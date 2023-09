Grandir dans une petite ville a contribué à faire de la star country Drew Baldridge ce qu’il est aujourd’hui.

Baldridge, 31 ans, a parlé avec Fox News Digital de la façon dont sa chanson « Big Prayers » est en corrélation avec son amour pour le don en retour et le travail caritatif, y compris son implication dans la Fondation Take the Trip.

Selon le site Web de l’organisme de bienfaisance, l’organisation « envoie ensemble de jeunes familles touchées par une maladie en phase terminale dans une aventure spéciale, laissant à leurs proches des souvenirs précieux à emporter toujours avec eux ».

« J’ai sorti cette chanson il y a quelque temps, et le premier couplet parle d’une famille qui ne peut pas avoir de bébés », a déclaré Baldridge à propos de « Big Prayers ».

Il a poursuivi : « Ils continuent de prier à ce sujet, et ils le font. Ils finissent par avoir des bébés. Le deuxième verset raconte comment une famille, quelqu’un reçoit un diagnostic de cancer, ils continuent de prier à ce sujet, ils sont guéris. Alors, ils ont mis le chanson. Il y avait un gars qui m’a envoyé un message sur Instagram, et il a dit : « Hé, mec, je veux juste te faire savoir que cette chanson parle de ma vie. »

« Et j’ai dit : ‘Vraiment ? Que veux-tu dire ?’ Il a dit : « Mec, ils ont toujours dit à moi et à ma femme que nous n’aurions jamais d’enfants », et il a répondu : « Nous avons un garçon de 13 et un de 15 ans. J’ai 35 ans et je viens de recevoir un diagnostic. j’ai eu un cancer il y a quelque temps, j’ai un cancer du cerveau et je vais me faire opérer. C’était juste le T de la chanson », a déclaré Baldridge.

La star de la musique country a expliqué qu’il avait publié l’interaction avec le fan sur ses comptes de réseaux sociaux, demandant à ses abonnés de prier pour l’homme. Depuis le message de Baldridge, Jason Carroll, le mari derrière la Fondation Take the Trip, l’a contacté pour essayer de trouver un moyen d’impliquer le fan à qui il avait envoyé un message dans leur organisation.

Baldridge a expliqué que Jason – qui a lancé la fondation en l’honneur de sa femme, Cissy, atteinte d’un cancer – « a déroulé le tapis pour cette famille ».

« Ils ne savent pas s’ils auront leur père pour toujours », a déclaré Baldridge à propos de la famille du fan à qui il envoyait un message. « Il a un cancer du cerveau. »

« Alors, il les a littéralement emmenés à Miami, les a récupérés [Miami] Les billets des Marlins l’ont amené sur le terrain avec les Marlins. Ils sont allés pêcher en haute mer et la mère a dû aller se faire complètement, vous savez, se maquiller, faire un spa. Ils sont allés prendre des photos de famille ensemble, puis la mère a dit que c’était la première fois qu’elle avait la chance de faire des photos de famille. »

Baldridge a poursuivi en partageant qu’il était « juste un grand croyant » et c’est pourquoi il est si important pour lui de redonner.

« Je pense juste que Dieu m’a donné un talent musical pour une raison quelconque et je ne pense pas que ce soit pour être sur scène et avoir l’air brillant ou cool ou égoïste ou quelque chose comme ça. Je pense juste que nous sommes tous là pour aider les gens et je Je pense que tout le monde peut le faire. … Quel que soit le travail que font les gens, vous pouvez aider les gens d’une manière ou d’une autre. Et le mien s’est avéré être cette façon de connecter les gens.

Le chanteur de « Rebound » a fait un voyage dans le passé et s’est rappelé quand il a commencé à faire de la musique country.

