Grannies Eatery de Fox Valley Community Services et plus à la Sandwich Fair – Shaw Local

Fox Valley Community Services est heureux de participer à nouveau à la Sandwich Fair cette année.

De la nourriture, y compris des oignons en fleurs et des filets de porc de Polancic, sera disponible au Grannies Eatery en face du Roundhouse. FVCS est à la recherche de bénévoles et de dons de produits pop et papier pour Grannies Eatery. Appelez le centre au 815-786-9404 pour plus d’informations.

FVCS accueillera à nouveau Meet Me at The Fair avec la Sandwich Fair Association. Les personnes âgées qui assistent à la Sandwich Fair le mercredi 7 septembre peuvent se garer au Fox Valley Community Center, 1406 Suydam Road, et être conduites à la foire sur des voiturettes de golf fournies par la Sandwich Fair Association. Un don de 5$ par personne est demandé. Ce service spécial de valet sera offert de 9 h à midi le 7 septembre. Arrêtez-vous au centre ou composez le 815 786-9404 pour réserver une course.

FVCS aura également ses populaires livres de poche et puzzles dans le bâtiment n ° 3 pour des informations, des puzzles et des livres de poche. Les dons de puzzle sont les bienvenus.

Un parking sera disponible dans le parking du centre, juste en face de Suydam Road depuis le parc des expositions. Le coût est de 40 $ pour toute la foire ou 10 $ par jour. Les laissez-passer se vendent rapidement, alors appelez le centre au 815-786-9404.

Les bénévoles sont l’épine dorsale du succès de 50 ans de FVCS, qui dessert les personnes âgées dans les comtés de DeKalb, Kane, Kendall et La Salle. Tous les profits du bâtiment alimentaire, du stand et du parking de Sandwich Fair soutiennent les personnes âgées dans des programmes qui améliorent et enrichissent une vie vitale et indépendante, renforcent la dignité et le respect de soi et encouragent la participation à la vie communautaire.