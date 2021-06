Grant Holloway et Rai Benjamin dominent les haies hommes aux essais olympiques

EUGENE, Oregon — Le record du monde du 110 mètres haies masculin existe depuis près d’une décennie. La marque du 400 haies était pratiquement intouchable, remontant à 1992.

Mais lors d’une douce nuit aux essais olympiques d’athlétisme aux États-Unis samedi, ces deux records ont failli tomber – et en l’espace de 45 minutes seulement.

Dans un affichage dominant dos à dos, le 110 mètres haies Grant Holloway et le 400 mètres haies Rai Benjamin sont chacun arrivés à une fraction de seconde de l’immortalité à Hayward Field, se dirigeant vers la victoire dans leurs finales respectives – et montrant pourquoi les États-Unis Les États seront probablement favorisés pour balayer les épreuves masculines de haies aux Jeux olympiques de Tokyo.

Holloway, le produit de 23 ans de Floride, était sur le point de battre le record du monde d’Aries Merritt lors de sa demi-finale, terminant à un centième de seconde de la marque de tous les temps avec un temps de 12,81 secondes. Il a ensuite remporté la finale avec un temps de 12,96.

Benjamin, quant à lui, a remporté la finale du 400 mètres haies par plus d’une seconde complète, avec un temps de 46,83. Il n’était qu’à 0,05 seconde du record du monde établi par Kevin Young près de cinq ans avant la naissance de Benjamin, 23 ans.

« Je l’ai regardé et je me suis dit : ‘Dang, mec. Point zéro cinq' », a déclaré Benjamin avec un sourire. « Ça fait un peu mal de savoir que c’était juste là et que je ne pouvais pas l’attraper. Mais c’est juste plus de carburant pour le feu, mec. Ça viendra quand ça arrivera. »

Pour Holloway, flirter avec le disque n’était ni surprenant ni particulièrement émouvant. Il a dit qu’il avait le sentiment après son tour préliminaire qu’il pouvait accomplir quelque chose de spécial. Cela s’est réduit à l’exécution.

« Je n’insistais pas pour le record », a déclaré Holloway. « L’objectif principal était juste de m’installer et de faire savoir à tout le monde que je suis là pour gagner. J’ai dit à tout le monde dans ma première interview : je ne suis pas venu à cette fête pour m’asseoir sur le mur. Je suis venu à cette fête danser. »

Après sa course, Holloway – le champion du monde en titre dans son épreuve – s’est précipité dans les tribunes pour embrasser son entraîneur, Mike Holloway. Les deux ne sont pas liés, mais l’aîné Holloway a entraîné le champion de haies depuis ses années d’université en Floride.

Grant Holloway a déclaré qu’ils avaient eu un échange houleux vendredi, mais il ne peut imaginer personne d’autre comme entraîneur.

« L’analogie que j’utilise est que nous sommes tous les deux deux grands singes dans la jungle, et nous voulons tous les deux nous battre la poitrine », a déclaré le coureur de haies. « Nous voulons tous les deux être entendus. Nous sommes tous les deux Holloways. À la fin de la journée, nous sommes tous les deux (jurés) l’un pour l’autre. Mais tout n’est que de l’amour. »

Avec Holloway et Benjamin dans les épreuves masculines de haies et la combinaison probable de Keni Harrison, Sydney McLaughlin et Dalilah Muhammad du côté féminin, il est tout à fait possible que les États-Unis quittent Tokyo avec un balayage des médailles d’or en haies.

Ils pourraient également battre des records du monde en cours de route.

« Je pense qu’il y a plus là-bas, dans le réservoir », a déclaré Benjamin. « Beaucoup plus là-bas. »

Croisières Sisson à 10 000 mètres

Les températures caniculaires ont incité USA Track & Field à déplacer la course féminine de 10 000 mètres à samedi matin. Mais la chaleur n’a guère ralenti Emily Sisson.

Seize mois après avoir abandonné les essais olympiques du marathon, Sisson s’est éloignée d’un terrain bondé et a remporté le 10 000 mètres par 13 secondes complètes, avec un nouveau record de la compétition de 31:03,82. Elle a enregistré des écarts négatifs – des temps de plus en plus rapides – dans chacun des huit derniers tours de la course de 25 tours.

« Je n’arrêtais pas de me dire ‘Si vous ressentez la chaleur, tout le monde aussi' », a déclaré Sisson, 29 ans, qui a mené pendant environ les trois quarts de la course.

Karissa Schweizer et Alicia Monson ont terminé respectivement deuxième et troisième. Schweizer s’est également qualifiée au 5 000 mètres et a déclaré qu’elle espère participer aux deux courses à Tokyo.

Oeil sur Knighton

Pour la deuxième nuit consécutive, Erriyon Knighton, 17 ans, s’est retrouvé face à face avec le champion du monde en titre Noah Lyles au 200 mètres masculin. Et pour la deuxième nuit consécutive, c’est Knighton qui s’est imposé.

Une recrue de football quatre étoiles avant de devenir pro plus tôt cette année, Knighton a devancé Lyles pour remporter sa demi-finale avec un temps fulgurant de 19,88 secondes, un nouveau record personnel. Il a noté lors d’une conférence de presse après la course qu’il avait également ralenti à 20 mètres de l’arrivée, indiquant qu’il pourrait courir un temps encore plus rapide lors de la finale de dimanche – qui mettra également en vedette Kenny Bednarek, le qualifié olympique du 100 mètres Fred Kerley et Terrance Laird , qui a récemment remporté deux titres nationaux à LSU.

Victoires pour Reese, Nageotte

Brittney Reese se dirige vers ses quatrièmes Jeux olympiques après avoir remporté la finale du saut en longueur samedi avec un meilleur saut de 23 pieds, 4¾ pouces. La médaillée d’argent olympique de 2016 a fait un bond de trois pouces de plus que la championne en titre de la NCAA, Tara Davis, qui s’est classée deuxième et s’est également qualifiée pour Tokyo.

Pendant ce temps, au saut à la perche féminin, Katie Nageotte a franchi la barre à 16 pieds 2¾ pouces pour établir un nouveau record de la compétition et une avance mondiale. Morgann LeLeux et la médaillée d’argent olympique en titre Sandi Morris se sont classées respectivement deuxième et troisième pour compléter l’équipe.

