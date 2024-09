Grandir avec des chiens maintient votre intestin en bonne santé et réduit les risques de maladie de Crohn | Santé

Les chiens sont à juste titre célébrés comme « le meilleur ami de l’homme ». Les compagnons à fourrure illuminent nos journées avec leurs queues qui remuent et leurs pitreries loufoques. Mais saviez-vous que grandir avec un chien est également bénéfique pour votre santé intestinale ? UN étude de l’Université de Toronto et Sinai Health a souligné les avantages de la compagnie des chiens pour la santé. Passer du temps avec des chiens pendant l’enfance est lié à un intestin plus sain et à un risque réduit de développer la maladie de Crohn.

Les chiens sont de petits paquets de joie qui vous gardent à la fois heureux et en bonne santé. (Pexels)