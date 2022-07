Granit Xhaka d’Arsenal parle à ESPN de l’influence d’Arteta, de la relation avec les fans et des objectifs de la Ligue Europa

BALTIMORE, Md. (MD) – Granit Xhaka retient rarement quoi que ce soit, et il n’est pas sur le point de commencer maintenant. Le joueur de 29 ans est aussi robuste dans le tacle que dans une chaise d’interview, un personnage pragmatique dont la passion et le dynamisme l’ont amené par inadvertance dans des endroits controversés au cours de ses six années à Arsenal. Les managers sont venus et repartis, sa relation avec les supporters a connu des hauts et des bas de façon spectaculaire, mais Xhaka reste une présence constante dans l’équipe. Une autre saison; un autre nouveau départ.

L’international suisse s’assoit pour une conversation exclusive avec ESPN à l’hôtel de l’équipe d’Arsenal à Baltimore, le Sagamore Pendry, situé sur la jetée de loisirs dans le port intérieur de la ville, après des vacances d’été au cours desquelles il s’est rendu en Albanie pour voir des membres proches de sa famille pour la première fois. fois en près de trois ans en raison de la pandémie de COVID-19. Il n’est pas naturellement du genre à regarder en arrière, mais le temps passé avec sa femme, Leonita, et leurs deux enfants, Ayana et Laneya, a permis d’avoir une nouvelle perspective sur les événements récents. Et dans le cas de Xhaka, il y a de quoi réfléchir.

Le point de départ logique est peut-être la réaction à son Article de Players’ Tribune en avrilun récit à la première personne intitulé “Let Me Set a Few Things Straight” dans lequel le milieu de terrain a cherché à aborder sa relation compliquée avec les fans d’Arsenal, une dynamique explosive qui a atteint une masse critique en octobre 2019.

Arsenal faisait match nul 2-2 contre Crystal Palace lorsque Xhaka a été remplacé par le patron des Gunners de l’époque, Unai Emery. Il a mis du temps à quitter le terrain, et des milliers de fans le lui ont fait savoir, se moquant de fureur. Xhaka tendit son oreille vers la foule, jeta sa chemise au sol et articula “f— off” dans leur direction avant de disparaître dans le tunnel. Tout en étant capitaine du club.

Xhaka, qui a ensuite été dépouillé du brassard par Emery, a admis qu’il avait eu tort de réagir mais a poursuivi en lui transmettant un côté qui a été la clé de sa restauration depuis ce jour sombre : le caractère humble, travailleur, vulnérable et honnête que son ses coéquipiers et l’actuel manager Mikel Arteta apprécient tellement.

“Tout le monde connaît la période que j’ai eue avec les fans”, a déclaré Xhaka à ESPN. “Un gros malentendu à mon avis, de leur part, de ma part. Mais je joue au football parce que j’ai beaucoup de passion. Je suis ici depuis plus de six ans. J’étais en Allemagne depuis quatre ans, en Suisse j’avais deux ans et- un an et demi un professionnel. C’est donc plus que les deux autres clubs où j’étais. J’aime le club, j’aime les gens autour [it]. Ils me traitent à chaque fois avec beaucoup de respect, j’essaie de rendre le respect.

“J’avais besoin de dire la réalité et la vérité – j’ai eu une bonne et positive réaction des gens à l’extérieur, de nos fans, mais aussi des gens normaux. C’était aussi le bon moment pour dire quelque chose à ce sujet, ce qui s’est passé deux -il y a un an et demi. J’ai l’impression que la connexion entre moi et les fans est bien meilleure qu’avant. J’ai toujours voulu leur donner le bon Granit, pas qu’ils me voient comme s’ils pensaient à moi.

“Je ne peux pas vous dire pourquoi les gens pensent parfois comme ça, et d’autres pensent comme ça. Peut-être que je ne suis pas la bonne personne [to ask]. J’aimerais savoir, mais c’est difficile à savoir parce que vous ne rencontrez jamais les gens vraiment dans la rue qui sont honnêtes avec vous et qui vous disent ‘OK, tu es s— à cause de ça, ou tu es bon à cause de ça.’ “

Xhaka fait référence aux excès les plus sombres des médias sociaux. Au cours des deux dernières années, il a suivi des conseils sur son activité en ligne et ne s’y engage pas personnellement : “D’autres personnes autour de moi m’aident à savoir quoi faire, quand [post something] — si je le fais aujourd’hui ou demain, si nous perdons ou non.”

Le milieu de terrain d’Arsenal Granit Xhaka a connu quelques années difficiles, mais il est prêt à tout donner. Catherine Ivill/Getty Images

Mais le conseil le plus important est venu d’Arteta. L’Espagnol a convaincu Xhaka de ne pas quitter le club au début de 2020 à la suite de l’incident du Palace, lorsqu’un déménagement au Hertha Berlin ne nécessitait que la signature du joueur pour être terminé.

