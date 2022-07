Le vétéran international suisse Granit Xhaka est depuis longtemps une figure de discorde parmi les fans d’Arsenal depuis son arrivée dans le nord de Londres en provenance des géants de Geran Borussia Mönchengladbach à l’été 2016 pendant les derniers jours du règne d’Arsène Wenger.

Une star à part entière pour Die Fohlen, Xhaka est venu avec une réputation de leadership, de créativité et de cartons rouges.

Bien qu’il entame sa septième saison avec le club, le natif de Bâle est toujours en train de réparer son image et sa connexion avec de nombreux fans d’Arsenal après que l’ancien capitaine du club a pris d’assaut le terrain contre Crystal Palace tout en s’attaquant verbalement aux supporters des Gunners en colère après avoir été enlevé par Emery avant de jeter son kit au sol de frustration.

Depuis l’arrivée de Mikel Arteta, Xhaka a reçu un nouveau souffle sous la direction du directeur espagnol et jusqu’à la fin de la saison dernière est resté une facette clé de la configuration de l’équipe première, malgré le passage presque à l’AS Roma l’été dernier.

James Olley d’ESPN s’est assis avec le milieu de terrain suisse lors de la tournée américaine du club, demandant à Xhaka de donner des détails sur le mouvement qui a failli être.

Lorsqu’on a demandé au joueur de 29 ans à quel point il était proche des Gunners et s’il pensait à la possibilité de déménager en Italie, Xhaka a répondu : “C’était quelque chose, oui. Très proche. Ce n’est pas arrivé parce que Mikel était le gars avec Edu, ils ne m’ont pas laissé partir parce qu’ils voulaient me garder ici. Bien sûr, ma première réaction a été de rester au club de football, mais ils m’ont ouvert la porte : “Si quelque chose arrive, je peux partir.”

Les spéculations continueront sans aucun doute de tourbillonner cet été après qu’Arsenal a déjà recruté le milieu de terrain portugais Fabio Vieira, tandis que le club reste étroitement lié à la fois à Youri Tielemans de Leicester City et à Lucas Paqueta de l’Olympique Lyonnais, tout en scellant officiellement un accord pour Oleksandr Zinchenko.

Avec Arsenal rempli à ras bord d’options centrales et ayant potentiellement besoin de larguer une poignée de joueurs avant de poursuivre Tielemans ou Paqueta, Xhaka pourrait potentiellement être sur le billot avant que la fenêtre ne se ferme malgré ses états de service au club ainsi que la foi montré en lui par Arteta tout au long.

