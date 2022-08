granges, bonnes affaires, magie et musique – Shaw Local

1) Remplissez un sac de bonnes affaires pour 5 $ (sauf indication contraire) à la vente d’occasions de l’église presbytérienne de Westminster. La vente aura lieu de 8 h à 17 h le jeudi, de 8 h à 15 h le vendredi et de 8 h à midi le samedi à l’église, 1015 Winthrop Ave. à Joliet. Les articles en vedette comprennent des vêtements, des articles ménagers, des bijoux, des livres, des meubles et des articles de vacances. Pour plus d’informations, visitez westpresjoliet.org.

2) Venez à la vente Pierogi et à la vente de garage annuelle de 9 h à 17 h vendredi et samedi au sous-sol de l’église orthodoxe St. Nicholas, 1000 Barber Lane à Joliet. Achetez de la décoration intérieure, des meubles, des articles de cuisine, des DVD, du matériel pour bébé, des jouets, des vêtements pour enfants et adultes, des chaussures, des livres, des manteaux et plus encore. Pour plus d’informations, envoyez un e-mail à [email protected]

3) Le Rialto Square Theatre accueillera “Michael Carbonaro: Lies On Stage”, à 19h vendredi. L’événement est un spectacle familial à haute énergie avec comédie, magie, improvisation et participation du public. Le Rialto Square Theatre se trouve au 102 N. Chicago St. à Joliet. Pour les billets, visitez rialtosquare.com/events ou appelez la billetterie du Rialto au 815-726-6600. Pour information, visitez michaelcarbonaro.com.

4) Tous les âges sont les bienvenus au Farm & Barn Fest, qui se tiendra de 9 h à 22 h samedi à la ferme Yunker historique, 10824 W. La Porte Road, Mokena. Le stationnement et l’entrée sont gratuits. Les caractéristiques comprennent des divertissements, des concours et des jeux et activités pour enfants. Pour une liste complète des activités et plus d’informations, visitez mokenapark.com.

5) Profitez d’artistes de blues locaux et nationaux au Joliet Blues Festival 2022. L’événement aura lieu samedi de 15 h à 22 h au Billie Limacher Bicentennial Park and Theatre, 201 W. Jefferson St. Joliet. Apportez des couvertures et des chaises pour vous asseoir sur la pelouse près du pavillon. Des vendeurs de nourriture seront disponibles. À la porte, les pièces d’identité seront vérifiées pour ceux qui souhaitent acheter de l’alcool. Pas de glacières, d’alcool et de nourriture à l’extérieur, d’animaux domestiques, de tentes et de parapluies. Les billets sont 10 $ à l’avance ou 15 $ à la porte. Pour les billets et plus d’informations, visitez jolietbluesfestival.com.

