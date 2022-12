Grandissant au fil des ans, Dickens Holiday Village attire des fans à Antioche – Shaw Local

ANTIOCHE – L’ère Dickens a pris vie au centre-ville d’Antioche pour captiver les visiteurs pendant la période des fêtes.

L’exposition unique n’est peut-être qu’une attraction saisonnière, mais sa création nécessite un effort toute l’année de la part de nombreux bénévoles.

Situé à l’intérieur du village de Noël de Kringle au 510 Orchard St. au centre-ville d’Antioche, le Dickens Holiday Village présente 57 personnages réalistes de Dickens représentant 24 scènes de la vie dans les années 1850. Il restera ouvert de 10 h à 20 h tous les jours jusqu’au jour de l’an.

Chaque exposition de personnages contient une plaque décrivant la scène et les intrigues décrites dans de nombreux livres célèbres de Charles Dickens, notamment “A Christmas Carol” et “Oliver Twist”. Les scènes présentent des personnages tels que Bob Cratchit et Tiny Tim, des chanteurs, Marley’s Ghost, un allume-lampe, un marchand de pommes, un cireur de chaussures et plus encore.

Les personnages ont été conçus et construits par un “comité mannequin”, avec des têtes détaillées pour chaque personnage créées par les membres d’un “comité artistique”.

“C’est très unique car ils sont tous fabriqués à la main”, a déclaré Barbara Porch, qui coordonne l’exposition en tant que directrice exécutive de la Chambre de commerce d’Antioche. “Vous savez comment ils disent qu’il faut un village pour réussir quelque chose. Eh bien, quand nous avons commencé cela, il a certainement fallu un village.

Le Dickens Holiday Village est né d’une suggestion en 2012 du marchand du centre-ville Charlie Lyngaas, qui avait vu un programme Dickens dans un autre État.

“J’ai pensé que ce serait une bonne chose pour Antioche d’attirer plus de visiteurs pendant les vacances”, a-t-il déclaré.

Avec l’aide de dizaines de bénévoles, le village de vacances Dickens a débuté en 2014 avec environ 14 personnages. Autrefois présentée à l’extérieur du centre-ville d’Antioche, l’exposition a récemment été déplacée à l’intérieur du village de Noël de Kringle.

“Je suis heureux que l’intérêt n’ait pas faibli et que les gens aiment toujours regarder les figurines que nous fabriquons à la main”, a déclaré Lyngaas. «Nous les avions tous dans les rues, ce qui était bien, mais j’aime le fait qu’ils soient tous au même endroit et que les gens puissent voir cela et d’autres articles de vacances. C’est devenu un lieu de rassemblement pour les fêtes.

Au fil des ans, l’exposition s’est agrandie, avec des personnages remis à neuf et de nouvelles pièces créées chaque année. En plus des comités de mannequins et d’art, des bénévoles siègent aux comités de scénario, de vêtements, de promotion et de déneigement.

Ils créent, peaufinent et finalisent, a déclaré Porch, pour créer à la fois le côté “joli” et “pas si joli” de Dickens. Et les «Dickens Guardian Angels» gardent un œil sur un éventuel vandalisme.

“Chaque année, nous essayons d’ajouter à la collection”, a déclaré Porch.

Selon l’étendue des ajouts et des rénovations chaque année, a-t-elle dit, les travaux pour l’exposition de l’année prochaine commencent peu après la fin de la période des Fêtes.

Ouvert à tous ceux qui souhaitent s’arrêter, l’exposition attire également des visites de groupe et des déjeuners disponibles sur inscription préalable auprès de la Chambre d’Antioche au 847-395-2233. Les fans viennent de tout le Midwest, non seulement pour voir le village de vacances de Dickens, mais aussi pour profiter des boutiques et des restaurants du centre-ville d’Antioche et des autres attractions saisonnières du village.

“Antioche est authentique”, a déclaré Porch. «Nous sommes la vraie affaire. Notre centre-ville a plus de 100 ans avec les bâtiments d’origine, et Dickens était aussi quelque chose de très authentique à son époque.

Avec le village de vacances de Dickens, le village de Noël de Kringle restera ouvert jusqu’au 1er janvier.

De 10 h à 20 h tous les jours au 510 Orchard St., les visiteurs peuvent parcourir des dizaines de boîtes fantômes surdimensionnées remplies de scènes de vacances pittoresques. Porch l’a comparé à regarder les étalages de vacances dans les fenêtres des grandes villes.

L’admission aux villages Dickens et Kringle est gratuite grâce au grand parrainage de Raymond Chevrolet-Kia.

Antioche organise également un spectacle musical de Noël tous les jours de 18 h à 21 h jusqu’au 25 décembre au Bandshell d’Antioche sur Skidmore Drive. Les spectacles de 20 minutes se déroulent en continu et peuvent être appréciés à partir de véhicules.