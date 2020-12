La NFL, ses équipes, ses diffuseurs et ses fans ont tous appris une chose en 2020: rien n’est certain avec le calendrier.

Cela n’a jamais été aussi évident que ces deux dernières semaines, avec le genre de brouillage qui a rendu Fran Tarkenton célèbre et influencé un certain nombre de jeux. Ça ne se terminera probablement pas comme COVID-19[feminine pics en Amérique.

Il n’y a donc aucune garantie quand les prochains matchs auront lieu ou, dans la vision la plus pessimiste, s’ils se produiront. Et oui, alors que la ligue veut éviter d’étendre la saison régulière à la semaine 18 en janvier, c’est encore plus pour qu’il n’y ait ni annulations ni déchéances. Demandez simplement aux Broncos et aux Ravens.

Mais voici quelques-uns des jeux les plus intrigants restants, et pourquoi:

SEMAINE 14

Pittsburgh à Buffalo Peut-être la meilleure chance de faire dérailler la saison invaincue des Steelers, et sans aucun doute un tremplin important pour les Bills.

Baltimore à Cleveland Les Ravens ont connu une saison difficile et les Browns ont connu une année de redressement. Cette réunion pourrait déterminer comment le reste de 2020 se déroulera pour eux.

Kansas City, Miami Ne pensez pas que ce sera une chance pour les Chiefs, qui auront probablement besoin de chaque victoire pour avoir une chance aux seules séries éliminatoires de l’AFC. Les défenses de Miami peuvent être formidables, en particulier l’amélioration secondaire.

Indianapolis à Las Vegas Un de ces clubs pourrait regarder de l’extérieur de la saison d’après avec une défaite ici.

SEMAINE 15

Kansas City à la Nouvelle-Orléans Nous pouvons déjà entendre CBS en faire un aperçu du Super Bowl. Peut-être, bien sûr. Ce serait certainement bien si Drew Brees revenait pour affronter Patrick Mahomes.

La Nouvelle-Angleterre à Miami Avec juste cette vraie tête d’affiche pour cette semaine, il convient de noter que Brian Flores, qui travaillait pour les Patriots, pourrait sérieusement entamer les espoirs de son ancien patron en post-saison.

SEMAINE 16

Los Angeles Rams à Seattle Les deux meilleures équipes de la première division de la NFL, même si aucune ne semble suffisamment stable ou puissante pour remporter la conférence. À la mi-décembre, les deux ont peut-être trouvé ce look. Quoi qu’il en soit, les Seahawks sont probablement l’équipe la plus amusante à regarder de toute la ligue.

San Francisco, Arizona Nous les ajoutons aussi, car les Niners sont en bonne santé et les Cardinals, bien que passionnants, vous font aussi tourner la tête avec leur incohérence. Devrait être divertissant et potentiellement très significatif dans la poursuite des séries éliminatoires.

Indianapolis, Pittsburgh Si les Steelers arrivent à Buffalo, un autre test les attend, mais peut-être pas aussi formidable que les Bills. Comme l’a dit Ben Roethlisberger, Pittsburgh poursuit le trophée Lombardi, pas un record de 16-0. Encore …

SEMAINE 17

Pittsburgh à Cleveland Pendant 12 semaines, les Browns ont battu une équipe avec une marque gagnante, Indy dans la semaine 5. Le reste de leurs victimes sont actuellement 17-47-2. Cela dit, et avec eux probablement en séries éliminatoires grâce à ce calendrier facile, battre son rival Pittsburgh, quelles que soient les circonstances, signifie beaucoup pour Cleveland. Et si les Steelers avaient 15-0?

Miami à Buffalo Cela pourrait être la décision de l’AFC Est, mais l’histoire nous dit que le dernier endroit où les dauphins veulent être en plein hiver est Buffalo. Les Bills ont peut-être arrondi la division et seraient à la recherche d’une tête de série élevée, tandis que Miami pourrait avoir besoin d’une victoire pour se qualifier pour les séries éliminatoires.

Nouvelle-Orléans, Caroline Les Saints seront-ils en mesure d’obtenir la meilleure tête de série NFC et ce week-end joker convoité?

Green Bay de Chicago Les Packers pourront-ils obtenir la meilleure graine NFC et ce week-end de wildcard convoité?

Seattle à San Francisco, Arizona à Los Angeles Rams Again, le meilleur secteur de la NFL, et ce ne sera probablement pas décidé avant le week-end dernier. Les Seahawks et les 49ers, pour être gentils, ne s’aiment pas (ils se méprisent). Les cardinaux et les béliers devraient également faire partie du mélange de NFC West.

Dallas aux Giants de New York, Washington à Philadelphie OK, OK, nous savons, c’est le NFC Least et l’Amérique pourrait être à la recherche d’un champion de six divisions (ou pire?). Quoi qu’il en soit, la division rampe, euh, les numéros de course pour se rendre à ces deux matchs.

Jets de New York en Nouvelle-Angleterre La troisième saison de 0-16 en une décennie pourrait être en vue. Les théoriciens du complot se demandent si les Patriots seraient heureux de le perdre si cela empêchait le rival de la division Jets d’obtenir le premier choix pour le repêchage global et, vraisemblablement, le quart-arrière de Clemson Trevor Lawrence.

___

