Tout au long de la pandémie, nous nous sommes habitués à porter des masques faciaux – et pour nous comprendre, nous avons commencé à faire plus de gestes, à nous regarder de plus près dans les yeux ou simplement à parler plus fort.

Mais comment les bébés et les jeunes enfants s’adaptent-ils? Comment tout cela affecte-t-il leur développement cognitif et l’acquisition du langage?

«Si nous mettons un masque, le son que les bébés entendent peut devenir étouffé, et ils ne peuvent pas non plus voir nos lèvres et nos expressions faciales. Cela aura donc sans aucun doute un impact sur le développement du langage», a déclaré Janette Chow, chercheuse à Oxford. Département de psychologie expérimentale de l’Université et expert en acquisition du langage infantile.

« Ce que nous ne savons pas, c’est l’ampleur de cet impact et sa durée, car les bébés, après tout, sont toujours exposés à leurs propres parents et frères et sœurs, s’ils en ont », at-elle déclaré à Euronews.

Dans l’ensemble, les masques et les verrouillages peuvent limiter à la fois la quantité et la qualité de l’exposition des enfants à la langue, et c’est principalement aux parents d’essayer de compenser cela, a ajouté Chow.

« L’interaction est essentielle en tant que parent. Nous devons simplement retrousser nos manches et nous engager réellement avec nos enfants en dehors du jeu habituel avec eux et de leur lecture. Et nous devrons peut-être trouver des solutions plus créatives. »

