Grant Shapps met en garde contre des sanctions massives pour les cheminots en grève après que les débrayages aient paralysé la nation

GRANT Shapps a averti aujourd’hui les barons des syndicats des chemins de fer qu’il forcerait une répression de la capacité de grève si les travailleurs ne votaient pas sur une nouvelle offre salariale du gouvernement.

Londres a été paralysée aujourd’hui alors que les membres du syndicat RMT ont refusé d’exploiter le métro, le forçant à fermer.

Le secrétaire général du RMT, Mick Lynch, a averti que les grèves pourraient se poursuivre indéfiniment si Grant Shapps ne vient pas à la table des négociations Crédit : PA

La nation a été paralysée hier alors que les membres du syndicat se rendaient aux postes de piquetage Crédit : Getty Images – Getty

Hier, les services ferroviaires nationaux se sont également arrêtés alors que les travailleurs ont fait du piquetage dans les gares pour protester contre les salaires.

Le gouvernement a offert aux travailleurs une augmentation de salaire de 8 % sur deux ans.

Mais le secrétaire général du RMT, Mick Lynch, a snobé la proposition sans la soumettre formellement aux membres pour un vote.

Ce matin, M. Shapps a déclaré que si un vote sur l’offre n’avait pas lieu, il serait obligé de gifler le RMT avec l’article 188 de la loi sur les syndicats.

L’article permet aux patrons d’enfreindre les règles sur le moment où le personnel peut être licencié si «des circonstances spéciales rendent impossible pour l’employeur de se conformer raisonnablement».

M. Shapps a déclaré à Sky News: “Si nous ne pouvons pas régler cela de la manière que nous proposons – c’est-à-dire, veuillez proposer l’accord à vos membres – alors nous devrons passer à l’article 188.

“Nous devrons imposer des modernisations, mais nous préférerions de loin le faire par le biais de ces offres proposées à leurs membres.”

Le secrétaire aux Transports a déclaré qu’une loi qui obligerait les syndicats à gérer un nombre minimum de services est “écrite et prête à fonctionner”. Il pourrait être en place à l’automne.

Il est également prêt à réformer la législation afin que les trains puissent circuler sans aucun garde.

M. Lynch a poursuivi ses appels pour que le secrétaire aux Transports négocie directement avec lui, plutôt que par l’intermédiaire de l’opérateur ferroviaire Network Rail.

Il a averti que les grèves pourraient se poursuivre “indéfiniment” si M. Shapps refuse.

Le chef de l’Union a déclaré: “Utiliser l’argent des contribuables pour satisfaire l’agenda antisyndical du parti conservateur et chercher à briser les syndicats est honteux, et signifie que le conflit se prolongera indéfiniment car les compagnies ferroviaires ne perdent pas un sou comme à la suite de l’action revendicative et n’ont donc aucune incitation à régler les différends.

“Au lieu de mener une guerre idéologique contre les cheminots, des millions d’électeurs préféreraient que le gouvernement autorise un règlement négocié équitable.”