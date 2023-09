Grant Shapps : l’allié de Rishi Sunak avec un penchant pour TikTok

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Il y a six ans, Grant Shapps a été démis de ses fonctions par un collègue député conservateur, le considérant comme un homme à qui on n’achèterait pas de voiture d’occasion.

Aujourd’hui, cependant, il est devenu secrétaire à la Défense, ce qui couronne un revirement remarquable pour un homme politique qui aurait déclaré à l’âge de 13 ans qu’il souhaitait devenir ministre.

En vérité, l’ancien secrétaire à l’Energie, l’un des utilisateurs de TikTok les plus prolifiques de Westminster, qui a récemment utilisé l’application controversée pour documenter un voyage en Ukraine, était un candidat surprise pour le poste.

Il est largement considéré comme l’un des acteurs médiatiques les plus compétents du gouvernement et comme un homme de confiance.

Mais il n’a aucune expérience militaire ni dans les questions complexes liées à la défense, à une époque où le Royaume-Uni est confronté à une guerre aux frontières de l’Europe.

Il est cependant un allié clé de Rishi Sunak et a soutenu les deux tentatives du Premier ministre de devenir chef des conservateurs. Sa connaissance de l’Ukraine s’est enrichie ces dernières années en accueillant une famille ukrainienne chez lui.

Et les conservateurs estiment qu’être un bon communicateur constituera un atout considérable dans la préparation des élections générales de l’année prochaine.

Bien qu’il ait occupé plusieurs postes de direction ces dernières années, dont cinq au sein du cabinet en un an, il est peut-être encore plus célèbre auprès du public pour son passé coloré.

Il a fait la une des journaux en 2014 lorsqu’il est apparu qu’il avait utilisé le pseudonyme de « Michael Green » dans un précédent emploi dans le marketing.

Et en 2015, il a été accusé d’avoir modifié anonymement sa propre entrée sur Wikipédia – ainsi que celle d’autres politiciens conservateurs – une affirmation qu’il a qualifiée de « dingue ».

Dans une prétention improbable à la gloire, son cousin est également Mick Jones des Clash.

Ancien élève de l’école publique, il crée au début de la vingtaine sa propre entreprise, dans le marketing et l’imprimerie.

Mais son ambition de longue date de devenir homme politique demeure.

Il a tenté pour la première fois de devenir député en 1997 et a finalement réussi en 2005, en prenant le siège de Welwyn Hatfield dans le Hertfordshire.

Après les élections générales de 2010, il a été nommé ministre du Logement et des Gouvernements locaux et deux ans plus tard, il a été nommé coprésident du Parti conservateur.

Mais après les élections de 2015, David Cameron l’a nommé ministre du ministère du Développement international, une décision largement considérée comme une rétrogradation.

Il a été contraint de démissionner plus tard cette année-là, après avoir affirmé qu’il avait été mis en garde contre les brimades parmi les jeunes militants du parti près d’un an avant qu’un certain Elliott Johnson, 21 ans, ne se suicide.

En 2017, il a été attaqué par d’autres députés conservateurs lorsqu’il a suggéré à Theresa May de quitter Downing Street. C’est à ce moment-là que le député conservateur Michael Fabricant a suggéré qu’il « ne lui achèterait pas de voiture d’occasion ».

Finalement, M. May est resté Premier ministre pendant encore deux ans.

Mais il a été promu par son successeur Boris Johnson, qui l’a nommé secrétaire aux transports.

M. Shapps, un pilote passionné, a été considéré comme ayant fait du bon travail dans un département notoirement difficile, en particulier pendant la pandémie, bien qu’il ait été critiqué pour son incapacité à dialoguer avec les syndicats au sujet des grèves.

Sous Liz Truss, cependant, il fut de nouveau rétrogradé aux bancs d’arrière-ban.

Mais Rishi Sunak l’a nommé successivement secrétaire aux affaires, puis chef du Département de la sécurité énergétique et du net zéro nouvellement créé, avant l’élévation d’aujourd’hui.