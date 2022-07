Grandes boîtes à lunch et sacs à dos à ramener à l’école

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Ramener vos enfants à l’école signifie cocher de nombreux éléments de la liste de tâches. S’assurer qu’ils ont un bon sac à dos et la boîte à lunch peuvent sembler un travail plus petit, mais cela doit être fait. Nous avons dressé une liste de bonnes idées pour vous faire gagner du temps dans la recherche de la meilleure boîte à lunch et du meilleur sac à dos pour votre enfant.

Les boîtes à lunch ont parcouru un long chemin depuis que je suis enfant. J’avais l’habitude d’avoir une boîte en métal Transformers – je suis vieux, ne jugez pas – mais même si elle gardait mon déjeuner ensemble, elle le rendait également chaud et un peu dégoûtant. Cependant, ces boîtes à lunch de style nouveau gardent les aliments de votre enfant frais et délicieux toute la journée. Le déjeuner est l’un des repas les plus importants pour un enfant car il aide à le réveiller après une matinée d’études et lui donne l’énergie nécessaire pour affronter la journée.

Les sacs à dos sont un autre élément essentiel pour chaque élève, qu’il ait 5 ou 35 ans. Avoir un bon sac pour contenir votre portabledes notes, des stylos et des crayons, en plus d’en avoir un confortable et robuste, rend votre année scolaire plus facile à gérer.

Les meilleures boîtes à lunch

Bengo Il est révolu le temps d’envoyer votre enfant à l’école avec un sandwich au thon chaud et des frites sèches. Cette nouvelle tendance des boîtes à lunch de style bento a fait des déjeuners scolaires un rendez-vous avec impatience. Ma fille adore la sienne, car cela signifie qu’elle peut avoir des collations différentes et plus petites, ainsi qu’une bonne trempette pour les manger. Parfois, elle aura des carottes et du céleri avec une délicieuse trempette ranch. Cependant, la plupart du temps, elle obtient une sauce au chocolat avec des fraises et des oranges. Il est également facile à nettoyer et passe entièrement au lave-vaisselle, ce qui le rend parfait pour un usage quotidien.

Bengo Tous les élèves ne sont pas jeunes et ont besoin de couleurs vives. Si vous êtes un lycéen plus âgé ou un étudiant adulte, vous voudrez peut-être apporter votre déjeuner dans quelque chose d’un peu plus sophistiqué. Cette boîte à bento empilable est livrée avec un ensemble de couverts et des compartiments séparés pour plus de nourriture pour adultes, comme des SpaghettiOs, des Dino-Nuggies et… peut-être des restes ? Je ne sais pas ce que mangent les adultes, je suis un homme-bébé qui adore les fèves au lard sur des toasts.

Amersun Bien que l’Amersun soit une boîte à lunch d’apparence assez standard, elle possède quelques caractéristiques intéressantes. J’adore la poche avant, qui peut être utilisée pour ranger des choses séparément de la nourriture. Mes enfants l’utilisent pour ranger les couverts sales afin de ne pas gâcher toutes leurs collations. La poche principale isolée est spacieuse et, si vous utilisez un bloc congélateur, gardera vos aliments au frais jusqu’à l’heure du déjeuner. Cette boîte est également disponible dans une variété de couleurs et de motifs. Peu importe ce que votre enfant aime, il y a probablement un modèle qui convient à son style.

Thermos Thermos est bien connu pour garder les choses fraîches au frais et les choses chaudes au chaud. Cette boîte à lunch utilise cette technologie à bon escient, et les compartiments séparés vous permettent de mettre votre boîte Bentgo dans la base, tout en laissant de la place pour des chips, une boisson et peut-être même une trousse à crayons et un cahier si vous en avez besoin. Les deux zones sont doublées d’un matériau imperméable qui isole le sac, vous pouvez donc utiliser un bloc de congélation pour vraiment garder les choses au frais.

S’épanouir Jusqu’à présent, toutes ces boîtes à lunch avaient une sorte d’isolation qui leur permettrait de bien maintenir la température. Ce pack de quatre packs de glace réutilisables peut être utilisé pour aider à garder les aliments au frais, et parce qu’il y en a quatre. vous en aurez toujours un prêt quand vous en aurez besoin.

Sacs à dos

Walmart Le Mandalorien fait actuellement partie intégrante de la culture, avec Grogu – autrefois appelé bébé Yoda – occupant le devant de la scène. Ce sac à dos amusant offre suffisamment d’espace pour que votre jeune padawan puisse ranger tous ses livres et notes, tandis que la boîte à lunch de style chibi peut être détachée lorsqu’il est temps de grignoter. Il mesure environ un pied de haut, donc cela devrait convenir à quiconque commence l’école complète, même si je pense que les enfants de la maternelle pourraient avoir un peu de mal s’il est plein.

Canis Le premier jour de la maternelle est une étape importante qui peut affecter la progression de votre enfant dans son parcours scolaire. Commencez par vous amuser avec ces adorables petits sacs à dos en forme d’animaux. Ils ont plusieurs espaces différents pour ranger des affaires et des poches en filet sur le côté pour la bouteille d’eau de votre enfant. Ils sont si colorés et légers que j’aurais aimé en avoir un quand j’étais jeune.

Newhey Bien que ce ne soit pas techniquement un sac à dos, c’est un joli sac pour un étudiant. Il s’adapte à votre ordinateur portable, vos ordinateurs portables et à peu près tout ce dont vous avez besoin. Je suis un grand fan du look vintage et cet extérieur en toile cirée repousse l’eau, donc vos appareils électroniques doivent rester en sécurité pendant que vous courez en classe.

Trailmaker Je déteste que cela existe. Je déteste que mon enfant puisse en avoir besoin un jour. Mais ils existent, et certaines écoles les exigent désormais pour faciliter le repérage des armes. Donc, si votre famille en a besoin, c’est un bon. Les coutures sont solides autour du plastique pour qu’il ne se détache pas, et il y a un sac en filet pour les stylos et les crayons. Les bretelles sont également bien rembourrées, donc au moins votre enfant peut être à l’aise.

