Grant Shapps déclenche une nouvelle querelle conservatrice sur le zéro net

Le secrétaire à l’Énergie, Grant Shapps, a averti les conservateurs de haut rang qui poussent Rishi Sunak à abandonner les politiques vertes que l’engagement net zéro du gouvernement reste vital.

Le ministre a déclaré que la crise climatique mondiale constituait une menace pour la sécurité et l’approvisionnement énergétique de la Grande-Bretagne, alors qu’il ripostait aux députés conservateurs appelant le n ° 10 à abandonner les mesures jugées trop coûteuses.

« Nous ne pouvons pas avoir de sécurité mondiale sans net zéro », a déclaré M. Shapps politique. « Il n’y a pas de sécurité mondiale si des millions de personnes doivent se déraciner à cause des conditions météorologiques. »

Il a également dévoilé des plans pour que le Royaume-Uni accueille un sommet mondial sur la sécurité énergétique l’année prochaine, et a laissé entendre que la Chine pourrait être invitée, disant qu’il voulait que la conférence « soit inclusive ».

Les géants pétroliers comme le Qatar et l’Arabie saoudite devraient être « dans la salle » à ce qu’il a dit être une « conférence sur la sécurité énergétique du monde réel et concrète où nous parlons des réalités du monde dans lequel nous vivons ».

Mais il a fait face à une réaction immédiate des députés conservateurs sur les deux questions.

L’ancien secrétaire aux affaires, Sir Jacob Rees-Mogg, a déclaré L’indépendant M. Shapps avait « fondamentalement tort » et a insisté sur le fait que le Royaume-Uni est un contributeur majeur à la sécurité mondiale « grâce à notre puissance économique ». « La ruée vers le net zéro au détriment de l’économie est une menace pour la sécurité mondiale », a-t-il déclaré.

À propos de la Chine, il a ajouté : « Je pense qu’il est excentrique de penser que la Chine améliore notre sécurité de quelque manière que ce soit. »

M. Sunak a semblé changer de ton sur les politiques vertes après que son parti se soit accroché de manière inattendue à leur siège à Uxbridge et South Ruislip en saisissant le contrecoup contre la proposition du maire de Londres d’étendre le programme Ulez, qui prélève une redevance sur certains automobilistes dans un effort pour lutter contre la pollution atmosphérique.

Le Premier ministre – qui s’est engagé à être du côté des automobilistes et a déclaré que «l’interdiction des choses» n’était pas la bonne approche – a également donné son feu vert à 100 nouvelles licences pour l’exploration et la production de pétrole et de gaz en mer du Nord, malgré l’opposition des écologistes et conservateurs verts.

Certains députés conservateurs d’arrière-ban ont exhorté M. Sunak à aller plus loin et à renoncer aux plans d’interdiction des nouvelles chaudières à mazout d’ici 2026 et des nouveaux véhicules à essence et diesel à partir de 2030.

Mais M. Shapps a envoyé un signal fort indiquant qu’il croit en l’abandon des combustibles fossiles et vers les énergies renouvelables, affirmant que c’est un élément essentiel de la promesse d’atteindre zéro émission nette de carbone d’ici 2050.

Le secrétaire à l’énergie a déclaré qu' »une partie de la réponse » aux problèmes d’approvisionnement énergétique se trouve dans « la nécessité de se diversifier à partir des combustibles fossiles ». Il a ajouté: « Une plus grande diversité pourrait en fait nous donner une sécurité beaucoup plus grande. »

Il a déclaré: «Imaginez si le Royaume-Uni n’était pas passé de moins de 7% d’énergies renouvelables à – comme nous le voyons au premier trimestre 2023 – 47% d’énergies renouvelables. Imaginez que cela ne soit pas arrivé et que nous soyons entrés dans le choc énergétique. Quel aurait été l’impact ?

Rishi Sunak avec Grant Shapps (via Reuters)

M. Shapps a annoncé son intention que la Grande-Bretagne accueille l’année prochaine un sommet international sur la sécurité énergétique, le prévoyant au printemps 2024 pour coïncider avec le deuxième anniversaire de l’invasion russe de l’Ukraine.

Faisant référence à la nécessité de s’éloigner de la dépendance aux combustibles fossiles, il a déclaré: « [The energy security summit] consistera à atteindre le zéro net, en fin de compte. Du point de vue de la sécurité énergétique, il est important que nous fassions les deux.

Défendant les nouvelles licences, il a ajouté : « Nous n’allons pas le faire en baisant notre population. Nous allons le faire en emmenant notre population avec nous. Cela signifie accéder à notre propre pétrole et gaz plutôt que d’importer [it from] autres. »

M. Sunak subit la pression de deux camps conservateurs en guerre: le Conservative Environment Network, dont les membres font pression pour une action plus forte contre le changement climatique, et le Net Zero Scrutiny Group, qui fait pression pour que les politiques environnementales soient édulcorées.

Les sceptiques nets zéro veulent que le Premier ministre s’appuie sur le succès du résultat des élections partielles anti-Ulez à Uxbridge en supprimant la politique de Boris Johnson visant à interdire la vente de nouveaux véhicules à essence et diesel à partir de 2030.

Sunak est accusé d’être « indifférent » à l’application des politiques climatiques de Boris Johnson (Getty/AP)

Il fait également face à une rébellion contre l’interdiction de facto des chaudières au fioul à partir de 2026, qui affecte principalement les personnes vivant dans des maisons hors réseau à la campagne. L’ancien secrétaire à l’environnement, George Eustice, a décrit la politique comme « Ulez pour les communautés rurales ».

L’ancien ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a déclaré que le gouvernement devrait suspendre tous ses objectifs climatiques, tandis que Sir Jacob a déclaré que le pays « ne peut pas se permettre le zéro net comme prévu actuellement ».

M. Sunak a mis en colère les conservateurs verts ces dernières semaines, après avoir manifesté sa sympathie pour ceux qui s’inquiètent du coût des politiques climatiques en disant qu’il ne veut pas « harceler » les familles dans leur quête pour atteindre le zéro net.

L’ancien ministre de l’Énergie Chris Skidmore, qui a dirigé l’examen du zéro net du gouvernement, a déclaré que la décision d’accorder 100 nouvelles licences de combustibles fossiles était « la mauvaise décision au mauvais moment » et a averti le Premier ministre qu’il risquait d’être du « mauvais côté de l’histoire ». .

Et son homologue conservateur Zac Goldsmith a déclaré à la BBC cette semaine qu’il était « très tenté » de soutenir le Parti travailliste lors des prochaines élections générales en raison de l’incapacité du gouvernement à poursuivre ses engagements nets zéro.

Allié fidèle de Johnson, Lord Goldsmith a récemment quitté le gouvernement de M. Sunak dans une flambée d’acrimonie alors qu’il accusait le Premier ministre d’être « désintéressé » par l’urgence climatique.

Rob Ford, professeur de politique à l’Université de Manchester, a déclaré politique que le revirement des politiques de zéro net « coûterait plus de voix qu’il n’en gagnerait » parce que « les seules personnes qui y prêteront attention sont celles qui ne l’aiment pas ».