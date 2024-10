Granges Downland / McLean Quinlan

© Jim Stephenson

Description textuelle fournie par les architectes. Alliant design moderne et artisanat traditionnel – Nichée à flanc de colline, cette maison familiale à colombages bénéficie d’une vue imprenable sur la campagne des North Downs. Propriété nouvellement construite, c’est une fusion élégante d’artisanat et de matériaux traditionnels avec un design contemporain. Nos clients avaient la vision d’une maison moderne et durable avec des intérieurs pratiques mais beaux, une maison de caractère qui célèbre tranquillement les détails. Par exemple, là où l’uniformité aurait pu prévaloir, plus de 1 000 piquets faits à la main ont été utilisés dans la construction de la charpente en bois.

Le bâtiment se compose de trois structures reliées entre elles, entourées d’un mur de silex. La maison s’inspire de la langue vernaculaire locale, avec du silex, du bois noir, des tuiles en terre cuite et des pentes de toit faisant référence aux bâtiments historiques de la région. La structure a été fabriquée hors site à l’aide de panneaux préassemblés hautement isolés provenant de forêts gérées durablement. Une fois assemblés sur place, les murs ont été finis avec du plâtre d’argile naturel pour un environnement de vie intérieur apaisant.

Le bois est une présence constante dans toute la maison. Au cœur du bâtiment se trouve une grange à pans de bois en chêne vert qui crée un centre chaleureux et accueillant qui relie de manière transparente le salon, la cuisine et les espaces auxiliaires. La lumière du jour filtre à travers la charpente en bois complexe, illuminant doucement les murs en plâtre d’argile. Le long du mur orienté sud, des panneaux de verre du sol au plafond offrent une vue imprenable sur le paysage et s’ouvrent sur la terrasse. Un deuxième volume en forme de grange, échelonné un demi-niveau en dessous de la pièce à vivre principale, abrite un espace de vie supplémentaire, un bureau, une salle de sport et des chambres.

Une grange historique à pans de bois, soigneusement démontée et méticuleusement restaurée, se trouve désormais à l’est de la maison principale. Estimé à environ 400 ans, tout bois de remplacement provenait de granges récupérées d’un âge similaire. Le « nouveau » revêtement de sol et les panneaux intérieurs sont fabriqués à partir de bois vieux de plus de 600 ans. La maison a été conçue pour être entièrement hors réseau pendant de courtes périodes si nécessaire, avec l’inclusion de batteries Powerpack Tesla. Outre le chauffage au sol partout, un système de récupération de chaleur mécanique, un éclairage LED et la domotique, la maison est hautement isolée, il n’y a aucun COV et l’utilisation de plastique a été minimisée pendant le projet. À l’extérieur, un système de récupération des eaux de pluie irrigue le jardin, et les champs et les bois en contrebas de la maison ont été réensauvages.