Arteta a depuis radicalement remanié son équipe de joueurs – seuls cinq des membres de la formation de départ de son premier match en charge à Bournemouth le 20 décembre 2019 sont toujours au club – mais Xhaka fait partie intégrante de sa nouvelle équipe. . Depuis qu’Arteta a pris les commandes, Arsenal a un record de victoires de 53% en Premier League lorsque Xhaka joue (40 victoires en 76 matchs) contre 45% (neuf victoires en 20 matchs) quand il ne joue pas.

“Sans lui [Arteta], je ne serais plus ici dans ce club de football”, a déclaré Xhaka. “Il m’a beaucoup aidé quand j’étais complètement déprimé. Il m’a pris à part, m’a aidé avec de petites choses, pas à pas, tactiquement, en tant que personne, mentalité, entre l’équipe et le club, a essayé de m’aider aussi avec les fans. Il est un monstre d’une manière positive. Tactiquement, il sait tout. La façon dont il prépare l’équipe avant l’entraînement, avant les matchs, c’est incroyable. J’ai eu beaucoup d’entraîneurs, mais je dois placer Mikel parmi les meilleurs de ma carrière.”

Malgré leur lien palpable, Xhaka confirme qu’il a failli quitter Arsenal l’été dernier. Jose Mourinho est devenu le patron de la Roma en mai 2021 et aurait identifié Xhaka comme une cible clé.

Était-ce vrai ?

“C’était quelque chose, oui.”

A quelle distance?

“Très proche.”

Pourquoi n’est-ce pas arrivé?

“Parce que Mikel était le gars avec [technical director] Edu, ils ne m’ont pas laissé partir parce qu’ils voulaient me garder ici. Bien sûr, ma première réaction a été de rester au club de foot, mais ils m’ont ouvert la porte : ‘Si quelque chose arrive, je peux partir’. Je dois être honnête aussi. Je ne veux pas dire de nom maintenant, mais la porte m’était également ouverte pour quitter le club. Mais à la fin, les gens ont décidé de me garder ici.”

Au lieu de cela, Xhaka a signé un nouveau contrat jusqu’en 2024. “Je suis très heureux ici”, a-t-il poursuivi. “Ma famille est très heureuse ici. J’ai encore un contrat de deux ans, c’est vrai. J’aurai 30 ans en septembre mais je ne crois pas à l’âge. Tu peux avoir 18 ans, tu peux avoir 90 ans, tu peux avoir 35 ans “. Si vous avez la qualité, vous pouvez jouer. Nous avions beaucoup de gens qui étaient ici aussi – David Luiz par exemple – qui a eu une carrière incroyable, 33, 34, 35 ans, il joue même maintenant.

“C’est pourquoi l’âge n’est qu’un chiffre pour moi. Tant que je suis en forme, tant que je peux aider l’équipe, j’essaierai de tout faire. Le moment venu, je ne peux pas faire ça, je suis le premier dire au club : ‘Je ne suis pas prêt à faire ça.'”

Xhaka a été inspiré par le développement d’Arsenal sous Arteta, une progression qui a commencé après le limogeage d’Emery en tant que successeur d’Arsène Wenger au milieu de rumeurs répandues d’un vestiaire fracturé. “Mikel [came in] avec beaucoup de “problèmes” [Xhaka raises his hand to signal inverted commas to accompany the word]”, a-t-il dit. “Peut-être que le mot est trop dur, mais beaucoup de choses où ce n’était pas au bon endroit, peut-être. Il a beaucoup changé, si je suis honnête.”

Ont-ils été surjoués ? “Absolument, les problèmes sont venus ici de l’extérieur. Les gens ont dit : ‘Ce club de football a des problèmes avec ceci et ceci et cela’, alors que ce n’était pas si, si, si mal comme le disent les gens”, a expliqué Xhaka. “Bien sûr, vous en avez partout, des petites choses dans chaque club, ce n’est pas seulement dans notre club. Mais Mikel a décidé de changer certaines choses.”

Arteta a supervisé une restructuration du club qui allait de la rationalisation du réseau de dépistage au paiement des contrats de joueurs mécontents, comme Mesut Ozil, Shkodran Mustafi et Sokratis Papastathopoulos, pour aider à accélérer une refonte culturelle. Après avoir terminé huitième en 2020-21, les changements ont contribué à amener Arsenal au bord de la qualification en Ligue des champions la saison dernière, pour échouer le dernier jour de deux points.

Dans l’avant-dernier match de la campagne, Arsenal a été battu 2-0 à Newcastle pour céder son avantage dans la course à la qualification de la Ligue des champions à Tottenham, celui qu’ils savaient en sortant du terrain de St James ‘Park qu’ils ne récupéreraient pas.

Comme il le fait souvent, à son crédit, Xhaka s’est ensuite adressé aux médias, disant à Sky Sports avec la franchise de sa marque que “vous avez besoin que les gens aient les couilles pour venir jouer” et “si quelqu’un n’est pas prêt pour ce jeu, restez à la maison.”

Certains ont interprété cela comme un joueur senior pointant sa silhouette vers les autres mais, pas pour la première fois, Xhaka s’est senti mal interprété.

