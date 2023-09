Grands week-ends pour le Colorado et l’Arizona

La Hotline est ravie d’offrir aux fans du Pac-12 une plongée régulière dans le processus de recrutement à travers les yeux et les oreilles de Brandon Huffman, le rédacteur national du recrutement basé à Seattle pour 247Sports. Il a soumis le rapport suivant le 28 septembre…

Grosse chance pour les buffs

Le buzz s’est peut-être un peu calmé, mais il y a encore beaucoup d’excitation à Boulder.

Après avoir perdu le match d’ouverture du Pac-12 à l’Oregon, le Colorado revient à Folsom Field ce week-end pour son premier match à domicile de conférence. La majeure partie de l’attention ne sera même pas portée sur le quart-arrière de l’USC, Caleb Williams, vainqueur du trophée Heisman sur tout le terrain.

L’entraîneur des Buffaloes, Deion Sanders, a un gratin des recrues qui arrivent en ville, y compris un trio de joueurs qui fréquentent un lycée qui envoie depuis longtemps des stars à l’USC.

Santa Ana (Californie) Mater Dei est l’équipe n°1 en Californie, et ses classes 2025 et 2026 regorgent de talent.

Jordan Davison, le second classé n ° 2 dans la classe junior, selon le classement composite 247Sports généré par l’industrie, reviendra à Boulder pour la première fois depuis le printemps lorsqu’il assistera au coup d’envoi du matin.

Et son camarade de classe, Marcus Harris, le receveur n°7 au niveau national, le flanquera.

Ils seront rejoints par deux coéquipiers, le coureur d’élite Shaun Scott et le receveur Kayden Dixon-Wyatt, qui sont membres de la classe de recrutement 2026.

Pour Sanders et les Buffs, garder les meilleurs joueurs de l’État chez eux est encore plus important – et c’est quelque chose que ses prédécesseurs n’ont pas réussi à accomplir à plusieurs reprises.

Le buzz de Boulder a donné du terrain au Colorado avec le joueur n ° 1 de l’État dans la classe senior du lycée, le joueur de ligne offensive de Fort Collins, Gage Ginther.

Il s’est engagé pour le Tennessee en avril, mais le succès du Colorado en début de saison a donné un élan et Ginther prévoit d’assister au match samedi matin.

Mel Tucker a patrouillé sur la touche CU pendant une saison avant de partir pour l’État du Michigan. L’un de ses principaux engagements envers les Spartans était un espoir du Colorado, Nick Marsh, un athlète 4 étoiles.

Une fois que le licenciement de Tucker est devenu officiel cette semaine, le Colorado a immédiatement poursuivi Marsh, et il doit se rendre sur le campus pour le match.

On s’attend également à davantage de talents étrangers. Sanders et les Buffaloes ont une grande opportunité ce week-end d’impressionner.

Castors sous les lumières du vendredi soir

Les entraîneurs universitaires se plaignent souvent de jouer des matchs le vendredi soir, mais comme le Pac-12 le sait très bien, la télévision contrôle le calendrier.

Les équipes en visite n’aiment pas particulièrement la semaine courte et le fait de devoir voyager un jour plus tôt, mais au moins elles ne manquent pas une opportunité de recrutement.

Les équipes à domicile, cependant, s’affrontent directement contre le programme de préparation du vendredi soir. Ils sont souvent incapables d’accueillir des prospects pour l’expérience du jour du match parce que les recrues sont en action pour leur lycée.

En conséquence, les équipes universitaires dont les matchs à domicile ont lieu le vendredi doivent compter sur les week-ends de congé ou sur les matchs du jeudi soir pour permettre aux recrues de venir.

C’est la situation dans laquelle se trouve l’État de l’Oregon ce soir lorsque les Beavers reviennent au Reser Stadium pour affronter l’Utah.

Avec un match du vendredi, la majorité des recrues de l’État ne pourront pas y assister. Mais les Beavers auront encore quelques prospects hors de l’État en ville.

L’un d’eux est Julian McMahan, double vedette de Danville (Californie), qui bénéficie d’un congé ce week-end.

Mais plus important encore, les Beavers auront le receveur de Graham (Wash.) Malachi Durant sur la touche. Durant est l’engagement le mieux noté de la classe de recrutement 2024 de l’OSU et a été une star du lycée Graham-Kapowsin, l’équipe n°1 de Washington.

Conserver Durant est une priorité pour les Beavers, qui ont subi leur premier désengagement depuis l’implosion du Pac-12 mercredi avec le joueur de ligne offensive de West Hills (Californie) David Abajian.

Abajian a déclaré à Greg Biggins de 247Sports :

«J’avais quelques inquiétudes concernant l’affiliation à la conférence et la direction que prendrait l’État de l’Oregon. J’ai vraiment beaucoup aimé le staff technique et le programme en général et au moment où je me suis engagé, neuf des dix équipes restantes étaient encore présentes.

« Les choses sont plutôt en suspens maintenant, et je ne sais tout simplement pas comment cela m’affectera à l’avenir. Je n’étais pas sûr de la direction que prenait l’école ou s’ils auraient des problèmes pour retenir leurs entraîneurs dans une nouvelle conférence, alors j’ai pensé qu’il était préférable d’ouvrir les choses pour le moment.

Wildcats héberge des visiteurs engagés

L’Arizona n’aura pas seulement l’une des attaques les plus dynamiques du football universitaire qui viendra en ville ce week-end lorsque Washington se rendra à Tucson. Les Wildcats accueilleront également deux espoirs qui se sont engagés dans d’autres écoles.

L’affiliation à la conférence n’est pas un problème pour l’Arizona, qui a une place assurée dans le Big 12. Et elle accueillera l’un des principaux engagements de l’État de San Diego, la sécurité de Rancho Cucamonga (Californie), Rahim Wright.

L’histoire la plus importante est la visite officielle des Wildcats ce week-end de l’athlète de Scottsdale (Arizona), Dylan Tapley.

Pourquoi est-ce important ? Parce que Tapley a été le premier engagement dans l’État auprès de l’entraîneur de l’État de l’Arizona, Kenny Dillingham, de la promotion 2024. En outre, il est l’engagement de l’État le mieux noté envers les Sun Devils.

Cependant, l’Arizona a obtenu des engagements de la part des prospects classés n°1 et n°3 dans l’État. Le premier est le rusher 5 étoiles Elijah Rushing. Ce dernier, le quart-arrière Demond Williams, a inversé son engagement envers l’Arizona depuis le Mississippi.

Bien que Tapley ait déclaré qu’il restait attaché à l’ASU, sa visite officielle à Tucson devrait être un motif d’inquiétude.

