GRANT Shapps a refusé de dire si les points chauds de vacances figureront sur la «liste verte» du Royaume-Uni.

Le secrétaire aux Transports a déclaré que le gouvernement ne pouvait pas se permettre de « prendre des risques » et continuerait d’adopter une approche « super prudente » pour rouvrir les frontières britanniques.

Il a déclaré au Daily Mail qu’il était « difficile de savoir » si des vacances en Espagne, en Italie, en France et en Grèce seraient possibles avant août – mais n’a pas dit que les voyageurs devraient éviter de réserver des escapades estivales.

Le ministre du Cabinet l’a imputé à la menace perçue de nouvelles variantes de Covid à l’étranger étant actuellement trop élevée pour permettre les voyages à l’étranger.

Il a déclaré: « C’est très difficile à savoir et cela dépend bien sûr très largement de la qualité de leur programme de vaccination dans d’autres endroits.

« C’est un fait [that] nous avons beaucoup avancé avec notre programme de vaccination… mais cela aidera évidemment à mesure que d’autres pays rattraperont leur retard.

« Il est très difficile de faire des prédictions autres que de dire que nous devons simplement nous donner les meilleures chances possibles de déverrouiller au niveau national et je pense que la plupart des gens ressentent la même chose à ce sujet – ne prenons aucun risque.

« Personne ne veut restreindre la liberté des gens de partir en vacances… mais nous devons juste être très prudents. »

Ses commentaires interviennent juste un jour après que le gouvernement a plongé des milliers de Britanniques dans le chaos en annonçant que le Portugal passerait à la «liste orange» du Royaume-Uni la semaine prochaine.

La nouvelle classification du pays signifie qu’il est conseillé aux gens de ne pas se rendre vers la destination populaire – et les passagers de retour doivent s’isoler pendant 10 jours lorsqu’ils atterrissent à partir de 4 heures du matin mardi.

Les vacanciers qui se bousculent pour des vols de retour du Portugal avant l’entrée en vigueur des nouvelles exigences de quarantaine se voient facturer des centaines de livres.

Un siège sur un vol Ryanair de Lisbonne à Manchester le lundi coûte 339 £, tandis que le voyage sur le même itinéraire est disponible pour seulement 75 £ le mercredi.

British Airways facture 348 £ pour les vols de Faro à Londres Heathrow dimanche et lundi, mais le prix tombe à 137 £ mardi.

L’obligation pour les voyageurs de passer un test de coronavirus dans les trois jours avant le départ d’un vol vers le Royaume-Uni crée également des difficultés pour les personnes.

Ceux qui sont actuellement au Portugal affirment qu’il y a une liste d’attente de deux à trois jours pour les tests car les centres sont « surchargés ».

La forte demande signifie que certaines familles pourraient être obligées de débourser entre 240 et 1 200 £ pour rentrer chez elles – et les parents pourraient prendre 10 jours de congé s’ils ne peuvent pas travailler à domicile.

Matt Hancock a déclaré vendredi que le Royaume-Uni devait être « dur » sur les règles de voyage internationales pour protéger les progrès de l’assouplissement du verrouillage après le retrait controversé du Portugal de la liste verte.

Les ministres ont blâmé les craintes d’importer la soi-disant variante népalaise – une mutation qui, selon certains, pourrait avoir des propriétés l’aidant à battre les vaccins – pour la décision.

Mais malgré les obstacles auxquels sont confrontés ceux qui reviennent, M. Hancock a déclaré que le gouvernement britannique avait été en mesure d’assouplir les restrictions à la maison en raison de contrôles stricts sur les règles de voyage.

Ses commentaires ont été faits alors que le Royaume-Uni enregistrait son plus grand nombre de nouveaux cas confirmés de coronavirus – 6 238 – depuis fin mars, selon les chiffres officiels, la variante indienne alimentant une nouvelle vague.

Seuls les pays verts n’exigent pas de quarantaine

Le secrétaire à la Santé, interrogé vendredi par des journalistes si on demandait aux Britanniques de sacrifier des vacances à l’étranger en échange de plus de libertés chez eux, a déclaré: « En fin de compte, nous sommes très prudents sur les voyages internationaux parce que nous voulons protéger le succès et les progrès que nous ‘ai fait.

« Nous nous sommes ouverts au niveau national et avons pu le faire sans voir une augmentation du nombre d’hospitalisations.

« Et c’est en partie parce que nous sommes durs avec les voyages internationaux.

« Nous avons la liste verte là-bas pour les pays où il est sûr de se rendre, mais nous avons toujours dit que nous étions prêts à agir, à retirer des pays de cette liste verte si nous en avons besoin.

« Cela ne me fait aucun plaisir que nous ayons eu à faire cela avec le Portugal, mais c’est tellement important pour protéger le déploiement du vaccin ici à la maison. »

Il vient comme :

Le Portugal n’est pas le seul pays à avoir adopté le système de notation des feux de circulation jeudi.

L’Afghanistan, Bahreïn, le Costa Rica, le Soudan et Trinité-et-Tobago ont également été placés sur la liste rouge.

Toute personne revenant en Grande-Bretagne depuis une destination de la liste verte devra subir deux tests Covid.

Les pays ambre exigent une quarantaine obligatoire de 10 jours à domicile ainsi qu’un test Covid les deuxième et huitième jours.

Les pays rouges devront s’isoler pendant 10 jours dans un hôtel de quarantaine, au prix de 1 750 £ par personne.

Voici la liste complète des pays figurant sur la liste orange et la liste rouge en ce moment.

La prochaine mise à jour sur les voyages devrait avoir lieu dans trois semaines – le 28 juin – bien que le Royaume-Uni espère mettre fin à toutes les restrictions de voyage intérieur d’ici le 21 juin.

Il n’y a aucune garantie que d’autres pays seront ajoutés à la liste – et il y a toutes les chances que certains soient retirés.

Voyage : quels sont vos droits à un remboursement ? Des MILLIONS de Britanniques ont vu leurs projets de vacances annulés. Voici ce qu’il faut faire si vous êtes concerné. Tout d’abord, parlez à votre compagnie aérienne ou à votre agence de vacances d’un remboursement ou d’une réorganisation de vos plans. Vous avez droit à un remboursement en espèces si vos vacances sont annulées, mais beaucoup ont de gros retards dans le traitement des espèces ou peuvent proposer des bons à la place. Si le Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) déconseille tout voyage sauf essentiel dans des pays ou des régions, vous pouvez également être couvert en cas d’annulation par votre assurance voyage si le fournisseur de vacances ou la compagnie aérienne ne vous aide pas. Gardez à l’esprit que l’assurance voyage doit avoir été souscrite avant que l’avis FCDO ne change, sinon vous ne serez pas couvert. Si vous n’avez pas d’assurance voyage ou si la franchise de votre assurance est si élevée qu’elle ne vaut pas la peine de réclamer, vous pourrez peut-être réclamer votre argent par l’intermédiaire de votre fournisseur de carte de crédit ou de débit. Les paiements par carte de crédit entre 100 £ et 30 000 £ sont couverts par l’article 75 de la loi sur les droits des consommateurs. Pour commencer une réclamation, vous devez contacter directement votre fournisseur de carte de crédit – Lequel ? a un outil gratuit qui peut vous aider à le faire. Les réclamations par carte de débit ou par carte de crédit de moins de 100 £ peuvent être couvertes par des garanties de rétrofacturation similaires.