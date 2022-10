Grant Sabatier réagit à un couple à la retraite au Portugal avec 2,2 millions de dollars

Dianne et Guillermo Rastelli ont pris leur retraite en 2018 à 44 et 47 ans, respectivement, avec 2,2 millions de dollars. Le couple a décidé de déménager à l’étranger, d’abord au Mexique, puis à Lisbonne, au Portugal, où ils résident actuellement.

Ils passent leurs journées à gérer une chaîne Youtube où ils documentent leur parcours financier et leur recherche continue d’une “maison pour toujours” à l’étranger, ce qui leur laisse encore beaucoup de temps pour profiter de leurs passe-temps et se retrouver pour l’happy hour tous les jours à 17h.

C’est un style de vie difficile à critiquer, même pour Grant Sabatier, créateur d’un site Web sur la finance Argent millénaire et auteur de “La liberté financière“, un livre qui aide à guider les gens vers le type d’indépendance financière dont bénéficient les Rastelli.

D’une part, il pense que le couple a été sage de déménager à l’étranger pour réduire son coût de la vie, une décision connue dans la communauté FIRE (indépendance financière, retraite anticipée) sous le nom de “géo-arbitrage”.

“Le Portugal, c’est comme tricher quand il s’agit de FIRE, parce que je pense que le coût de la vie est comme 25% ou 30% de ce qu’il est aux États-Unis”, a déclaré Sabatier à CNBC Make It. “Donc, s’ils ont économisé 2,2 millions de dollars, cela signifie effectivement qu’ils ont 6 ou 7 millions de dollars en dollars américains.”

Sabatier admire également l’engagement des Rastelli à investir leurs économies. La valeur nette du couple de 2,2 millions de dollars en 2018 était passée à 2,6 millions de dollars en juin 2022.

“Ils ont pu participer à la fin de ce qui était vraiment l’un des meilleurs marchés haussiers de l’histoire”, déclare Sabatier.

Le marché a depuis connu une forte baisse, ce qui rend difficile pour les retraités de vivre de leur portefeuille, car tout retrait de leurs comptes aujourd’hui signifie vendre des investissements après que leur valeur ait baissé. Une doublure argentée pour les Rastelli : ils bénéficient des revenus locatifs de trois propriétés qu’ils possèdent dans le nord de la Virginie.

Avant de quitter les États-Unis, ils ont vendu la maison dans laquelle ils vivaient pour environ 120 000 dollars, une décision que Sabatier considère comme sous-optimale. “C’est l’un des marchés qui s’apprécie le plus rapidement au pays”, dit-il. Il aurait été financièrement plus intelligent de le garder en location le plus longtemps possible.”

Sabatier se demande également si les Rastelli n’ont pas été trop prudents dans leurs dépenses quotidiennes. En déménageant à Lisbonne, le couple a réduit ses frais de subsistance à 3 700 dollars par mois, contre un budget mensuel de 7 000 dollars aux États-Unis.

“Ils ont environ 70 fois leurs dépenses prévues en fonction de l’endroit où ils vivent au Portugal”, explique Sabatier. “Je suppose qu’ils auraient pu licencier peut-être trois, quatre, cinq ans plus tôt.”

Dans l’ensemble cependant, ils ont tout fait correctement – “peut-être trop bien”.

“Je les encouragerais à ne pas être trop redevables à leurs feuilles de calcul, et peut-être à prendre un peu plus de risques dans leur vie”, déclare Sabatier. “Peut-être dépenser un peu plus d’argent s’ils le peuvent pour voir ce qu’ils ressentent.”

