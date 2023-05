Granit Xhaka d’Arsenal s’apprête à déménager au Bayer Leverkusen à la fin de la saison: rapport

Alors qu’il reste encore 12 mois à son contrat, Granit Xhaka devrait quitter Arsenal à la fin de cette saison. L’international suisse a rejoint Arsenal du côté allemand du Borussia Mönchengladbach pour environ 30 millions de livres en 2016. Après avoir passé sept saisons pleines d’action à Londres, Xhaka est maintenant sur le point de quitter Arsenal cet été. La dernière saison de Xhaka sous le maillot d’Arsenal sera sa meilleure sortie au club s’il décide finalement de partir cet été. Il a jusqu’à présent marqué sept buts pour les Gunners cette saison. Cinq de ses sept buts sont survenus en Premier League. Outre cinq buts, le joueur de 30 ans a enregistré sept passes décisives en Premier League jusqu’à présent.

Au milieu des spéculations sur le départ d’Arsenal de Granit Xhaka, le journaliste Fabrizio Romano a affirmé que le milieu de terrain d’Arsenal devrait rejoindre l’équipe de Bundesliga Bayer Leverkusen. Romano a informé que le Bayer Leverkusen semble actuellement être un précurseur dans le cordage à Xhaka. « Granit Xhaka, prêt à quitter Arsenal à la fin de la saison. Pas de négociations sur un nouvel accord et plan de séparation en juin. #AFC Bayer Leverkusen est en pourparlers avancés pour le signer – 15 millions d’euros de frais. Comprenez que les conditions personnelles sont presque convenues sur un contrat de quatre ans – juin 2027 », a-t-il tweeté.

Le Bayer Leverkusen avait exprimé sa volonté de signer Granit Xhaka l’été dernier mais le club allemand n’a pas réussi à faire débarquer l’international suisse. Arsenal a entamé des négociations avec Xhaka sur un tout nouveau contrat plus tôt cette année. Mais on apprend que les pourparlers entre la direction du club et Xhaka se sont avérés vains. Avec l’arrivée annoncée de Declan Rice ou de Moises Caicedo, il est entendu que Xhaka verrait une baisse importante de son temps de jeu à Arsenal. Après avoir représenté 295 fois l’équipe basée aux Emirats, Xhaka a trouvé le fond du filet 21 fois.

Pendant ce temps, Arsenal reste toujours un favori dans la signature du milieu de terrain de West Ham United Declan Rice. D’autres clubs de Premier League comme Chelsea, Liverpool et Manchester United surveilleraient également de près les développements de Rice sur le marché des transferts. Le milieu de terrain de Brighton Moises Caicedo est un autre joueur qui serait sur le radar d’Arsenal. Les Gunners ont vu leur offre de 70 millions de livres sterling rejetée pour Caicedo dans la fenêtre d’hiver, mais Arsenal reste toujours confiant de signer l’international équatorien cet été.