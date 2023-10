Grant Shapps révèle des plans de formation militaire en Ukraine

Recevez gratuitement l’e-mail Morning Headlines pour les nouvelles de nos journalistes du monde entier. Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit Morning Headlines

La Grande-Bretagne pourrait déployer des instructeurs militaires en Ukraine et même jouer un rôle plus actif en mer Noire, où la Russie a ciblé des cargos, a déclaré le ministre de la Défense Grant Shapps.

M. Shapps – qui a succédé à Ben Wallace le mois dernier au portefeuille de la défense – a déclaré qu’il avait discuté avec les chefs de l’armée du fait que le Royaume-Uni déplaçait « davantage de formation » en Ukraine et y intensifiait la production de défense.

« Je parlais aujourd’hui de la possibilité de rapprocher la formation et de l’introduire également en Ukraine », a-t-il déclaré dans une interview au journal. Télégraphe du dimanche.

« Particulièrement dans l’ouest du pays, je pense que l’opportunité est désormais d’apporter plus de choses dans le pays, et pas seulement de formation. Nous voyons par exemple BAE se lancer dans le secteur manufacturier en [the] pays », a déclaré le secrétaire à la Défense.

« J’ai hâte de voir d’autres entreprises britanniques faire leur part en faisant la même chose. »

Le Royaume-Uni et ses alliés ont jusqu’à présent évité toute présence militaire formelle en Ukraine pour éviter un conflit direct avec la Russie. L’invasion russe de l’Ukraine en est désormais à son 20e mois.

Le Royaume-Uni a formé plus de 20 000 recrues ukrainiennes depuis début 2022, mais les membres de l’OTAN ont évité les programmes de formation dans le pays assiégé pour éviter le risque que du personnel soit entraîné dans des combats avec la Russie.

M. Shapps a déclaré qu’il s’était entretenu mercredi avec le président Volodymyr Zelensky et avait laissé entendre que la Grande-Bretagne pourrait jouer un rôle plus actif en mer Noire, où la Russie a ciblé les cargos.

« La Grande-Bretagne est une nation navale, nous pouvons donc aider et conseiller, d’autant plus que l’eau est une eau internationale », a-t-il déclaré.

« Il est important que nous ne permettions pas qu’une situation établisse par défaut que le transport maritime international n’est pas autorisé dans ces eaux. Il existe de nombreux domaines dans lesquels la Grande-Bretagne peut apporter son aide », a-t-il déclaré au journal.

Cela intervient peu de temps après que M. Zelensky a déclaré qu’il souhaitait transformer l’industrie de défense de son pays en un « grand centre militaire » en s’associant avec les fabricants d’armes occidentaux pour augmenter les approvisionnements en armes pour sa contre-offensive contre la Russie.

L’un des alliés les plus puissants de l’Ukraine contre l’invasion russe continue, Londres a dépensé 2,3 milliards de livres sterling pour soutenir les efforts de guerre de M. Zelensky entre avril 2022 et mars 2023, selon la déclaration de l’ancien secrétaire à la Défense Ben Wallace en juillet.

M. Wallace avait déclaré que cela plaçait le Royaume-Uni au deuxième rang derrière les États-Unis en termes de donateurs internationaux d’aide militaire à l’Ukraine, qui est actuellement impliquée dans des escarmouches contre-offensives alors qu’elle cherche à reprendre son territoire.

« La livraison et la fourniture de l’aide sont dynamiques et rapides, répondant aux besoins prioritaires des forces armées ukrainiennes », avait-il déclaré.

Il avait également confirmé en juin le succès des missiles de croisière britanniques Storm Shadow et déclaré au Parlement que ces armes avaient déjà un « impact significatif sur le champ de bataille ».

La Grande-Bretagne a déjà fait don d’au moins cinq millions d’armes antipersonnel, dont des mortiers et des grenades, ainsi que 1 500 armes antiaériennes et 100 lanceurs.

Le ministère de la Défense a répertorié 12 000 gilets balistiques et 80 000 casques comme ayant été fournis en juillet.

Au total, 4 millions de livres sterling ont été dépensées en pièces de rechange, outils et kits de soutien pour l’armée de Kiev.