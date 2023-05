Grange dans la campagne de Hennepin perdue dans un incendie – Shaw Local

Une grange a été perdue dans la campagne de Hennepin à la suite d’un incendie qui s’est déclenché dimanche après-midi à partir des restes d’un feu de joie la veille au soir, selon un communiqué de presse du district de protection contre les incendies de Granville-Hennepin.

Les pompiers de Granville et de Hennepin ont répondu dimanche à 13 h 37 à un incendie de grange entièrement englouti au 8204 E. 1050th Road. Les pompiers ont trouvé la grange entièrement impliquée dans l’incendie et une deuxième structure qui s’est également enflammée.

Un système d’alarme de boîte d’aide mutuelle a été mis en place, amenant les services d’incendie de Standard, Spring Valley, Pérou, La Salle, Cedar Point, Tonica et Magnolia à l’assistance. L’incendie a été maîtrisé en moins de deux heures et la deuxième structure qui s’était enflammée a été éteinte avec un minimum de dégâts et une troisième structure n’a pas été endommagée par le feu, selon le communiqué.

Une enquête a révélé que les habitants avaient fait un feu de joie la nuit précédente et l’avaient éteint avec de l’eau. Le lendemain matin, les restes du feu ont été placés dans un chariot de jardin et le chariot a été placé dans la grange. Les restes du feu de joie étaient apparemment encore assez chauds pour couver dans le chariot, finissant par s’enflammer et conduisant au feu. Les dégâts sont estimés à 100 000 dollars, selon le communiqué.

Le bureau du shérif du comté de Putnam et l’ambulance EMS du comté de Putnam ont également aidé à la réponse.

Le district de protection contre les incendies de Granville-Hennepin a rappelé aux résidents que le moyen le plus sûr d’éteindre un feu de joie est d’utiliser de l’eau pour refroidir le feu, en remuant les cendres pour s’assurer que le feu est éteint. Une fois qu’un résident est sûr que le feu est éteint et refroidi, recouvrez le tas de sable en laissant les restes du feu là où ils se trouvent.