« Je me souviens quand j’avais 16, 17 ans, je voulais juste écrire une musique qui ait un sens, que les gens puissent insérer leur vie dans la chanson et avoir un impact réel », a-t-il commencé. « Voir ma musique avoir ce genre d’impact, c’est une bénédiction pour moi. Cela m’humilie autant qu’eux. »

En plus d’avoir découvert sa passion pour la musique country dès son plus jeune âge, Baldridge a également acquis une solide base de foi pendant son enfance.

« Vous savez, j’ai d’abord grandi en chantant à l’église, et c’est évidemment là que mon père chantait à l’église », a-t-il déclaré, faisant référence à son père, Mike.

Il a poursuivi : « Certains de mes premiers souvenirs de chant sont ceux de voyager dans un camion vers les cathédrales, ce qui ressemble à un groupe de gospel du Sud. Et mon père a adoré ça. Et donc, évidemment, pour lancer tout mon… apprentissage de la musique dans Le général a été… à l’église.

Baldridge a noté qu’il « prie » pour toutes les décisions qu’il prend.

« Évidemment, je suis un artiste country et nous avons des chansons amusantes : des chansons sur le fait de passer un bon moment, des chansons sur l’amour et des chansons sur le cœur brisé », a-t-il déclaré. « Donc, toutes les décisions que je prends, dans la vie, je prie pour elles. J’essaie vraiment de prendre du temps et j’essaie de prier pour elles. J’essaie de m’assurer que je prends la bonne décision, et je j’ai l’impression que si mon instinct me dit une chose, c’est qu’il me le dit pour une raison et c’est ce que je dois faire. »

Drew a grandi à Patoka, dans l’Illinois, qui, selon la World Population Review, comptait cette année une population de 515 personnes. Le musicien a parlé à Fox News Digital de l’impact que le fait de grandir dans une petite ville a eu sur lui.

« J’en parle tout le temps parce que, évidemment, je viens d’une ville de 550 habitants. Vous savez, j’ai obtenu mon diplôme d’études secondaires avec 22 enfants, c’est une très petite ville, mais j’ai grandi dans une ferme là-bas », a déclaré Baldridge. . « Mon grand-père a joué un rôle important dans ma vie et a travaillé dur dans une ferme… et une chose est qu’on n’en voit pas toujours… les fruits. »

Son grand-père lui a inculqué l’éthique du « travail acharné », qui, selon lui, est évidente dans sa carrière.

« J’ai intégré cela dans la musique. Vous savez, pour certaines personnes, ça décolle très vite, et ça arrive du jour au lendemain », a-t-il expliqué. « Je vis à Nashville depuis 12 ans et j’écris. J’ai joué des milliers de concerts. Pourtant, beaucoup de gens n’ont peut-être pas entendu parler de moi. Je veux dire, je sais que nous recevons plus de reconnaissance maintenant, mais mec, c’est un travail difficile dont les gens ne se rendent pas compte.

Baldridge a poursuivi: « Je pense que… grandir dans une petite ville, cela m’a appris à travailler dur. Cela m’a appris que les relations sont notre clé. Vous savez, être honnête, c’est… conclure des accords de poignée de main. »

Lorsqu’il s’agit de prendre la route pour des spectacles, c’est devenu plus difficile pour le chanteur car sa femme, Katherine, a récemment donné naissance à leur premier enfant.

« Oh mec, J’ai un petit garçon de 8 mois. C’est beaucoup plus difficile de partir maintenant, beaucoup plus difficile de prendre la route », a-t-il déclaré. « Je m’éloigne davantage de chez moi, et maintenant… ne vous méprenez pas, comme si quitter ma femme était difficile. J’aime ma femme, mais quand elle est assise là sur le porche, et qu’elle a… mon petit garçon sur sa hanche et que ses yeux me regardent maintenant, c’est un peu différent. »

Katherine et Drew accueilli leur fils, Lyric Lee Baldridge, juste avant Noël l’année dernière. La naissance de Lyric est survenue juste après que Baldridge ait sorti « The Best Gift for Christmas ».