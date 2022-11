Grandir dans les années « innocentes » – Shaw Local

Pour l’éditeur:

Quand j’ai lu la lettre du 22 octobre « Ne votez pas pour un retour aux « valeurs traditionnelles » » de Denise Burrs, j’ai pensé : « En voici une autre.

J’ai grandi dans les années “innocentes”. Ce furent des années merveilleuses. Avant les années 1970, nous ne gagnions que 50 cents de l’heure en baby-sitting, mais nous ne payions que 12 dollars pour nos chaussures. Nous pourrions aller nager dans la rivière et à la carrière de gravier à Nelson.

Avant les années 70, nous n’avions pas de carte de crédit parce que nous n’en avions pas besoin. Nous avons payé comptant. Peut-être que votre peuple a été jugé et ostracisé, mais pas mon peuple. Les enfants avec qui je courais n’étaient pas racistes.

Il n’y a aucun danger à souhaiter le bon vieux temps. Ce furent des jours heureux et paisibles. Nos vies étaient beaucoup plus libres que celles de mes petits-enfants et arrière-petits-enfants. Nous n’avions pas peur de la police parce que nous nous sommes bien comportés. Nos parents ont établi les règles et nous les avons suivies. On pourrait jouer à des jeux de rue la nuit, comme botter la boîte. Nous respections nos professeurs, même si nous ne les aimions pas. Bien sûr, nous avons séché l’école de temps en temps, mais nous nous sommes toujours fait prendre et en avons payé le prix. Le mot avortement n’était pas un mot familier, mais l’adoption l’était.

J’ai envie du bon vieux temps pour ma famille. Le monde d’aujourd’hui est celui du danger, du stress et des conflits.

Donna Porter

Chutes rocheuses