Grant Morrison et Brian Michael Bendis créent une bande dessinée pro-travailliste

Avec l’espoir à l’horizon pour la fin de la grève de la WGA-et la grève SAG-AFTRAégalement, croisons les doigts : une nouvelle bande dessinée est là pour célébrer le puissant mouvement syndical hollywoodien, avec quelques grands noms attachés.

Découvrez les nouveaux ordinateurs portables Surface de Microsoft

Grant MorrisonMatteo Pizzolo et Brian Michael Bendis (tous membres de la WGA) se sont associés à un groupe de scénaristes télé (également membres de la WGA) pour créer anthologie de bandes dessinées Grève générale : Calexit et autres récits de combat pour le bon combat . La collection est « dédiée à la lutte pour l’égalité économique » et l’éditeur, Studios de masque noir« fait correspondre les cachets des scénaristes avec des dons au Entertainment Community Fund ».

L’« hôte » de l’anthologie est une nouvelle héroïne, le général Strike, organisateur syndical amoureux du bubble-gum. Parmi les auteurs, tous membres de la guilde en grève, figure Judalina Neira. (Les garçons, Gen V, The Flash)Rodney Barnes (Gagner du temps, Les Boondocks)Tamara Bécher (Doom Patrol, Daredevil), Daniel Dominguez (Seis Manos), Charley Feldman (X-Men 97, Teen Titans Go), Grant Morrison (Heureux !, All-Star Superman), et Brian Michael Bendis (créateur de Miles Morales et Jessica Jones). Le projet est supervisé par l’écrivain et éditeur Matteo Pizzolo (Calexit, Godkiller, État voyou).

Côté art, le talent n’est pas moins impressionnant. Les couvertures sont des artistes Tyler Boss (4 enfants entrent dans une banque, Quel est l’endroit le plus éloigné d’ici ?), Iolanda Zanfardino (Alice au pays du cuir), Ben Templesmith (30 jours de nuit), Ramón Villalobos (Amérique Chávez), Cris Lee (Labo Raider), Élisa Romboli (Une chose appelée vérité), Amancay Nahuelpan (Calexit), et Darick Robertson (Les garçons). Les illustrations sont d’Antonio Fuso (Quelque chose tue les enfants : House Of Slaughter), Jamal Iglé (NOIR, La mauvaise Terre), Carte Butch (Aventures Star Wars), Tyler Jenkins (Les rois de l’herbe), et Josh Hood (Nous ne pouvons jamais rentrer à la maison).

« Alors que les doubles grèves les plus longues de l’histoire d’Hollywood atteignent un crescendo, c’est un moment incroyable pour célébrer le pouvoir et la solidarité qui nous ont amenés ici et aussi pour continuer à raconter des histoires qui nous inspirent à mener ces bons combats », a déclaré Pizzolo dans un communiqué. déclaration fournie à io9. « Les grèves de la WGA et de la SAG s’inscrivent dans le cadre de mouvements syndicaux plus vastes qui se développent à travers le pays et dans le monde, mais elles sont également uniques car elles se concentrent sur les artistes créatifs. L’élan public de soutien que nous avons vu ici n’a pas toujours été c’est le cas des grèves passées à Hollywood. C’est vraiment inspirant et nous espérons que ce projet pourra honorer cela et également soutenir les travailleurs qui luttent encore à cause de l’impact des grèves.

Voici quelques couvertures (dans l’ordre, elles sont de Creees Lee et Tyler Boss), ainsi qu’un aperçu de l’anthologie. Grève générale : Calexit et autres récits de combat pour le bon combatt est disponible en précommande dès maintenant sur Kickstarter.

Image: Studios de masque noir

Image: Studios de masque noir