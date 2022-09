Grant Dersnah et Palatine marquent les 50 derniers points lors de la victoire contre Buffalo Grove – Shaw Local

BUFFALO GROVE – Tomber derrière l’hôte Buffalo Grove 7-0 à seulement 4h30 de son match croisé de la Mid-Suburban League vendredi a été un réveil précoce pour Palatine.

Les Pirates ont répondu à la cloche, marquant 24 points sans réponse le reste de la première mi-temps pour prendre une avance de 24-7 à la mi-temps sur le Bison.

À partir de là, Palatine (2-0) n’a jamais regardé en arrière, car il a fini par marquer 50 points sans réponse au total pour remporter une victoire déséquilibrée de 50-7 sur Buffalo Grove (0-2).

Vukasin Dejkovic de Buffalo Grove a récupéré un échappé et le Bison a pris le relais sur la ligne des 7 mètres du Palatin sur la première possession des Pirates. Ensuite, Michael Cervantes de Buffalo Grove a balayé à gauche pour une course de touché de 7 verges avant que le point supplémentaire de Jake Rubino ne donne une avance de 7-0 au Bison dès le début.

Palatine a réduit l’avance à 7-3 sur un panier de 23 verges de Connor May avant que le quart-arrière des Pirates Grant Dersnah ne marque sur une course de TD de 8 verges pour une avance de 10-7.

Alors que l’attaque de Buffalo Grove continuait de stagner, Palatine a de nouveau frappé lorsque Dersnah (71 verges en 10 courses) a frappé Dominick Ball avec une passe d’écran pour un jeu de touché de 16 verges et une avance de 17-7.

Une énorme panne dans la défense des Bison a conduit à une passe de 60 verges de Dersnah (10 pour 14, 173 verges par la passe) à Thomas Coroneos, qui était grand ouvert sur la ligne de touche gauche sur un jeu de 1er et 10 pour prendre un 24 -7 mène 1h20 avant l’entracte.

Nate Branch de Palatine a marqué sur une course de 8 verges au milieu pour une avance de 31-7 avant que son coéquipier TJ Lucket (99 verges sur neuf courses) s’envole de 84 verges sur la ligne de touche droite pour une avance de 38-7.

“Nous avons géré l’adversité tôt lorsque nous avons perdu 7-0 sur un chiffre d’affaires, et à partir de là, nous avons intensifié, bien joué des deux côtés du ballon et n’avons jamais regardé en arrière”, a déclaré l’entraîneur du Palatine Corey Olson. “[Dersnah] il a bien couru le ballon, il l’a bien lancé, et c’est ce à quoi on s’attendrait d’un partant de trois ans.

“Nous commençons à vraiment le voir se développer en tant que joueur complet, donc c’est génial.”

Branch a marqué son deuxième TD sur une course de 1 mètre pour une avance de 44-7 avant que son coéquipier Tommy Elter n’ajoute une course de TD de 1 mètre avec 3:46 à jouer pour tenir compte du score final.

Ball a terminé avec 51 verges en huit tentatives, tandis que Cervantes avait 48 verges en 11 courses. Le quart-arrière de Buffalo Grove Payton Diaz avait 11 ans en 23 passes pour 52 verges.

L’inexpérimenté Bison a perdu 37 seniors à l’obtention du diplôme l’an dernier.

“La défense a continué à faire des arrêts, et nous avons continué à revenir en attaque et à marquer à nouveau”, a déclaré Dersnah. “Commencer 2-0, c’est énorme, surtout dans la conférence difficile dans laquelle nous nous trouvons, et c’est énorme pour les deux prochains matchs.”