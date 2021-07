Lors d’une conférence de presse à Lausanne, en Suisse, près du siège de l’AIBA, l’ancien président de la Fédération russe de boxe Kremlev s’est engagé à débarrasser le sport des « énormes erreurs » qui ont permis la « briser le destin d’un boxeur » en commandant une enquête indépendante dirigée par McLaren pour identifier et demander des comptes aux personnes reconnues coupables d’inconduite passée.

McLaren, qui est connu pour avoir été mandaté par l’Association mondiale antidopage (AMA) pour diriger une enquête sur le dopage présumé de la Russie parrainé par l’État, se concentrera désormais sur la découverte des personnes responsables des irrégularités lors de la boxe olympique de Rio 2016, incidemment, la Russie a été suspendue à la suite de son rapport de l’AMA.

« Tout d’abord, je voudrais commencer par remercier le président de m’avoir invité à faire ce projet particulier. D’emblée, je tiens à souligner que je n’aurais pas repris le projet si je n’avais pas obtenu une indépendance totale pour notre enquête », McLaren, qui gérera l’enquête via McLaren Global Sports Solutions (MGSS), a déclaré.

« Permettez-moi d’être très clair : notre travail ne sera pas contrasté par les responsables de l’AIBA. La MGSS et son équipe d’enquête sont totalement indépendantes. Notre bilan dans d’autres domaines le démontre. Et nous avons aussi le droit, dans cette enquête, de publier notre travail dans son intégralité.

« Nos points de référence sont larges et couvrent bien plus que l’arbitrage et le jugement à Rio. Nous sommes conscients qu’il y a une longue histoire avant Rio. Cette histoire ne sera pas négligée dans notre enquête.

En 2019, l’AIBA a été déchue du droit d’héberger la boxe à Tokyo 2020 cet été en raison d’irrégularités financières passées – le résultat de plus d’une décennie de mauvaise gestion présumée des fonds de l’AIBA par les anciens chefs d’association.

McLaren s’est engagé à identifier les responsables d’une enquête en deux étapes portant sur des individus de 2006 à nos jours, établissant des actes de corruption lors des élections et la mauvaise gestion des fonds de l’AIBA, avec des mesures à recommander à l’association plus tard dans l’année.

Le professeur a dit qu’il espère « console » athlètes à la suite de l’enquête sur la manipulation des résultats et « tranquillité d’esprit » que le niveau d’arbitrage sera meilleur à l’avenir – quelque chose que les enquêtes précédentes, fortement critiquées par l’ancien organe directeur de la boxe, n’avaient pas réussi à fournir.

«Je suis également pleinement conscient que les enquêtes précédentes n’étaient peut-être pas totalement indépendantes. Et je peux vous confirmer à tous que même si nous travaillons sur ce projet depuis le 10 juin, nous avons reçu à ce jour une excellente coopération avec l’AIBA, y compris l’accès à leur base de données d’informations électroniques », il a dit.

« Quel est notre travail ? Il s’agit de découvrir l’AIBA et de découvrir quelle est la « vérité ». Et l’aider à s’engager dans le difficile processus d’autoréforme. Le résultat de ce rapport sera que les boxeurs qui participent à la boxe, à l’avenir, peuvent être assurés que leurs résultats seront équitablement arbitrés et jugés.