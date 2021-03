L’artiste country Granger Smith, qui est connu pour « If the Boot Fits », et sa femme Amber ont révélé qu’ils s’attendaient à un nouvel ajout à la famille en août: « A new Smith boy ».

La famille Smith a partagé la nouvelle avec une annonce vidéo sur Instagram vendredi mettant en vedette leurs deux enfants, Londres, 9 ans, et Lincoln, 7 ans, et une Amber enceinte.

« Je n’ai pas beaucoup de mots pour cette vidéo. La vie n’est pas parfaite. Parfois, elle est battue et brisée mais elle n’est JAMAIS désespérée. Dieu promet cela », a légendé Granger Smith. « Notre histoire n’est pas encore terminée, et la vôtre non plus! Par nos souffrances et notre joie, la gloire de Dieu rayonne à travers tout cela! »

Leur annonce de grossesse survient près de deux ans après que Granger et Amber Smith ont subi une perte tragique lorsque leur fils de 3 ans, River Kelly, est décédé dans un accident de noyade.

Amber Smith a partagé la même vidéo sur sa page Instagram, en écrivant: « Dieu a créé une voie que nous n’aurions jamais cru possible. Si j’ai appris quelque chose au cours des 2 dernières années, c’est que je n’ai pas autant de contrôle que je pense. . «

Elle a dit qu’elle ne s’attendait jamais à être enceinte à 39 ans, notant que bien que les deux dernières années aient été difficiles, elles ont également été remplies de «joie, d’espoir, de guérison, de croissance et de grâce de Dieu». Amber Smith a également partagé un doux message à son défunt fils.

« Sweet Riv, à cause de la belle vie que vous avez vécue, nous sommes changés pour toujours et nous continuerons d’honorer votre grand, petit héritage jusqu’à ce que nous revenions chez vous », a-t-elle écrit.

Samedi, Amber Smith a partagé une photo de son échographie et a remercié tout le monde pour leurs messages de félicitations.

«Nous sommes très reconnaissants envers vous tous», a-t-elle écrit.

Deux semaines après la mort de leur fils, les parents en deuil se sont assis pour une vidéo YouTube émouvante pour donner un compte rendu de première main de «comment nous faisons et où nous prévoyons d’aller d’ici».

« Nous allons chercher tout ce que nous pouvons trouver dans cette situation, la pire situation que nous ayons jamais connue », a déclaré Smith, assis à côté d’Amber dans leur maison du Texas. « C’est mon engagement envers l’héritage de River. »

Smith a rappelé le jour fatidique qui a changé leur famille pour toujours, disant que «ce qui nous est arrivé cette nuit-là a défié toutes les possibilités».

« J’étais à l’extérieur pour jouer avec Londres. Nous faisions de la gymnastique dans la cour et les garçons faisaient un combat au pistolet à eau », a-t-il déclaré. «Je me souviens avoir pensé… ‘Imprégnez-vous de ce moment car il ne durera pas éternellement.’ Quelque part entre 30 secondes et 3 minutes, nous ne savons pas, Amber et moi sommes à l’intérieur de la porte de la piscine en train de faire de la RCR sur notre fils. «

Après avoir pris une pause des médias sociaux, Granger Smith est revenu sur Instagram en septembre 2019 et a donné une mise à jour à ses abonnés.

« Je n’ai pas dit grand-chose sur les réseaux sociaux ces derniers temps », a écrit Smith. « Ce n’est pas que je n’ai rien à dire, c’est plus que la plupart des choses ne semblent tout simplement pas assez importantes pour être partagées. »

Depuis lors, a-t-il expliqué, les médias sociaux sont devenus sans importance. «Nous savons tous que les médias sociaux sont devenus un masque … un film de faits saillants en soi (sic), que nous pouvons cacher derrière et sembler promouvoir nos meilleurs moments de nos meilleurs jours. Eh … ce truc n’a pas d’importance . «

Contribution: Susan Haas et Cydney Henderson