“Tout le monde sait que nous avons une équipe très jeune, mais ce n’est pas le problème des jeunes ou des vieux”, a-t-il déclaré. “Ce n’était pas contre nos jeunes joueurs. Je m’y suis mis aussi. Nous n’étions pas prêts pour ce match, pour nous battre. Nous savions que si nous gagnions ce match, nous aurions une autre finale contre Everton à domicile [on the last day of the Premier League season.]

“Le problème, c’est la mentalité – quand vous avez quelque chose, vous pouvez le prendre – ce n’est pas la première fois que nous le laissons tomber. Beaucoup de gens commencent à penser:” Ouais, il parle à nouveau “, et des trucs comme ça , mais peut-être qu’ils n’ont pas compris ce que je voulais dire. Si je peux dire maintenant quelque chose à propos de cette interview, je vous l’ai dit : cela n’a rien à voir avec les jeunes joueurs, cela concerne nous tous ensemble. Cela n’a rien à voir. peu importe l’âge. Je pense que j’ai dit cela aussi après le match – peu importe l’âge, vous devez être prêt pour ces matchs parce que ces matchs vous avez peut-être une fois par saison et vous devez être prêt à prendre Si ce n’est pas le cas, vous êtes hors des places de la Ligue des champions.”

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a persuadé Xhaka de rester au club. Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images

Arsenal a terminé la saison en passant de l’éclat au désastre – trois défaites consécutives contre Crystal Palace, Brighton et Southampton ont précédé quatre victoires consécutives, notamment en battant Chelsea à Stamford Bridge et Manchester United, avant que deux défaites consécutives à Tottenham et Newcastle ne mettent fin à leurs espoirs. . C’est cette incohérence qu’Arsenal doit éradiquer.

“Absolument”, répond Xhaka. “Nous avons eu des matchs où personne ne pensait que nous pouvions battre, par exemple, Chelsea à l’extérieur. Nous les avons battus. United était peut-être un match 50-50 à domicile, nous savions que nous devions gagner les matchs, mais ensuite nous perdons contre Brighton à domicile, Southampton loin, Palace loin et ça fait mal à la fin. C’est douloureux parce que vous avez tout, vous n’avez peut-être besoin que de deux points sur les trois matchs.”

L’hésitation dans les moments clés est une accusation souvent portée contre Arsenal, un état d’esprit qu’Arteta a activement essayé de durcir grâce à une plus grande éthique de travail, un plus grand professionnalisme et une plus grande concentration.

“Si la situation se reproduit, nous devons être beaucoup plus intelligents, bien différents, dans une mentalité différente”, a déclaré Xhaka. “Si quelque chose ne va pas avec le ballon, nous devons changer le jeu. Cela s’est également produit contre Palace, à l’extérieur, lorsque nous avons été écrasés 3-0. Nous voulons jouer, jouer, jouer. Nous avons perdu des balles et ils ont marqué. Tout d’abord, il faut être prêt à se battre. Après, on peut faire les autres choses. C’est mon avis. C’est ce que Mikel attend de nous, être prêt dès le départ. Dans ce match contre Newcastle, nous n’étions pas dans le match du début à la fin.

“Mais je ne crois pas que notre saison soit terminée à cause des matchs de Tottenham et de Newcastle mais avant. Nous avons Southampton, Brighton, Palace où nous avons perdu et c’était le tueur à mon avis.”

Un refrain familier de Xhaka est qu’il veut “réaliser quelque chose de spécial” à Arsenal. Malgré le dénouement décevant de la saison dernière, il y a un nouvel optimisme pour l’avenir. L’ambiance pendant le camp de pré-saison d’Arsenal aux États-Unis a été optimiste, portée par l’arrivée de quatre nouvelles recrues : Gabriel Jesus, Fabio Vieira, Marquinhos et Matt Turner. D’autres sont attendus. Alors, quel objectif Xhaka a-t-il spécifiquement fixé ?

“J’ai été une fois en finale de la Ligue Europa [in 2019]une fois la demi-finale [in 2018] de la Ligue Europa”, a-t-il déclaré. “Nous sommes de nouveau en Ligue Europa et c’est pour moi quelque chose que nous pouvons réaliser : remporter le trophée de la Ligue Europa serait très, très spécial, je pense. Tout d’abord, vous revenez à la Ligue des champions. Deuxièmement, gagner le trophée de la Ligue Europa est à mon avis incroyable. Et faire partie du top de la Premier League. C’est quelque chose que j’appelle ‘réaliser’.

“Je peux voir que quelque chose grandit ici. Parfois, vous avez besoin de plus de temps que les gens ne le souhaitent, mais j’ai le sentiment que nous sommes sur la bonne voie. La saison dernière, nous étions très près de réaliser quelque chose et cette saison, commençons et après nous pourrons nous reparler après 38 matchs. J’espère que nous sommes là où nous voulons être.”

Quoi qu’il arrive, vous savez que Xhaka ne se retiendra pas.