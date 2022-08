Grant envoie le personnel de l’Egyptian Theatre à la conférence – Shaw Local

DeKALB – Le théâtre égyptien a récemment reçu une subvention pour le développement professionnel du programme de micro-subventions de développement professionnel du DeKalb County Nonprofit Partnership.

Selon un communiqué de presse, le théâtre a utilisé la subvention pour envoyer son personnel à temps plein à la conférence annuelle de la League of Historic American Theatre, du 10 au 13 juillet, à Cleveland, Ohio.

La conférence a offert une multitude de séances éducatives et de visites de théâtres historiques, ainsi que du réseautage.

Le directeur exécutif du théâtre égyptien Alex Nerad et la directrice du marketing et des communications Jeanine Holcomb ont été choisis pour présenter les efforts de collecte de fonds du comté de Give DeKalb lors de la conférence. Nerad et Holcomb ont informé les participants sur la possibilité d’utiliser des outils tels que Facebook Live pour sensibiliser et collecter des fonds pour les espaces de théâtre et d’arts de la scène.

En raison de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le théâtre égyptien et la communauté artistique, la subvention s’est avérée utile, selon le communiqué. Le personnel est ravi de mettre en œuvre les nouvelles idées et les meilleures pratiques apprises lors de la conférence pour poursuivre les progrès à l’Egyptian.

L’Egyptian Theatre, situé au 135 N. Second St. à DeKalb, est détenu et exploité par Preservation of Egyptian Theatre Inc., une organisation à but non lucratif 501(c)(3).