et c’est là que je préfère partir.

« Je pense que nous devrions travailler ensemble dans la société et commencer par accepter que personne ne veut voir de racisme et vous acceptez que tout le monde vient de la bonne attitude et de la bonne approche à ce sujet, puis ira beaucoup plus loin en tant que pays. »