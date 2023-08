La star country Granger Smith a pris une photo « souvenir » alors qu’elle se produisait devant ses fans lors de son dernier concert samedi et a partagé la « vraie raison » pour laquelle il quitte le monde de la musique pour poursuivre le ministère chrétien.

« J’ai pris cette photo samedi, un souvenir de mon dernier concert en tant que musicien en tournée », a écrit mardi le chanteur de 43 ans sur Instagram. « Cela a été un tel privilège de revendiquer ce titre de poste pendant tant d’années ! »

Il a poursuivi : « Soyons clairs. Ce n’est pas une retraite. Cela signifierait que j’arrête complètement de travailler. Ce n’est pas non plus parce que je suis épuisé, malade, malade, le cœur brisé ou en deuil. Je suis plus en paix et plus libre que à tout autre moment de ma vie. Ce n’est pas pour aucune de ces raisons.

GRANGER SMITH SENT UN « SOULAGEMENT » EN QUITtant LA MUSIQUE COUNTRY POUR « SERVIR » DIEU : « J’AI BESOIN DE M’ABANDONNER COMPLÈTEMENT »

Citant une parabole de Matthieu 13 :44, il a expliqué la « vraie raison » pour laquelle il rejoint le ministère.

« Le royaume des cieux est comme un trésor caché dans un champ, qu’un homme a trouvé et recouvert. Puis, dans sa joie, il va vendre tout ce qu’il possède et achète ce champ », dit la parabole.

Il a dit que la « vraie raison » pour laquelle il quitte la musique country est que « connaître Jésus » et parler de lui aux autres est le « trésor de ma vie. Et je veux que vous le sachiez, afin que vous puissiez aussi l’avoir comme trésor ».

L’interprète de « Hate You Like I Love You » a déclaré qu’il ne voulait pas qu’une carrière « basée sur la construction d’un nom pour moi-même gêne » son travail ministériel, « peu importe le type de popularité ou de carrière que j’ai acquis. «

Smith a ajouté: « Il n’y a pas d’autre chanson n°1 que je puisse écrire, d’album que je puisse sortir, de concert à guichets fermés que je puisse donner, c’est plus important que cela. »

LA CHANTEUSE DE MUSIQUE COUNTRY GRANGER SMITH S’EST TOURNÉE À LA FOI PENDANT LES TEMPS LES PLUS SOMBRE : « CELA M’A SAUVÉ LA VIE »

Il a dit qu’il ne voulait pas que son nom soit connu, « au lieu de cela, je veux proclamer le nom du Christ ! Celui qui m’a lavé, celui qui m’a libéré de ma honte et de ma culpabilité. Celui qui m’a donné un » J’ai un nouveau cœur. Je veux qu’Il soit connu ! Et je veux Le connaître davantage. C’est la vraie raison pour laquelle je quitte les tournées musicales. »

Smith a ajouté: « J’espère vous voir bientôt sur un nouveau type de scène. »

Dans une annonce vidéo en avril, Smith a expliqué qu’il avait ressenti un « fort désir » de poursuivre un ministère, expliquant qu’il servirait son église locale à l’extérieur d’Austin, au Texas.

Il écrivait à l’époque que son dernier spectacle marquerait « la fin de la plus longue époque de ma vie » après 24 ans de tournée.

Il a dit qu’il était « tellement encouragé, plein d’espoir, enthousiasmé et joyeux à l’idée du prochain chapitre », ajoutant qu’il voulait simplement « glorifier Dieu de la meilleure façon possible. Je veux apprendre, grandir et servir mon église locale et permettre à mes pasteurs pour équiper et affirmer ces prochaines étapes. Si le Seigneur le veut, je veux être utilisé pour aider les gens à trouver leur but.

La dernière tournée de Smith s’appelait « Like a River », en l’honneur de son fils River, âgé de 3 ans, décédé en 2019 après avoir franchi la porte autour de la piscine familiale de leur maison au Texas et être tombé dedans. Smith et sa femme Amber Bartlett est parent de trois autres enfants : London, 11 ans, Lincoln, 9 ans et Maverick, 2 ans.

En avril, le chanteur de « Give a Boy a Baseball » a déclaré à Fox News Digital qu’il se sentait soulagé après avoir annoncé qu’il rejoignait le ministère.

« Depuis quelques années, une poignée de personnes savaient que [I was] probablement quitter la musique country », avait-il déclaré à l’époque, ajoutant : « Il est difficile de monter sur scène dans différents environnements, dans différentes villes et de jouer de la musique pour des gens sachant, en les regardant dans les yeux, que je vais probablement pour leur dire dans quelques mois que je ne fais plus ça. C’est une façon difficile de vivre. Et donc, il y a un grand sentiment de soulagement maintenant que je l’ai dit à tout le monde. »

La star a admis que pendant un moment, il avait aspiré à un nouveau but. Désireux de se consacrer à sa foi, Smith prépare actuellement une maîtrise au Southern Baptist Theological Seminary. Alors que certains membres de l’entourage de Smith l’encourageaient à partager sa foi à travers le chant, Smith estimait que ce n’était pas suffisant.

« J’ai longtemps lutté contre l’idée que cela ne me semblait pas bien », a admis Smith. « Beaucoup de gens penseront probablement : ‘Pourquoi ne chantez-vous pas simplement de la musique country, mais parlez-vous de Dieu sur scène ?’ Ou : « Pourquoi ne chantez-vous pas quelques hymnes sur scène ? Et cela règle tout. » J’ai lutté contre cela pendant quelques années… Beaucoup de pasteurs et de prédicateurs m’ont dit : « La musique country est votre ministère, frère. Vous êtes dans un monde sombre. Vous apportez la lumière à un monde sombre. Vous êtes entrer dans les bars et les scènes où les gens n’ont peut-être pas entendu le message du Christ, et vous pouvez le prononcer – tel est votre ministère.' »

Même s’il disait comprendre cette perspective, il sentait qu’il devait arrêter de « me glorifier ».

« Je cherchais les louanges des gens. Et en faisant cela, peu importe si je proclamais le Christ, parce que je le faisais de la mauvaise manière », a déclaré Smith. « Je proclamais le Christ à partir d’une plate-forme d’auto-exaltation. Et c’est la contradiction avec laquelle j’ai finalement dû accepter. J’ai peut-être une étape plus tard, mais pour le moment, je dois abandonner complètement cela et le remettre à Dieu. « .