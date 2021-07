Grant Shapps affirme que le gouvernement «voulait» que les masques soient obligatoires dans les transports publics de Londres

Grant Shapps a soutenu la décision du maire de Londres de maintenir le couvre-visage obligatoire dans les transports publics – malgré le fait que Boris Johnson ait insisté la semaine dernière, les gens auraient le choix de le faire ou non.

Alors que le gouvernement s’apprête à abandonner l’obligation légale d’utiliser des couvre-visages à partir du 19 juillet, la décision du secrétaire aux transports Sadiq Khan était conforme à ce que le gouvernement avait « voulu » et « attendu ».

En ordonnant à Transport for London (TfL) de maintenir l’exigence, M. Khan a déclaré mercredi qu’il n’était « pas prêt » à mettre « en danger » le métro, le tramway et les autres usagers des transports de la capitale en supprimant les règles lundi.

En Écosse, la première ministre Nicola Sturgeon a également annoncé qu’elle maintiendrait en place l’instruction de porter un masque facial dans les magasins, dans les transports et autres espaces clos « selon toute vraisemblance pendant un certain temps à venir ».

Pressé de savoir si le gouvernement n’était pas d’accord avec l’action, M. Shapps a déclaré à Sky News: « Non – alors que nous passons des exigences légales aux directives, nous attendons des transporteurs individuels, les organisations de transport, qu’ils s’assurent qu’ils mettent en place tout ce qui est approprié à leur réseau.

« Les compagnies aériennes ont déjà dit que vous devrez continuer à porter des masques sur celles-ci », a-t-il ajouté. « C’est tout à fait conforme à ce que nous attendions – en fait que nous voulions – se produire.

« Par contre si tu es dans un train longue distance, tu es la seule personne dans la voiture, il est tard le soir ou quelque chose comme ça, il n’y a clairement aucun intérêt à porter un masque, on ne veut pas dire vous enfreignez la loi en ne portant pas de masque dans une situation où il n’y a absolument aucun avantage à porter un masque

« C’est tout à fait ce que nous attendons, anticipons et avons dit que cela devrait et arriverait ».

S’exprimant la semaine dernière, le Premier ministre a déclaré que les gens « pourraient choisir » de porter un revêtement de façade dans des endroits tels que les transports en commun bondés, mais le gouvernement a durci sa position le week-end avec de nouvelles directives disant qu’il « s’attendait » à ce que le public utilise des masques faciaux dans espaces publics clos.

M. Khan a également demandé à TfL de mettre en place des mesures pour aider à garantir l’utilisation continue de masques dans les taxis et les véhicules de location privés par les conducteurs et les passagers, à moins qu’ils ne soient exemptés.

« J’ai clairement indiqué à plusieurs reprises que l’option la plus simple et la plus sûre aurait été pour le gouvernement de conserver l’exigence nationale en matière de couvre-visage dans les transports publics », a déclaré M. Khan.

«Je ne suis pas prêt à rester les bras croisés et à mettre les Londoniens et la reprise de notre ville en danger.

«C’est pourquoi, après mûre réflexion, j’ai décidé de demander à TfL de maintenir l’obligation pour les passagers de porter un couvre-visage sur tous les services TfL lorsque la réglementation nationale change.

«En maintenant les masques faciaux obligatoires, nous donnerons aux Londoniens et aux visiteurs l’assurance et la confiance nécessaires pour tirer le meilleur parti de ce que notre ville a à offrir, tout en protégeant nos héroïques travailleurs des transports et ceux qui peuvent être vulnérables et comptent sur le réseau pour se déplacer. ville.

«C’est une couche de protection supplémentaire en plus du régime de nettoyage amélioré de TfL, leader mondial – et je suis sûr que les Londoniens continueront de faire ce qu’il faut comme ils l’ont fait tout au long de la pandémie et continueront de porter un couvre-visage sur les services TfL. «