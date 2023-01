Grant Shapps dit que le Labour “met des vies en danger” en s’opposant à la loi anti-grève

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le secrétaire aux affaires, Grant Shapps, a accusé les travaillistes et d’autres partis d’opposition de « mettre des vies en danger » en prévoyant de voter contre la législation anti-grève du gouvernement.

Le gouvernement est accusé d’avoir tenté de “rouleau compresseur” par le biais de ses restrictions sur les grèves dans six secteurs clés, au milieu d’une colère croissante face à cette mesure “malveillante”.

Les travaillistes et les libéraux démocrates s’opposeront au projet de loi visant à imposer des niveaux minimaux de service pendant l’action revendicative lors de sa deuxième lecture au parlement lundi.

M. Shapps a dit Politique qu’il était « franchement irresponsable pour les députés de l’opposition de mettre la vie de leurs électeurs en danger en votant contre ce projet de loi aujourd’hui, c’est pourquoi les sondages publics montrent que le public soutient notre mesure de bon sens ».

Le secrétaire aux affaires a insisté sur le fait que le gouvernement conservateur « protégera toujours le droit de retirer du travail… cette législation en retard nous mettra en conformité avec nos voisins européens en fournissant des niveaux de sécurité et de service minimaux conçus pour protéger des vies ».

Angela Rayner, chef adjointe du Labour, a déclaré que le gouvernement “versait de l’essence sur le feu” des grèves avec le plan législatif – accusant le gouvernement de “menacer les infirmières avec le licenciement”.

M. Shapps n’a pas nié que le NHS et d’autres travailleurs clés pourraient être licenciés si le projet de loi était adopté, mais a minimisé la perspective que le personnel soit licencié pour avoir refusé de travailler conformément à la nouvelle loi.

« Le Parti conservateur d’aujourd’hui a eu recours à la menace de licenciement des infirmières parce qu’elles ne supportent pas la négociation », a déclaré Mme Rayner.

Elle a ajouté: «Ce projet de loi de mauvaise qualité et irréalisable ne fera rien pour aider les travailleurs ou éviter les grèves. Au lieu de faire le tour de la table des négociations pour régler les différends, ils mettent de l’huile sur le feu.

M. Shapps a déjà été accusé d’une «insulte scandaleuse» après avoir affirmé que les syndicats représentant le personnel ambulancier «mettaient des vies en danger» avec leur approche de la couverture minimale pendant les grèves – soulignant l’absence d’accord national.

Les syndicats mêlés à d’amères conflits dans les secteurs public et ferroviaire affirment que la nouvelle législation ne fera rien pour aider à réaliser une percée et ne fera qu’empirer les choses.

Le TUC a appelé les députés de tous les partis à rejeter la législation « malveillante » visant à restreindre les grèves, qui, selon lui, « raccourcit » les procédures normales de contrôle.

Si elle est adoptée, la loi signifiera que lorsque les travailleurs voteront pour la grève dans les domaines de la santé, de l’éducation, des pompiers, des transports, de la sécurité des frontières et du démantèlement nucléaire, ils pourront être contraints de travailler et licenciés s’ils ne s’y conforment pas, a déclaré l’organisation syndicale.

Le secrétaire général du syndicat des pompiers, Matt Wrack, a déclaré qu’une manifestation à 18 heures devant le parlement serait le début d’un “mouvement de masse” de résistance contre la loi.

Le dirigeant des chemins de fer, de la mer et des transports (RMT), Mick Lynch, a déclaré que la “violation des normes et valeurs démocratiques” sera fermement combattue par son syndicat et l’ensemble du mouvement syndical “au parlement, dans les tribunaux et sur le lieu de travail, si elle est inscrite dans la loi”. livres”.

Des membres du Royal College of Nursing (RCN) sur la ligne de piquetage (fil de sonorisation)

Le projet de loi sur les grèves (niveaux de service minimum) cherchera à faire respecter les niveaux de service minimum du personnel du NHS, des pompiers et des cheminots lors de toute action industrielle.

Il couvrira également les secteurs de l’éducation, de la sécurité des frontières et du démantèlement nucléaire – mais M. Shapps a déclaré qu’il espère que des accords volontaires pourront être conclus avec les syndicats pour éviter d’avoir à utiliser les pouvoirs de la législation.

Les travaillistes ont également remis en question l’affirmation du secrétaire aux affaires selon laquelle la législation sur la couverture de sécurité minimale a été efficace en France et en Espagne.

L’analyse du parti de Sir Keir Starmer a révélé que la France avait perdu huit fois plus de jours de grève que le Royaume-Uni et l’Espagne cinq fois plus au cours des trois dernières années.

Mme Rayner a déclaré: «Les ministres cherchent désespérément à justifier cette législation en utilisant des comparaisons fallacieuses avec la France et l’Espagne. Cela ne va tout simplement pas se laver, car les deux perdent beaucoup plus de jours à cause des grèves que le Royaume-Uni.

Les députés ont la chance de débattre du projet de loi pour la première fois et de voter pour le faire passer à l’étape suivante. Certains rebelles conservateurs pourraient voter pour le projet de loi – pour le maintenir en vie dans l’espoir que le gouvernement acceptera des amendements – même s’ils finissent par voter contre.