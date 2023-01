Grant Shapps accusé d’«insultes scandaleuses» pour avoir affirmé qu’une grève des ambulanciers risquait des vies

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le secrétaire aux affaires, Grant Shapps, a été accusé d’une attaque « scandaleuse » contre les syndicats représentant le personnel ambulancier du NHS après avoir affirmé que leur approche des grèves « mettait des vies en danger ».

Le ministre du Cabinet s’est de nouveau heurté aux syndicats alors qu’il énonçait de nouvelles lois exigeant des niveaux minimaux de service du personnel du NHS, des pompiers et des cheminots lors de toute action revendicative.

Les propositions ont été condamnées comme un “truc dangereux” par les chefs des syndicats, qui ont averti que la législation “empoisonnerait les relations industrielles”, conduirait à des poursuites judiciaires et verrait des débrayages plus fréquents.

Le TUC a annoncé qu’il organisera une journée nationale de « protection du droit de grève » le 1er février, encourageant les membres du public à montrer leur soutien aux travailleurs qui agissent pour défendre les salaires et les conditions de travail.

M. Shapps a déclaré que les plans visant à appliquer de nouveaux niveaux minimaux de couverture pendant les grèves dans six secteurs clés sont conformes aux lois d’autres pays européens et « protégeraient la vie et les moyens de subsistance du peuple britannique ».

Mais il n’a pas partagé les détails des niveaux de service minimum précis attendus pendant les grèves. Le secrétaire aux affaires a déclaré que le gouvernement consulterait d’abord sur ce que serait un “niveau de couverture adéquat” dans les services d’incendie, d’ambulance et de chemin de fer.

Il a déclaré aux Communes: “Les Britanniques doivent savoir que lorsqu’ils ont une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou une blessure grave, une ambulance se présentera et que s’ils ont besoin de soins hospitaliers, ils y ont accès.”

Le secrétaire aux affaires a déclaré aux députés que la grève des ambulanciers de mercredi impliquant des dizaines de milliers d’employés à travers l’Angleterre et le Pays de Galles souligne la nécessité de la législation.

Il a déclaré que bien que le Royal College of Nursing (RCN) ait convenu d’une couverture nationale pendant les grèves des infirmières, les ambulanciers paramédicaux et les ambulanciers ne l’ont pas fait – ce qui signifie que «les responsables de la santé ont dû deviner la couverture minimale probable», mettant «des vies en danger». .

Avec environ 25 000 ambulanciers devant repartir en grève mercredi, M. Shapps a déclaré aux députés qu’il en résulterait des “soins d’urgence inégaux”, ajoutant: “Cela ne peut pas continuer”.

Le syndicat GMB, qui représente certains des ambulanciers qui ont pris des mesures, a déclaré qu’il s’agissait d’une “insulte scandaleuse” et d’une “attaque extraordinaire” de la part de M. Shapps.

“Il sait sûrement que dans les fiducies du NHS, les membres de GMB, qui s’occupent du public tous les jours, travaillent en étroite collaboration avec les employeurs pour fournir une couverture appropriée les jours de grève et ont laissé des lignes de piquetage pour aider lors d’appels urgents”, a déclaré un porte-parole du syndicat.

Le syndicat a ajouté: «Le public sait qui est à blâmer pour la crise de notre NHS – ce gouvernement. Et les gens seront dégoûtés qu’en quelques mois, ils soient passés d’applaudir les agents de santé à légiférer pour les licencier.

M. Shapps n’a pas nié que les travailleurs puissent être licenciés, mais a minimisé la perspective que des travailleurs clés soient licenciés pour avoir refusé de travailler conformément à la nouvelle loi.

“Ce genre de discours selon lequel quelqu’un serait licencié n’est pas plus vrai qu’il ne le serait dans le cadre d’un contrat de travail”, a-t-il déclaré mardi à Times Radio. “Et c’est toujours le cas lorsque les gens doivent respecter la loi.”

Les infirmières et les ambulanciers devraient sortir pendant plusieurs jours en janvier (fil de sonorisation)

Le projet de loi sur les grèves (niveaux de service minimum) couvrira également les secteurs de l’éducation, de la sécurité des frontières et du démantèlement nucléaire – mais M. Shapps a déclaré qu’il espère que des accords volontaires pourront être conclus avec les syndicats dans ces domaines pour éviter d’avoir à utiliser les pouvoirs de la législation.

La législation est susceptible de faire face à une forte opposition à la Chambre des communes et à des tentatives de la réécrire dans les Lords, ainsi qu’à une action en justice menée par le Trades Union Congress (TUC), ce qui signifie qu’elle pourrait n’avoir aucun impact pendant la vague actuelle de troubles industriels.

La chef adjointe du Labour, Angela Rayner, a déclaré qu’il était “totalement stupide” pour M. Shapps de passer de remercier les infirmières à proposer de les licencier pour avoir fait grève.

Mme Rayner a également contesté les affirmations du gouvernement selon lesquelles il suivait l’exemple des lois existantes en France et en Espagne. « Ces pays avec ces lois … perdent beaucoup plus de jours de grève que la Grande-Bretagne. A-t-il pris le temps de parler à leurs gouvernements ou à leurs syndicats pour en tirer de véritables leçons ? »

Nouveau secrétaire général du TUC, Paul Nowak (fil de sonorisation)

Le secrétaire général du TUC, Paul Nowak, a averti que la législation sur le service minimum risquerait de provoquer des grèves plus fréquentes et « d’empoisonner » les relations industrielles britanniques.

« Cette législation signifierait que, lorsque les travailleurs votent démocratiquement pour la grève, ils peuvent être forcés de travailler et licenciés s’ils ne s’y conforment pas. C’est antidémocratique, irréalisable et presque certainement illégal », a-t-il déclaré.

La secrétaire générale de Unite, Sharon Graham, a qualifié le projet de loi de « gadget dangereux d’un gouvernement qui devrait négocier pour résoudre la crise actuelle ». Et le chef du syndicat des pompiers, Matt Wrack, a appelé à “un mouvement massif de résistance à cette attaque autoritaire”.

Mick Lynch, dirigeant du syndicat des transports RMT, a ajouté : « La seule raison pour laquelle cette législation draconienne est introduite est qu’ils ont perdu l’argument et veulent punir les travailleurs pour avoir eu la témérité d’exiger un salaire et des conditions de travail décents.

L’introduction de la législation intervient un jour après que les syndicats des transports, de la santé et de l’éducation ont tenu une série de réunions de crise avec les ministres sur les salaires et les conditions.

Le secrétaire à la Santé, Steve Barclay, a déclaré que les grèves des ambulanciers prévues mercredi – avec une autre grève le 23 janvier – n’étaient “pas utiles”, mais a insisté sur le fait qu’il “travaillait avec” les syndicats.

Aucun accord général n’a été conclu sur la réponse aux appels de catégorie 2 – tels que les accidents vasculaires cérébraux, les crises cardiaques et les septicémies – les syndicats et les fiducies convenant localement des appels de catégorie 2 qui recevront une réponse pendant la grève.