Grant Shapps exhorté à interdire la fracturation alors qu’il remplace Jacob Rees-Mogg au poste de secrétaire commercial

Les groupes verts ont appelé le nouveau secrétaire aux affaires Grant Shapps à interdire la fracturation hydraulique mercredi matin, tandis que sa nomination a été largement accueillie avec soulagement qu’il ne soit pas Jacob Rees-Mogg mais craignent qu’il ne représente les affaires comme d’habitude.

“La fracturation hydraulique est un faux-fuyant”, a déclaré le groupe de réflexion Green Alliance dans sa liste de priorités pour le nouveau gouvernement. “Le Royaume-Uni devrait se concentrer sur l’électrification de l’économie, et non sur une dépendance accrue aux combustibles fossiles.”

Ed Matthew, directeur des campagnes chez E3G, un groupe de réflexion indépendant qui vise à accélérer une transition mondiale vers un avenir à faible émission de carbone, avait déclaré qu’il serait “insensé” pour le gouvernement de faire passer la fracturation hydraulique.

Il n’a pas fallu longtemps pour répondre à leurs appels.

Interrogé sur la fracturation pendant les PMQ plus tard mercredi, Rishi Sunak a déclaré qu’il respecterait le manifeste qui promettait que le moratoire sur la fracturation se poursuivrait à moins que des preuves scientifiques n’aient révélé que le risque de tremblements de terre avait été réduit – une étude récente a révélé que ce n’était pas le cas.

Seul le temps nous dira comment le gouvernement répondra aux autres problèmes dont il a hérité de l’administration précédente, du doublement du pétrole et du gaz de la mer du Nord à un projet de loi visant à supprimer les lois européennes restantes, dont des centaines protègent le monde naturel.

Les vues de M. Sunak sur l’importance de poursuivre l’exploration de la mer du Nord ont été clairement exprimées en tant que chancelier, mais on en sait moins sur les vues de M. Shapp sur l’énergie.

S’exprimant lors de la conférence du parti conservateur plus tôt ce mois-ci, il a déclaré aux écologistes conservateurs que “s’il y a une chose certaine sur laquelle nous ne pouvons pas continuer à compter, comme le monde l’a fait tant de fois, sur les hydrocarbures”.

Il a défendu la révolution industrielle verte en Grande-Bretagne et a déclaré qu’atteindre le zéro net d’ici 2050 était dans l’ADN du parti conservateur.

Mais il a également qualifié les éoliennes terrestres de « horreur » et, par le passé, aurait a déclaré que les politiques conçues pour réduire les émissions de dioxyde de carbone de la Grande-Bretagne avaient rendu le secteur de la production d’électricité moins fiable et soutenu un rapport qui mettait en garde contre les pannes de Noël mais aurait inclus affirmations “trompeuses”.

Le soutien de Sunak est devenu député en 2005 et a précédemment été secrétaire d’État aux transports sous Boris Johnson, où son bilan a été largement décrit comme pro-environnement. Il était secrétaire aux transports lorsque le gouvernement a annoncé un plan visant à interdire la vente de voitures à essence et diesel d’ici 2035, et plus tard lorsqu’il a avancé la date limite à 2030.

“Au DfT, il a supervisé le plan de décarbonation des transports, la stratégie Jet Zero, les augmentations du financement des voyages actifs et était généralement considéré comme pro-environnement, mais d’une manière assez optimiste sur la technologie”, a déclaré Joe Tetlow, conseiller politique principal, au groupe de réflexion Green Alliance.

Just Stop Oil pulvérise de la peinture orange sur un concessionnaire Ferrari

Plus largement, M. Shapps a généralement voté avec le gouvernement et contre les mesures de prévention du changement climatique, selon le site Internet Ils travaillent pour vous . La semaine dernière, il a voté contre une tentative travailliste d’interdire le retour de la fracturation après Les députés conservateurs ont reçu l’ordre de rejeter le projet de loi ou d’être démis de ses fonctions de whip du parti.

Et dans le passé, il a voté pour ne pas interdire le brûlage de certains types de végétation dans presque toutes les zones montagneuses avec des sols tourbeux en Angleterre et pour ne pas demander au gouvernement de mettre en œuvre un plan visant à éliminer la majorité des émissions des transports d’ici 2030 alors qu’il était transport secrétaire.

Le secrétaire de Shadow Climate et Net Zero, Ed Miliband, a déclaré que M. Shapps faisait partie de douze années d ‘”échec” conservateur qui a contribué à l’insécurité énergétique et à la flambée des factures énergétiques.

Alors que Caroline Lucas, la députée verte de Brighton Pavilion, a déclaré L’indépendant alors qu’elle était heureuse de voir M. Rees-Mogg “pro-fracturation” partir, il était “scandaleux” que M. Shapps, qui a déclaré qu’il pensait que le blocage efficace des éoliennes terrestres soit maintenu, soit désormais aux commandes.

Reste à savoir comment il abordera son nouveau rôle.

Le département commercial a refusé de commenter et a déclaré que plus d’informations sur les politiques seraient fournies en temps voulu.