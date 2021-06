Grandes banques, Facebook, Tesla et plus

Jetez un œil à certains des plus grands moteurs du prémarché :

Les grandes banques – Goldman Sachs (GS), Bank of America (BAC), Morgan Stanley (MS), JPMorgan Chase (JPM) et Wells Fargo (WFC) ont toutes annoncé des augmentations de dividendes après avoir réussi les derniers tests de résistance de la Fed. Morgan Stanley et Wells Fargo ont toutes deux doublé leurs dividendes, tandis que Citigroup (C) était la seule des six plus grandes banques à maintenir son dividende inchangé. Morgan Stanley a augmenté de 3,3% dans le pré-marché, avec Goldman en hausse de 1,4%.

Facebook (FB) – Facebook reste sous surveillance après un saut lundi tardif qui l’a vu dépasser la barre des 1 000 milliards de dollars en valeur marchande. Cela fait suite à une décision de justice qui a rejeté les plaintes antitrust fédérales et étatiques contre le géant des médias sociaux.

Tesla (TSLA) – UBS a abaissé son objectif de cours sur les actions Tesla à 660 $ contre 730 $, tout en maintenant une note « neutre », notant une concurrence croissante ainsi que des retards opérationnels.

Boeing (BA) – Boeing a remporté une commande de 200 jets de United Airlines (UAL), qui a également commandé 70 jets Airbus dans le cadre de la modernisation de sa flotte. United achètera une variété de jets Max de Boeing et de modèles A321neo d’Airbus.

FactSet (FDS) – La société d’informations financières a gagné 2,72 $ par action pour son troisième trimestre fiscal, 3 cents par action en deçà des estimations. Les revenus ont dépassé les prévisions de Wall Street. FactSet s’attend à un bénéfice de 10,75 $ à 11,15 $ par action pour l’exercice se terminant en août, contre une estimation consensuelle actuelle de 11,14 $ par action.

Herman Miller (MLHR) – Herman Miller a déclaré un bénéfice trimestriel de 56 cents par action, dépassant l’estimation consensuelle de 39 cents par action. Les revenus du fabricant de mobilier de bureau ont également dépassé les estimations. Herman Miller a cependant donné des prévisions de bénéfices inférieures aux attentes et ses actions ont chuté de 1,7% en pré-commercialisation.

Jefferies Financial (JEF) – Jefferies a dépassé les prévisions de Wall Street en termes de bénéfices et de revenus pour son dernier trimestre, et la société de services financiers a également annoncé une augmentation de 25 % des dividendes. Jefferies a progressé de 3,3% dans les échanges avant commercialisation.

XPO Logistics (XPO) – XPO a annoncé que son offre publique de 5 millions d’actions ordinaires était au prix de 138 $ par action, contre 140,61 $ à la clôture de lundi. La société de transport et de logistique prévoit d’utiliser les fonds pour rembourser la dette et à des fins générales de l’entreprise. XPO a chuté de 1,5% en pré-commercialisation.

Herbalife Nutrition (HLF) – Herbalife a reçu la note d’« achat » dans la nouvelle couverture de B Riley Securities, avec un objectif de prix de 70 $ par action. Le stock du fabricant de produits nutritionnels a clôturé à 53,34 $ lundi. B Riley note que le leadership mondial d’Herbalife dans les suppléments de gestion du poids est de plus en plus présent dans la catégorie sport/fitness.

General Electric (GE) – Goldman Sachs a qualifié l’action d' »idée phare », basée en partie sur une vision optimiste des perspectives de flux de trésorerie de GE alors que le secteur industriel se redresse. Goldman évalue GE « acheter » avec un objectif de prix de 16 $ par rapport à la clôture de lundi de 12,89 $. GE a augmenté de 1% dans les échanges avant commercialisation.

Textron (TXT) – Textron est passé de « surpoids » à « poids égal » chez Morgan Stanley, sur la base d’un rebond de l’utilisation des jets d’affaires ainsi que des perspectives des véhicules électriques à décollage et atterrissage verticaux.

FedEx (FDX) – Bank of America Securities a ajouté FedEx à sa liste « US1 » de ses meilleurs choix, tout en maintenant une note « achat ». BofA voit des vents favorables importants pour FedEx, notamment un pouvoir de fixation des prix accru, et note que l’action se situe au bas de sa fourchette de négociation historique.