Grandir avec un chien peut être bon pour la santé intestinale : étude

Les amoureux des chiens peuvent témoigner de l’éventail d’avantages liés au fait d’avoir un compagnon canin, mais l’amélioration de la santé intestinale n’en fait probablement pas partie.

Cela pourrait être sur le point de changer suite à une recherche de Sinai Health et de l’Université de Toronto qui montre que l’exposition aux chiens pendant l’enfance est liée à des changements bénéfiques dans les bactéries intestinales, la perméabilité intestinale et les biomarqueurs sanguins.

L’étude, publié dans Gastro-entérologie clinique et hépatologiedécouvert que vivre avec un chien âgé de cinq à 15 ans est associé à un microbiome intestinal plus sain et à un risque réduit de développer la maladie de Crohn.

La recherche jette un nouvel éclairage sur la façon dont les facteurs environnementaux influencent l’apparition de la maladie de Crohn – une maladie inflammatoire de l’intestin – et pourrait éclairer les futures stratégies de prévention.

Pour l’étude, des chercheurs dirigés par Kenneth Croitoru et Williams Turpin de l’Hôpital Mont Sinaï Centre des maladies inflammatoires de l’intestin (MII) ont étudié l’impact de dizaines de facteurs environnementaux sur la probabilité de développer la maladie de Crohn dans le cadre de leurs efforts globaux visant à pouvoir prédire les personnes à risque et potentiellement intervenir tôt.

« L’idée derrière la prédiction du risque de maladie d’une personne est que vous pouvez alors également commencer à comprendre qui vous pourriez vouloir faire quelque chose pour essayer de prévenir la maladie », explique Croitoru, clinicien-chercheur à l’Institut de recherche Lunenfeld-Tanenbaum (LTRI). membre de Sinai Health et professeur de médecine et d’immunologie à la faculté de médecine Temerty de l’Université de Toronto.

Croitoru note que l’étude ne révèle pas pourquoi vivre avec un chien rend une personne moins sujette à la maladie de Crohn. «Nous avons établi des associations entre les facteurs environnementaux et la maladie de Crohn et essayons maintenant de comprendre comment ces facteurs environnementaux affectent le déclenchement de la maladie», explique Croitoru, également gastro-entérologue à l’hôpital Mount Sinai.

L’étude a également révélé que vivre dans une famille nombreuse au cours de la première année de vie réduisait le risque de contracter la maladie de Crohn. L’étude a également révélé que les personnes qui vivaient avec un oiseau au moment de l’étude étaient plus susceptibles de développer la maladie.

Causée par une inflammation du tractus gastro-intestinal, la maladie de Crohn peut avoir des conséquences considérables sur la santé et le bien-être en général. Son incidence chez les enfants de moins de 10 ans a doublé depuis 1995, tandis que le coût annuel des maladies inflammatoires de l’intestin pour le Canada est estimé à 5,4 milliards de dollars par année, selon Crohn et Colite Canada, un organisme national à but non lucratif.

La probabilité de contracter la maladie de Crohn est fortement influencée par la génétique, mais l’environnement joue également un rôle, explique Croitoru, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les maladies inflammatoires de l’intestin. Même si nous ne pouvons pas modifier nos gènes, nous pouvons modifier notre environnement et notre alimentation, par exemple, pour potentiellement prévenir l’apparition de la maladie.

Ces découvertes proviennent du Projet génétique, environnemental et microbien (GEM)la plus grande étude de ce type visant à identifier les déclencheurs potentiels de la maladie de Crohn.

Coordonné à l’hôpital Mount Sinai depuis 2008, le projet GEM a collecté des données complètes sur la santé et le mode de vie de plus de 5 000 parents au premier degré en bonne santé de personnes atteintes de la maladie de Crohn et provenant du monde entier, notamment d’Australie, du Canada, d’Israël, de Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et les États-Unis

Le projet est financé par Crohn et Colite Canada, les Instituts de recherche en santé du Canada et la Helmsley Charitable Foundation.

Au cours des 15 années écoulées depuis le début de l’étude, plus de 120 personnes ont développé la maladie. « En comprenant ce qui est différent chez les personnes qui développent la maladie, nous devrions être en mesure de prédire qui est à risque », explique Croitoru.

Auparavant, le groupe identifié des différences dans le microbiome et d’autres biomarqueurs chez les personnes qui développent la maladie de Crohn et chez celles qui ne développent pas la maladie.

Dans un autre rapport récent publié dans Gastroenterology, Sun-Ho Leeclinicien-chercheur au centre MII de l’hôpital Mount Sinai et professeur adjoint à l’Institut des sciences médicales de Temerty Medicine, a utilisé les données disponibles et l’apprentissage automatique pour développer un «score de risque intégratif» qui prédit le risque de maladie de Crohn avec un degré élevé de précision.

Mais la prévision des risques n’est que la première étape, explique Croitoru, dont le but ultime est de pouvoir intervenir et empêcher l’apparition de la maladie.

Lui et son équipe mènent actuellement des recherches visant à concevoir et tester des stratégies de prévention, par exemple en ajoutant des suppléments à l’alimentation pour favoriser un microbiome sain.

« Sinai Health s’engage à mener des recherches révolutionnaires et à apporter ces découvertes aux patients », a déclaré Anne-Claude Gingrasdirecteur du LTRI et vice-président de la recherche chez Sinai Health.

« En intégrant des données génétiques, environnementales et microbiennes, le Dr Croitoru et ses collègues ouvrent la voie à des stratégies d’intervention personnalisées qui pourraient réduire considérablement l’incidence de la maladie de Crohn. »