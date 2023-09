Grant Shapps remplace Ben Wallace au poste de secrétaire à la Défense lors d’un mini-remaniement

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Grant Shapps a été annoncé comme remplaçant surprise de Ben Wallace au poste de secrétaire à la Défense, alors que Rishi Sunak révèle un mini-remaniement de son cabinet.

Le secrétaire à l’Energie prend le relais après la démission officielle de M. Wallace jeudi, avertissant le Premier ministre de ne pas « réduire » les dépenses de défense.

Le ministre des Forces armées, James Heappey, et le secrétaire au Trésor, John Glen, avaient été fortement liés à ce rôle ces dernières semaines – mais M. Shapps est devenu le favori de choc tôt ce matin.

Il s’agit du cinquième poste ministériel de M. Shapps en moins d’un an, après avoir assumé une série de postes dans le tourbillon des derniers mois de Boris Johnson et du bref passage de Liz Truss au numéro 10.

Il s’est dit « honoré » de succéder à M. Wallace et a rendu hommage à « l’énorme contribution » qu’il a apportée à la sécurité du Royaume-Uni au cours des quatre dernières années à ce poste.

M. Shapps a déclaré qu’il était « impatient de travailler avec les courageux hommes et femmes de nos forces armées » et de « poursuivre le soutien du Royaume-Uni à l’Ukraine dans sa lutte contre l’invasion barbare de Poutine ».

M. Wallace a révélé le mois dernier qu’il souhaitait quitter Westminster et qu’il démissionnerait lors du prochain remaniement. Il a officiellement démissionné jeudi – affirmant qu’il avait remis le ministère de la Défense « sur la voie d’une classe mondiale ».

Le chef de la défense sortant a adressé un message d’adieu à M. Sunak sur les dépenses de défense. « Je sais que vous êtes d’accord avec moi que nous ne devons pas revenir à l’époque où la défense était considérée comme une dépense discrétionnaire du gouvernement et où les économies étaient réalisées en faisant des économies », a-t-il déclaré dans sa lettre.

Avertissant le Premier ministre de ne pas réduire le budget, M. Wallace a ajouté : « Je crois sincèrement qu’au cours de la prochaine décennie, le monde deviendra plus incertain et plus instable. Nous partageons tous les deux la conviction que le moment est venu d’investir.

Grant Shapps a visité une centrale électrique ukrainienne la semaine dernière (Médias PA)

Bien que M. Glen et M. Heappey soient les favoris pour ce poste, M. Shapps a commencé à être lié à ce rôle après avoir effectué un voyage en Ukraine la semaine dernière. En tant que secrétaire à l’énergie, il a visité une centrale électrique et a annoncé que le gouvernement avait lancé une garantie de prêt de 192 millions de livres sterling pour ce pays déchiré par la guerre.

M. Shapps a également visité une crèche pour enfants fréquentée par Nikita, le jeune fils de la famille qu’il a accueillie dans le cadre du programme Homes for Ukraine après l’invasion russe.

M. Sunak doit maintenant décider qui assumera le rôle vital de secrétaire à l’énergie. Claire Coutinho, ancienne conseillère spéciale au Trésor lorsque M. Sunak y était, a été pressenti pour succéder à M. Shapps.

M. Johnson a rendu hommage au secrétaire à la Défense sortant – et a félicité M. Shapps. « Triste de voir le départ de mon ami Ben Wallace », a déclaré l’ex-Premier ministre. « Un excellent secrétaire à la Défense qui a reçu de nombreux appels, notamment sur l’Ukraine. Grant Shapps est un excellent choix pour lui succéder.

Rishi Sunak a remercié Ben Wallace pour ses quatre années de service à ce poste (Archives PA)

Le secrétaire fantôme à la Défense du Labour, John Healey, a félicité M. Shapps – mais a averti qu’il prenait les commandes après plus d’une décennie d’échec des conservateurs.

« Le premier devoir de tout gouvernement est d’assurer la sécurité de notre pays et je travaillerai toujours sur cette base avec le nouveau secrétaire à la Défense, en particulier sur l’Ukraine », a-t-il tweeté. « Mais après 13 ans d’échecs de la défense conservatrice, un changement au sommet ne changera pas ce bilan. »

Les libéraux-démocrates ont déclaré que M. Sunak avait nommé un « béni-oui-oui-oui » pour un rôle crucial – et ont souligné que M. Shapps avait déclaré lors de l’échec de sa campagne à la direction du Parti conservateur qu’il pensait que nos forces armées devraient être renforcées.

Le porte-parole du parti en matière de défense, Richard Foord, a déclaré : « À un moment où les forces armées ont besoin de quelqu’un pour les défendre, Rishi Sunak a nommé un béni-oui-oui. Il s’agit du cinquième rôle ministériel de Shapps en moins d’un an. Le gouvernement conservateur est joyeux. -le tour doit s’arrêter.

M. Sunak a félicité M. Wallace dans une lettre de réponse, lui disant qu’il quittait ses fonctions avec « remerciements et respect ».

Le secrétaire à la Défense sortant était autrefois considéré comme l’un des principaux prétendants à la direction, arrivant régulièrement en tête du classement. ConservateurAccueil enquêtes auprès des ministres les plus populaires de la base du parti.

Il s’est exclu de la course à la direction du Parti conservateur l’année dernière, bien qu’il ait été l’un des premiers favoris dans la course au remplacement de M. Johnson.

« Je suis entré en politique au Parlement écossais en 1999. Cela fait 24 ans. J’ai passé plus de sept ans avec trois téléphones près de mon lit », a-t-il déclaré le mois dernier à propos de son désir de quitter Westminster.