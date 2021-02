Le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a déclaré que son père souffrait actuellement d’un coronavirus et était hospitalisé dans un quartier Covid.

M. Shapps a révélé que son père de 89 ans était traité dans un service de coronavirus depuis «un certain temps» après avoir attrapé le virus à l’hôpital.

M. Shapps est apparu sur Good Morning Britain mercredi matin et a expliqué comment il avait été incapable de voir son père pendant deux mois, continuant à féliciter le personnel du NHS, les qualifiant d ‘ »incroyables » et « extraordinaires ».

Il a ajouté: « Mais même maintenant, même avec cette réduction, il est toujours plus élevé qu’il ne l’était dans le premier pic, donc nous ne sommes pas encore sortis de cela, nous devons simplement respecter le verrouillage et les règles pour empêcher plus de gens de se retrouver. dans ces hôpitaux. «