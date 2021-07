Grant Hanley : le capitaine de Norwich signe une nouvelle prolongation de contrat de quatre ans à Carrow Road | Actualités footballistiques

Le capitaine de Norwich Grant Hanley a signé une nouvelle prolongation de contrat de quatre ans pour le garder à Carrow Road jusqu’en 2025.

Le défenseur de 29 ans a rejoint Norwich pour la première fois en provenance de Newcastle United en 2017 et a depuis fait 106 apparitions pour le club, les aidant à remporter le titre de champion la saison dernière.

Hanley, qui a récemment représenté l’Écosse à l’Euro 2020, a maintenant engagé son avenir à long terme à Norwich alors qu’ils se préparent à faire leur retour en Premier League contre Liverpool le 14 août, en direct Sports du ciel.

« Je suis sur la lune. Pour moi, je suis très reconnaissant de l’opportunité qui m’a été donnée », a déclaré Hanley au site Web de Norwich.

« Depuis le moment où j’ai franchi la porte, c’est tellement accueillant et ils m’ont fait sentir que je fais partie de quelque chose.

« Engager mon avenir ici signifie beaucoup pour moi et ma famille également. Mon partenaire adore ça ici et c’est une pièce tellement agréable à vivre.

« J’ai maintenant une petite fille qui a presque un an. Tout dans cet endroit est génial et je suis vraiment content. »

L’entraîneur-chef de Norwich, Daniel Farke, a ajouté: « C’est une excellente nouvelle pour nous. Nous sommes absolument ravis d’avoir Grant avec nous pour les années à venir.

« Je travaille avec lui depuis de nombreuses années maintenant et cela a été une joie et un plaisir. C’est un grand personnage et aussi le capitaine de notre club. C’est un grand footballeur et une grande personnalité dans le vestiaire.

« Nous avons besoin de sa qualité et de sa personnalité pour réussir. C’est formidable qu’il ait engagé son avenir dans le club de football. »